La profundidad de las cosas

Vivimos en una época que favorece la superficie, la velocidad con la que recibimos información, la sucesión constante de imágenes y la necesidad de tener una opinión inmediata sobre casi cualquier asunto nos han acostumbrado a pasar rápidamente de una cosa a otra. Leemos titulares sin profundizar en los textos, conocemos fragmentos sin comprender los contextos y construimos opiniones antes de haber tenido tiempo suficiente para pensar. El problema no es únicamente que dispongamos de mucha información, sino que cada vez parecemos tener menos tiempo para descender hasta aquello que se encuentra debajo de ella.

Casi nada importante puede comprenderse desde la superficie, una persona no se reduce a la primera impresión que produce, una idea no puede ser juzgada únicamente por una frase y un acontecimiento rara vez puede explicarse sin conocer las circunstancias que lo hicieron posible, ahora bien, la superficie resulta cómoda. Nos permite clasificar rápidamente, emitir juicios y continuar avanzando sin detenernos ante la complejidad de las cosas. Profundizar exige tiempo, requiere aceptar que aquello que inicialmente creemos comprender puede ser mucho más complejo de lo que parecía. Exige también una cierta humildad, porque indagar significa reconocer que todavía no sabemos, quizá por eso la profundidad no resulta siempre atractiva. Es más sencillo conservar una respuesta inmediata que exponerse a la posibilidad de descubrir que estábamos equivocados.

Toda realidad posee niveles: detrás de una conducta existe una historia; detrás de una opinión, unas experiencias; detrás de una decisión, circunstancias que muchas veces desconocemos. Incluso aquello que parece sencillo puede revelar una complejidad inesperada cuando comenzamos a observarlo con atención. Comprender no consiste únicamente en saber más cosas, sino en aprender a establecer relaciones entre ellas y descubrir aquello que no resulta evidente a primera vista.

La superficialidad, sin embargo, tiene una ventaja, ofrece certezas rápidas, divide fácilmente el mundo entre lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso, los que tienen razón y los que se equivocan. La profundidad introduce matices y los matices resultan incómodos, pues nos obligan a reconocer que una misma realidad puede ser observada desde perspectivas diferentes y que, en ocasiones, dos ideas aparentemente contradictorias pueden contener una parte de verdad. Esto no significa que todas las opiniones sean igualmente válidas ni que sea imposible alcanzar conclusiones. Profundizar no consiste en perderse en una duda permanente, sino en intentar llegar a conclusiones mejores. La diferencia está en el camino. Una opinión construida después de haber examinado diferentes argumentos no posee el mismo valor que una reacción inmediata provocada por una impresión superficial.

También las personas necesitan profundidad. Conocemos a alguien durante años y, sin embargo, podemos ignorar aspectos fundamentales de su vida interior, tendemos a interpretar sus acciones desde nuestra propia perspectiva sin preguntarnos qué experiencias, miedos o circunstancias pueden encontrarse detrás de ellas. La profundidad, aplicada a las relaciones humanas, exige aprender a escuchar. No solo escuchar las palabras, sino intentar comprender aquello que las acompaña.

Uno de los problemas de nuestro tiempo es que confundimos estar informados con comprender. Podemos tener acceso a una cantidad prácticamente ilimitada de conocimientos y, al mismo tiempo, mantener una relación superficial con casi todos ellos. La información solo se convierte en conocimiento cuando dedicamos tiempo a examinarla, relacionarla y pensar sobre ella, y el conocimiento difícilmente puede transformarse en sabiduría si no somos capaces de preguntarnos qué significado tiene para nuestra manera de vivir.

La profundidad también implica una forma de resistencia, especialmente en un mundo que nos exige respuestas inmediatas, detenerse a pensar es casi un acto de rebeldía. Frente a la necesidad de opinar sobre todo, podemos aprender a decir que todavía no sabemos; frente a la simplificación, podemos buscar el contexto; frente a las respuestas fáciles, podemos atrevernos a formular preguntas más difíciles. Vivir con profundidad no significa conocerlo todo, algo que resulta imposible, sino negarse a aceptar que la primera apariencia constituye necesariamente la realidad completa. Siempre existe algo más allá de lo evidente, una historia detrás de los acontecimientos, una causa detrás de las consecuencias y una complejidad detrás de aquello que parece sencillo.

Las grandes preguntas de la existencia nunca han podido resolverse desde la superficie; comprender al ser humano, la naturaleza, la consciencia o nuestra propia vida exige descender, observar y permanecer durante un tiempo ante aquello que queremos conocer. La profundidad comienza precisamente cuando dejamos de conformarnos con la primera respuesta. Tal vez esa sea una de las tareas más necesarias de nuestro tiempo, esto es, recuperar la capacidad de detenernos, mirar con mayor atención, escuchar con mayor profundidad y pensar más allá de lo inmediato. Porque las cosas más importantes rara vez se encuentran en la superficie y, para descubrirlas, es necesario tener la paciencia y el valor de mirar hacia abajo.