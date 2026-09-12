Opinión | Observatorio
José Miguel González Hernández
La reserva natural humana
O te adaptas, o desapareces. Así de sencillo es lo que ha ocurrido cada vez que una revolución tecnológica ha cambiado las reglas del juego. Algunas personas o instituciones llegan, pero otras, no. Y con la inteligencia artificial no parece que vaya a ser diferente. Por ahora, la respuesta que estamos dando hasta ahora parece lógica donde, si la tecnología cambia nuestro trabajo, somos nosotros los que tendremos que cambiar. Aprender nuevas habilidades, reciclar conocimientos, cambiar de ocupación si hace falta y buscar nuestro sitio en una economía que, dentro de unos años, tendrá poco que ver con la que conocemos hoy. Hasta aquí, todo razonable.
El problema es que quizá estemos confiando demasiado en una receta que funciona mejor sobre el papel que en la vida real porque decirle a alguien que se forme y que cambie de trabajo es relativamente sencillo. Lo complicado empieza después. ¿Para qué trabajo? ¿Con qué formación? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Quién paga ese periodo de transición? ¿Y qué ocurre si, cuando termina de formarse, la tecnología ya ha vuelto a cambiar las reglas? Y no es exactamente qué profesiones van a desaparecer. La pregunta verdaderamente importante es qué queremos que sigan haciendo las personas, aunque una máquina pueda hacerlo igual o incluso mejor. Parece una diferencia pequeña pero no lo es. Solo depende si la eficiencia sea el único criterio que importe o no.
Una máquina puede calcular mejor, analizar millones de datos en segundos y encontrar soluciones a problemas extraordinariamente complejos. Es posible, incluso probable, que termine siendo más inteligente que nosotros si entendemos la inteligencia como la capacidad para resolver problemas. Pero ¿quién decide cuál es el problema que merece la pena resolver? Y ahí entra la sabiduría.
Estamos ante una revolución y conviene detenerse un momento en esa palabra porque la utilizamos con demasiada facilidad. Una revolución no es simplemente una mejora. No consiste en tener una herramienta nueva que hace lo mismo que la anterior, pero un poco más rápido y barato. Una revolución cambia las reglas. Cambia quién gana dinero, quién pierde poder, qué conocimientos tienen valor y cuáles dejan de tenerlo. Crea empresas que ayer no existían y hace desaparecer negocios que parecían indestructibles. Abre puertas, sí. Pero también cierra algunas. En una revolución se gana, pero también se pierde. Y esto último tendemos a olvidarlo.
Cuando hablamos de tecnología solemos mirar las cifras grandes derivadas de la productividad, el crecimiento, la inversión, los nuevos empleos y las nuevas empresas. Y, naturalmente, todo eso importa porque el balance histórico es positivo, aunque eso no significa que la transición fuera indolora. Durante años hemos considerado la formación continua y el reciclaje profesional como una especie de salvavidas frente a la automatización. Si una máquina hace tu trabajo, aprendes a hacer otro. Pero funciona mucho mejor cuando la transformación es lenta, cuando afecta a determinadas ocupaciones y cuando existe tiempo suficiente para adaptarse. La imprenta, por ejemplo, generó una capacidad extraordinaria en la difusión del conocimiento transformando oficios enteros. Con la mecanización se multiplicó la producción. Pero lo hizo en un horizonte temporal y territorial relativamente amplio.
¿Y si el cambio es acelerado? ¿Y no se sustituyen únicamente profesiones completas, sino miles de tareas dentro de profesiones diferentes en un tiempo récord? Entonces el problema deja de ser individual y lento para convertirse en algo que afecta desde una perspectiva económica y social. Ahí ya no estamos hablando de ayudar en la transición a unas cuantas personas a cambiar de empleo. Estamos hablando de cómo una sociedad entera absorbe una transformación que puede producirse mucho más deprisa que la capacidad de adaptación.
Decirle a alguien que ha perdido su empleo porque una máquina puede hacer su trabajo que se forme para otro puesto es fácil. Conseguir que pueda hacerlo ya es otra historia.
Debe tener tiempo, dinero, capacidad y también oportunidades. Y, sobre todo, tiene que existir ese nuevo puesto cuando termine su formación. Además. no es exactamente lo mismo tener veinticinco años que cincuenta y cinco. Por eso hay que decidir quién paga el coste de la transición.
Si la automatización genera enormes ganancias de productividad y beneficios para las empresas, pero al mismo tiempo provoca costes sociales, parece razonable preguntarse si una parte de esas ganancias debería contribuir a financiar la adaptación sabiendo que no se trata de castigar la tecnología ni de ponerle puertas al futuro. Se trata de asumir que toda transformación tiene costes y de decidir quién los soporta empezando a hablar de distribución.
Durante décadas se ha defendido que, si estudias y te formas, tendremos más posibilidades de conseguir un buen trabajo. Y honestamente así lo creo por lo que deberíamos seguir diciéndolo, pero añadiendo una segunda parte. Aprendamos aquello donde sea imprescindible el valor humano del criterio, la creatividad, la capacidad para relacionarse, la empatía, el liderazgo, la responsabilidad o la intuición. Porque una máquina puede ser extraordinariamente buena encontrando respuestas. Pero todavía necesitamos a alguien que sepa qué y para qué estamos preguntando.
No podemos pretender que el futuro se quede quieto para que nosotros podamos seguir viviendo exactamente como antes. Pero hay una diferencia fundamental entre aceptar que una tarea puede ser automatizada y concluir que debe ser automatizada. Y ahí quizá esté el debate que estamos evitando. Porque si una máquina consigue hacer nuestro trabajo en la mitad de tiempo, la pregunta no debería ser únicamente qué hacemos con la mitad de trabajo que sobra. También deberíamos preguntarnos qué hacemos con la mitad de tiempo que hemos ganado.
Podemos producir más, consumir más, ganar más dinero. O podemos decidir que algunas cosas tienen valor precisamente porque las hacemos nosotros. Cuidar a alguien, enseñar, crear, hablar, investigar, acompañar, construir confianza… Incluso equivocarnos. Porque quizá la cuestión no sea competir con las máquinas para demostrar que somos capaces de hacer lo mismo que ellas. La cuestión es decidir qué queremos seguir haciendo nosotros cuando ya no sea necesario que lo hagamos. Y esa decisión no puede tomarla la tecnología.
Una máquina puede decirnos qué podemos automatizar, cuánto nos ahorraremos o cuánto produciremos. La historia económica demuestra que las sociedades avanzan porque sustituyen determinadas tareas por otras más productivas, que nos liberen de ocupaciones penosas o que las hagan más rentables. Pero no puede decidir qué clase de sociedad queremos construir con todo ese tiempo sobrante, todo ese conocimiento y toda esa riqueza. Eso, por ahora, sigue siendo cosa nuestra. Y quizá sea precisamente ahí donde empiece la verdadera revolución.
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