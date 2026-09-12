Canarias se hace viaje a viaje

En un territorio fragmentado por la geografía, el mar no separa: es el camino que une. En Canarias, la conectividad marítima constituye el cimiento de la cohesión social y económica. Por ello asumimos un compromiso firme con la estabilidad y modernización de las comunicaciones, sustentado en una voluntad de arraigo que trasciende la mera prestación de un servicio. Con esa vocación, y conscientes del papel estratégico del transporte marítimo tanto de pasajeros como de mercancías, trabajamos para fortalecer las conexiones interinsulares y el enlace con la Península. Nuestro propósito es consolidar Baleària Canarias como un proyecto plenamente integrado en el archipiélago.

Hace pocos meses asumimos la responsabilidad de integrar la gestión y la operativa d-e Armas Trasmediterránea, un paso que nos afianza como primer operador nacional y referencia europea. Para el grupo Baleària, representa uno de los hitos más trascendentales de nuestra trayectoria. El crecimiento empresarial amplía, ante todo, el compromiso con los territorios donde operamos mediante una mayor eficiencia y competitividad.

El reto es de envergadura. La situación de partida de Armas Trasmediterránea -marcada por un acusado deterioro financiero, dos reestructuraciones recientes, cambios accionariales y un franco retroceso comercial en todos sus mercados- exige un sobreesfuerzo continuado. Esta labor ya ha comenzado y se prolongará durante los próximos años, hasta alcanzar unos estándares de calidad plenamente homologables a los de nuestra matriz.

Esta responsabilidad adquiere en Canarias una dimensión crítica: las islas dependen del barco para su vida cotidiana y su actividad económica. Baleària Canarias desempeña hoy un rol esencial en la logística del sector hortofrutícola -en especial del plátano, motor exportador del archipiélago- al asegurar su rápido traslado a los mercados peninsulares y garantizar, en el retorno de los camiones frigoríficos, el abastecimiento de productos básicos. Capacidad, fiabilidad y puntualidad definen nuestra operativa: cada salida pone en juego la confianza de quienes esperan llegar a su destino o recibir suministros bajo la máxima exigencia del just in time.

En estos primeros meses los avances son tangibles. Destaca la incorporación de cuatro buques: el recién estrenado Mercedes Pinto, propulsado por motores duales de gas natural licuado (GNL); el trimarán Pepita Castellví para las islas verdes; el buque ro-ro Josefina de la Torre, con 4.000 metros lineales de carga hacia la Península; y el competitivo ferry Sicilia en Lanzarote. Con estas unidades completamos una flota de doce barcos en el archipiélago, reforzada con más tripulaciones y personal de operaciones para optimizar la atención al cliente y el mantenimiento técnico.

En la oferta comercial hemos recuperado la línea entre Tenerife, Las Palmas y Morro Jable; duplicado frecuencias con La Palma, y elevado de tres a cuatro las salidas semanales con el puerto de Cádiz. En el plano interno, hemos migrado los sistemas de gestión, reforzado las áreas comerciales y potenciado de forma notable los canales digitales de venta.

Durante los próximos tres años destinaremos 45 millones de euros a modernizar la flota y los servicios. Como empresa comprometida con la sostenibilidad, el desarrollo debe ser respetuoso con el entorno marino. Este impulso abarca también el plano laboral: la integración ha sumado 1.500 profesionales procedentes de Armas Trasmediterránea, a los que se añade un centenar de nuevas contrataciones en tierra y el refuerzo de las tripulaciones. Su experiencia garantiza la continuidad del servicio y aporta un conocimiento insustituible de la operativa insular.

Somos conscientes del carácter esencial de nuestro trabajo en el desarrollo sostenible del archipiélago, y cumplir con nuestro cometido exige escuchar antes de decidir en un proceso de transformación que requiere tiempo. Por ello colaboramos estrechamente con las instituciones locales y nos encontramos en vías de incorporar socios canarios que aporten capital, sensibilidad y arraigo territorial. Baleària Canarias debe levantarse desde esa proximidad.

La respuesta del mercado respalda este esfuerzo: hemos superado las expectativas iniciales recuperando volúmenes y cuotas de mercado prácticamente en todas las rutas. De hecho, las encuestas de satisfacción de este verano sitúan al Mercedes Pinto y al Pepita Castellví como los buques mejor valorados de todo el grupo, con puntuaciones muy satisfactorias para el resto de la flota.

Aceptamos estos datos como un estímulo, conscientes del trabajo pendiente: la remodelación de los barcos adquiridos, la modernización de terminales y accesos, el despliegue de la marca en todas las instalaciones y la unificación de los convenios laborales de flota y tierra.

Agradezco profundamente la confianza de la sociedad y el tejido empresarial canario, así como la dedicación de nuestros equipos de mar y tierra. La confianza se consolida día a día, y serán los usuarios quienes juzguen si nuestra presencia redunda en una mejor calidad de vida y en un mayor dinamismo económico. Nuestro empeño es construir una compañía atenta a las demandas de cada isla y ganarnos, viaje a viaje, la legitimidad de formar parte del futuro de Canarias.