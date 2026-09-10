Perro sin amo

La factoría monclovita está exhausta después de años pariendo insensateces, mamonadas y cursilerías y eso se ha empezado a notar hace algún tiempo. El rasgo básico que certifica esta decadencia narrativa es el recurso a la victimización. Aunque desde los orígenes de su mandato presidencial –e incluso antes– Sánchez siempre tiró del recurso del hombre noble ruinmente maltratado, jamás como ahora ha intentado darnos tanta pena. En medio de las noticias de las últimas semanas –entre malas y espantosas– no he podido evitar soltar algunas carcajadas al ver a Sánchez cantándose saetas. «Míralo por donde viene/el mejor de los nacíos». Lo de las vacaciones, por ejemplo. No se le ocurre nada mejor que decir, para disculpar que se largase a toda velocidad a La Mareta mientras miles de marroquíes paseaban por Ceuta y se recogían aún muertos en el mar, que él, en su grandeza de espíritu, comprendía que la oposición, y por supuesto y sobre todo la derecha, le negara el derecho a disfrutar de sus vacaciones. Y eso con mucha, mucha carita de pena, que me empecé a carcajear en el sofá y casi me asfixio. ¡Pero qué magnífico sinvergüenza! ¡Que irrepetible, perfecto, irreprochable caradura, producto quintaesenciado de cuarenta años de turnismo partidocrático! Por supuesto, un presidente de Gobierno no tiene derecho a irse de vacaciones. Y menos pocas horas después de que su país haya sido agredido territorialmente y durante tres semanas completas. Un tipo que hace eso es un frescales con una concepción estratosférica de sí mismo. La mitad de la gente que vive a mi alrededor no ha podido irse de vacaciones porque no tenían un puñetero duro para hacerlo. ¿Tienen más o menos derecho a las vacaciones que tú, prenda hermosa, que no has gastado un céntimo en las tuyas? Cuando estalla una crisis política y social de primera magnitud y alcance nacional, ¿por qué crees tú –no un contrato, no la ley, no las Cortes– que tienes derecho a irte de vacaciones? Pero Sánchez se ha superado en el último debate parlamentario, cuando le replicó a Santiago Abascal: «Yo puedo ser un perro, como usted me llama, pero soy un perro sin amo». Lo alarmante no es que uno de los cientos de chupamedias de La Moncloa tenga una ocurrencia tan ridícula y misérrima como esta. Lo alarmante es que a un presidente del Gobierno le parezca una digna réplica llena de dignidad moral. Por supuesto tiene un amo que no le deja a sol ni a sombra y siempre le tira de la correa: la ambición de conservar el poder.

Y ya todo el discurso sanchista es así. Una pira funeraria de sinvergüencerías, trampantojos, ñoñeces quejicosas o altaneras. Cuando Sánchez dice en una de sus entrevistas amañadas –otra desvergüenza– que la oposición parece que quería que se disparara a los asaltantes de Ceuta, admite, en realidad, que si es por él, no se puede hacer nada. Que vengan otros 80.000. Sin duda lo harán. Es inaudito todo esto y tiene pasmadas a las capitales europeas, lo que también le trae sin cuidado a El Chalecos. Las fronteras son líneas pintureras para rodar películas, los ejércitos no pueden ni poner mala cara, las armas jamás se disparan, la única política es la impotencia resignada de puro progresismo. Todo esto a veces parece cómico, pero además de una irresponsabilidad clamorosa, resulta una auténtica chifladura con un enorme coste político, institucional y emocional para todo el país. Mientras tantos son incapaces de poner orden en Ceuta, garantizar plenamente la seguridad pública, culminar el papeleo de los solicitantes de asilo, tomar la iniciativa diplomática frente a Marruecos. Ayer mismo, muy poco después de afirmar hasta la extenuación que el Centro Nacional de Inteligencia no avisó a las autoridades de ninguna alarma en la frontera ceutí, se han conocido un conjunto de notas internas y wasaps: el servicio de inteligencia español informó a la Delegación del Gobierno central, a Ceuta y a la Guardia Civil de que se estaban realizando convocatorias masivas para asaltar la ciudad española inmediatamente. El aviso llegó 24 horas antes. Por supuesto, es una razón más para que Sánchez dimita, pero no lo hará. Dirá que es un perro sin amo pero con derecho a vacaciones y son las cinco y no ha comido.