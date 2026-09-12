La escuela lo es todo

La primera reacción del consejero de Educación del Gobierno de Canarias ante los resultados de la comunidad autónoma en el informe PISA fue fulminante: «Hay que volver al papel». Como uno es mucho más modesto y apocado que Poli Suárez apuesta por pronunciamientos menos milagrosos. En definitiva, yo lo que creo es que hay que volver a enseñar y lo primero que debe enseñarse es a leer y escribir. El objetivo es sencillito, y aunque la metodología a aplicar sea complicada, el fin ético del sistema público de enseñanza es educar. Lo que ocurre es que cuando vas perdiendo, cuando no quieres arriesgar, cuando se trata de tranquilizar a todo el mundo, nada mejor que encontrar enemigo diabólico y ubicuo. Malditas pantallas, malditos teléfonos móviles. Es curioso, porque los ordenadores no son igualmente estigmatizados, y se trata prácticamente de lo mismo. Las pantallas son un enemigo conveniente, especialmente para los políticos, porque desvían la atención de los verdaderos problemas estructurales. Los hábitos digitales se entienden como un malvado caballo de Troya gracias al cual la estupidez entra en las aulas. No conozco ningún teórico de la educación serio (bueno, tampoco abundan demasiado) que sostenga semejante estupidez. Si los pibes y pibas no comprenden lo que leen no es porque los distraigan los demonios de TikTok, sino porque no les han enseñado a leer ni a expresarse correctamente. Esta deficiencia es previa al primer contacto con la tecnología digital que, en cualquier caso, puede empeorar las cosas, pero no es el origen del problema central.

Recuperarse de la situación catastrófica que describe PISA será durísimo. No existe un jardín florido por el que escapar del pozo negro en el que nos hundimos desde hace décadas. Y todo debe empezar quizás por convertir en divisa el título del lúcido libro de Gregorio Luri: La escuela no es un parque de atracciones. A la escuela no se va a entretenerse, ni a jugar, ni a evitar decepciones, tropiezos, sacrificios y esfuerzos para que las almas infantiles no tiemblen jamás. La escuela debe afianzar valores: el estudio, la adquisición de un conocimiento riguroso, el esfuerzo, la jerarquía del saber y la autoridad del maestro. No es un regreso al pasado. Es recuperar lo que se sacrificó estúpidamente. Luri y otros pedagogos han observado que no se enseña para enfrentarse a las dificultades y retos, sino para eludirlos, sin advertir que los barcos no están fabricados para fondear en el puerto y quedarse ahí, sino para navegar con buena y mala mar. «Por primera vez estamos educando a nuestros hijos en el miedo al futuro, que siempre describimos como doloroso, sórdido, apocalíptico, sin salida».

Podríamos empezar por una ley estatal que sea votada, como mínimo, por dos tercios del Congreso de los Diputados, y cuyas reformas futuras busquen siempre amplias mayorías. Que no pueda repetirse curso más de una vez. Que en ningún caso pueda aprobarse una asignatura sin demostrar competencias mínimas. Que los alumnos sean sometidos a un régimen de sanciones si atacan o ignoran la autoridad académica. Que se coloque la adquisición de conocimiento antes que la creación de un interés del alumno que, simplemente, no puede existir antes de tomar contacto (precisamente) con el conocimiento. Que se recupere la memoria porque solo a través de la memoria se conecta la información y se estructura el aprendizaje. Que se acorten a un mes las vacaciones escolares. Que a los profesores se les restituya la autoridad en el aula. Que se reduzca sustancialmente el papeleo burocrático de los profesores y maestros. Que el primer ciclo de primaria se dedique exclusivamente a escritura, lectura y matemáticas. Que se hable a los alumnos. Que se respeten los exámenes –los conocimientos adquiridos– como mecanismo de evaluación sistemática. La escuela es el combustible del ascensor social y determina el éxito o el fracaso de la educación y la investigación universitaria. Sin una buena escuela la sociedad está fatalmente condenada al fracaso en su prosperidad económica, en su entraña ética, en su futuro científico, en su cohesión social.