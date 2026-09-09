La democracia ya no es una obviedad

Alternativa Por Alemania ha ganado ampliamente las elecciones del Lander de Sajonia. Se quedaron a tres escaños de la mayoría absoluta, pero casi con toda seguridad gobernarán en los próximos cuatro años, con el apoyo parcial de un partido de izquierdas ultranacionalista y antiinmigración. Se ha hablado muy poco, por cierto, de dicho partido, pero Alianza Sahra Wagenknecht fue el otro gran ganador, porque contra todas las previsiones superó la barrera del 5,3% de los sufragios emitidos y entró en el Parlamento. Un partido pardo de ultraderecha y un partido rojipardo de ultraizquierda suman casi el 50% de los votos depositados en las urnas. Democratacristianos, socialdemócratas y liberales han sido pulverizados.

Por supuesto disponen ustedes de toneladas de información y análisis en medios de comunicación tradicionales, en páginas on line, en foros de especialistas y académicos. Lo ocurrido el pasado fin de semana en Alemania desprende una relevancia política extraordinaria, y hunde sus raíces explicativas en una entrelazada complejidad sincrónica y diacrónica. Pero puestos a expresar una intuición básica mínimamente sugestiva estoy al lado de los que creen que las democracias liberales y parlamentarias –con su conjunto de valores e instituciones– llevan ya varios años transitando en Europa y América no como la única realidad deseable y habitable, sino como una opción histórica que amenaza obsolescencia. La reacción de la izquierda es muy patética. Ayer escuché a Yolanda Díaz montando otra escenita de indignación tartaja: «¿Cómo es po-po-po-posible que un trabajador vote a la extrema derecha?». Bueno. Lo que ocurre es que ese trabajador gana –si tiene contrato laboral– unos 1.400, 1.500, 1.600 euros mensuales. Debe mantener a tres hijos que ya son adolescentes, pagar un alquiler asfixiante o una hipoteca insoportable que se le lleva el 40% del sueldo, sabe que cobrará una pensión de mierda y que jamás podrá irse de vacaciones. Y así hasta que se pudra o, peor, se quede sin empleo, porque se lo quitará la IA o lo harán dos emigrantes a los que pagarán 500 euros al mes. También sabe que una señora como Díaz vive en su piso de ministra de más de 300 metros cuadrados, no abona agua, luz eléctrica ni calefacción, dispone de cuenta de gastos y se prepara un retiro dorado cuando salga del Gobierno, no sé, en la OIT, por ejemplo, con más de 200.000 piastras anuales. Lo de Díaz no es un asombro alarmado, sino un cinismo que cada vez aguanta menos gente, sobre todo, los currantes, los desempleados, los excluidos.

Este es el alimento principal de la furia que beneficia a una ultraderecha populista y autoritaria que cada vez la manipula más astuta y eficazmente. Por supuesto, se detesta al inmigrante, pero los protagonistas del festival del odio son las élites políticas, los partidos, los sindicatos, los movimientos sociales burocratizados y paraestatales. La gente vota ultraderecha y lo votará mucho más porque está harta de una vida de parches –ayuditas, rentitas, ingresitos– de la imposibilidad radical de proyectos autónomos, de la parálisis indefinida de ascensor social, del incumplimiento de todas las promesas del sistema y el fin de las garantías y seguridades del Estado de Bienestar. Las ineficacias del Estado, la degradación de los servicios públicos, la corrupción política, la colonización partidista de las instituciones confluyen en un proceso erosionante de deslegitimación del sistema político. La democracia no es una mística, sino un instrumento para garantizar la participación en la toma de decisión, fiscalizar el poder y convivir civilizadamente. La gente no estima que tengan el control de sus vidas ni que participen en ninguna decisión colectiva. Sienten que sus derechos se han visto vulnerados o destruidos y creen percibir que los únicos que perciben derechos son los inmigrantes y las minorías. Cuando ocurre algo como lo de Ceuta y el presidente del Gobierno no se reúne con el jefe de la oposición y el jefe de la oposición llama traidor al presidente del Gobierno están ambos excavando un negro agujero de donde la democracia quizás ni pueda salir.