Recuerda, cuerpo

Las emociones son una cosa curiosa. Yo, por motivos de esos que escarbas en terapia y al final dices ah ah ah, las he intelectualizado mucho tiempo. He intentado domesticarlas, darles un cuartito cercado en el que echarlas a dormir y despertarlas cuando a mí me apeteciera jugar. Creo que nunca he esperado que su presencia sea suave, porque desde que tengo uso de razón me entiendo a mí misma como una persona intensa, pero, precisamente por esa consciencia de intensidad, he buscado controlar de algún modo el descontrol. Estalla, pero ahora. Y cuando estalles, yo, que puedo analizar bien tu estallido, saber de dónde se me ha escapado y dónde y cómo colocarlo, volveré a quedarme tranquila, impasible mirando la pared. Pensar en alguien intelectualizando sus emociones siempre me había hecho pensar en alguien no sintiendo nada, viviendo una vida separada del llanto y el gozo y los miedos. Sin embargo, no, en absoluto: como en todo, lo complejo es cuando viene lo ambiguo y, por ser varias cosas a la vez, se te escapan muchas de ellas y te marcan mordidas de separadas paletas conejiles.

Creo que he aprendido un poco a dejarme sentir sin pensar. Es un proceso muy largo. Una pregunta y pregunta cómo. Pero cómo experimento de verdad mi tristeza si ya la estoy experimentando como sé y. Te dicen: busca los puntos aguados de tu cuerpo. A ver, dónde percibes las gotas deslizándose lentamente. Te dicen: busca la cosquilla de la ira en tu corazón taquicárdico pesado que no se calla nunca. No lo consigues, sí consigues percibir todo eso si te regañas concentrada en la cama toda redoblada tipo abanico abandonado que ya no refresca a nadie ni cansa ningún brazo ni hace nada. Es que lo que pasa es un poco más sencillo y un poco más difícil. Lo que pasa es que debes dirigirte a tu cuerpo sin buscar nada. No intentar hallar la perla de llorera oculta en tu barriga. Sino pararte, mirar, a ver qué hay, y quizá lo que hay te choca y no casa con tu percepción de la situación o con lo que has aprendido que debe decirse o hacerse en esa situación o a lo mejor te desborda o a lo mejor es una cosa que crees que no vas a ser capaz de comprender nunca y da un miedo terrible sentir que une no se conoce a sí misme, sus profundos sótanos llenos de pelotas hinchables desinfladas.

Pero es que es así. En un poema, Mary Oliver dice: Solo tienes que dejar que el delicado animal de tu cuerpo ame lo que ama. Es quizá justo eso. Y qué difícil es esperarse, sorprenderse, aceptar que no es que seamos una mente cosida a un cuerpo que puede indagarse. Que somos, en realidad, un cuerpo y ya está, y justo por eso no podemos anticiparnos a veces, nos desconocemos, nos perdemos la pista y luego ah. Pues, claro, el cuerpo es un animal delicado y somos, entonces, un animal delicado: ni nosotres ni nadie tiene la capacidad de anticipar cómo va a ser nuestra experiencia en este mundo, y cada uno de esos animales tiene sus propios mecanismos internos que vete tú a saber, y la intuición de conocerlos intelectualmente solo tiene que ver con haber aprendido el molde, el deberíamos ser, un consenso falso entre todes que nada que ver con el hecho de ser carne caminando por un sistema inventado, por unos signos inventados, que van después, después de haber sido aquí plantadas en un agujerito hecho con un dedo.

Esto no es del todo así, porque las emociones también son sociales y culturales, claro, y gran parte de lo que siente ese animal es aprendido. Pero esa es la cosa. Tampoco podemos entender del todo bien qué hará esa educación en el animal si solo miramos la educación y no al animal. Ser solo cuerpo implica darle un lugar a la mente: no deja de pesar el hecho de tener toda esta conciencia. De hecho, cuando pienso en esto tengo una sensación enorme de milagro. Todo lo que puede hacerse con la mente humana (todo esto en lo que vivimos) se hace con el cuerpo. Lo hace el cuerpo. Lo ha hecho el animal y ha sorprendido. Nadie, antes de que se hiciera, sabía que iba a hacerse. Quizá eso es lo que puede ayudarnos. Confiar en que sabremos, podremos, en eso estamos, y en que es mucho más fácil y mucho más orgánico, solo, como no conseguir llorar y de pronto, pum, llorar en un momento inoportuno por algo por qué será no se sabe luego se sabe ah tiene sentido.

Me repito a veces ese poema de Kavafis que dice: Recuerda, cuerpo. Así es. La memoria es el cuerpo y es del cuerpo. Hay que dejar al animal recordad lo que recuerda y entonces, de algún modo, estaremos bien.