Un relato inútil

El Gobierno ha desclasificado informes confidenciales sobre el asalto a Ceuta. Así está el patio. El Estado enseña las enaguas al servicio del relato reputacional del Gobierno ante los medios de comunicación. Al dúo Sacapuntas de Sánchez y Marlaska le importa más salvar la cornamenta que desvelar los entresijos de nuestros servicios de inteligencia. Un esfuerzo inútil que conduce a la melancolía porque los informes ya se habían publicado en su gran parte. Los espías, la Policía y la Guardia Civil suelen tomarse a mal que los utilicen de cabeza de turco, aunque esta vez sea de moro.

Es verdad, aunque la verdad no importe, que ningún informe de inteligencia avisó de la avalancha de ochenta mil personas. Como tampoco ningún parte meteorológico anticipó la riada de Valencia. Porque hay cosas que no se pueden prever. Pero si te comportas como un miserable cuando le toca al adversario, luego no te quejes cuando la putada te pasa a ti. El problema, sin embargo, no es lo que ocurrió antes del asalto masivo a Ceuta, sino lo que ocurrió después.

Cuando ochenta mil civiles desbordan una frontera se puede hacer muy poco, salvo que quieras causar una masacre. Desde el punto de vista operativo tal vez haya sido lo mejor que el ejército español estuviera en Belén con los pastores. Como para demostrar que solo era una provocación –y no una invasión migratoria– la mayor parte de la gente que entró volvió a salir a las pocas horas. Y eso hace pensar que tal vez quien los envió estaba buscando precisamente lo que no ocurrió: un baño de sangre o una respuesta desproporcionada. Lo que quedó, después, fueron algunos miles de personas que sí querían entrar en España. Son los que hoy están acampados o durmiendo en las calles y playas de Ceuta.

El desastre del Gobierno supermegaultra progre de España no es que no haya previsto el asalto –nadie podría haberlo evitado– sino lo que ha ocurrido después. Un presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, que en vez se asumir en primera persona la coordinación de la alteración de la vida en Ceuta que causaban diez mil migrantes, se marchó de vacaciones. Y que sigue empeñado en convencer a los españoles para que comulguen con una gigantesca y ególatra rueda de molino: que la invasión la impulsó una insólita alianza ultraderechista de Estados Unidos e Israel para vengarse de Pedro Sánchez, porque les cae como una patada en la boca. O sea, una lectura tan delirante como la de los atentados del 15M en Atocha, pero al revés: por momentos parecía que no era una responsabilidad de los asesinos yihadistas, sino de Aznar que los había provocado apoyando la guerra de Irak. El mismo rábano, ya se ve, se puede coger por muy distintas hojas.

No existe nada que no se lance a las llamas para salvar el trasero político del presidente. Lo cual incluye, naturalmente, a los servicios secretos españoles. Pero, como decía el Gallo, lo que no puede ser no puede ser y además es imposible. Ceuta se ha convertido en la fosa séptica de Moncloa. Por un ministro que hace «listas negras» de periodistas y habla de la «inseguridad subjetiva» de los ceutíes mientras va rodeado por cincuenta policías. Por decir que la crisis estaba resuelta cuando estaba empezando. Y sobre todo por la imagen del presidente ausente. No hay relato que aguante esas vergüenzas.