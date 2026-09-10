Meses de basura

A la vuelta de la calufa veraniega, que nos sigue persiguiendo en el termómetro, la actualidad de España vuelve a los juzgados. Las nacionalidades exprés de la Ley de Nietos han sido frenadas en seco, cautelarmente, por el Supremo. Una jueza de la Audiencia Nacional ha puesto las puñetas en el asalto a Ceuta. Un empresario dueño de Plus Ultra ha declarado que pagó medio millón de euros a una empresa cercana a Zapatero para conseguir el rescate de 53 millones concedido por el Gobierno ultramegasuperprogre. Y un espía fugado de Marruecos asegura tener el contenido del teléfono de Sánchez que le robaron con un virus. En fin, que a Sánchez ya solo le falta quedarse preñado. Y aún faltan Leyre, Súper Santos y Begoña Gómez.

De todos los azares novelescos de este regreso de la canícula, lo más prometedor es lo del espía marroquí. Un miembro de los servicios secretos de Marruecos que asegura conocer cómo, cuando y quién ordenó infectar los teléfonos de Sánchez y otros ministros. Y lo que es peor en el circo gótico del final del Sanchismo, asegura tener el contenido íntegro de la información conseguida del móvil del presidente. Ahora, en la clandestinidad y en paradero desconocido, el espía, en vez de poner un reclamo en Milanuncios, ha abierto una morbosa subasta a ver quién está interesado en la información. Igual también está buscando protección, porque los servicios secretos marroquíes lo están buscando hasta debajo de las piedras. En esos 2,6 gigas robados estarían, supuestamente, las claves que explicarían por qué Sánchez cesó a la ministra de Exteriores española González Laya, cedió a Marruecos el control del Sáhara y ha exculpado a ese país de la invasión de Ceuta.

Cualquiera, a poco que lo piense, se puede dar cuenta de que estamos en eso que en baloncesto se llaman «los minutos de la basura». Cuando un partido está acabado, porque el resultado es tan claro que no puede cambiarse, pero los jugadores siguen moviendo la pelota con poco entusiasmo. La agonía política de Pedro Sánchez se estira y le lleva a comportamientos tan incomprensibles como irse de vacaciones durante casi un mes, con la crisis de Ceuta abierta como una caballa con las tripas al aire, como si no fuera con él. Un mes porque no podía más. Un mes para convocar el Consejo de Seguridad Nacional. Un mes para empezar a montar tiendas de campaña para albergar a los marroquíes que se quedaron en Ceuta. Un mes para coger fuerzas sabiendo que le queda por delante un largo calvario. Un mes antes de que a su partido le llueva la acusación de haber recibido dinero negro. Un mes para tomar antiácidos y tranquilizantes, porque Zapatero sigue sin decir de dónde salieron sus famosas joyas.

Antes admiraba la capacidad de resistencia de Sánchez como la de un político correoso y duro como el pedernal. Hoy solo resulta asombrosa su patética capacidad de resistencia ante una inacabable tortura y el suicidio al que conduce a todo un partido. En la Lista Negra de periodistas y tertulianos madrileños, hecha por el Ministerio de la Verdad de Marlaska, cada vez quedarán menos defensores del finado. Y si la extienden a provincias y colonias, tendrán que ampliar el gulag para reeducar al fango.