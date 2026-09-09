Las conspiraciones

Durante semanas no supimos quién había organizado la avalancha humana contra Ceuta. Pero en cuanto Pedro Sánchez volvió de las vacaciones y se quitó las chancletas todo está meridianamente claro. El populacho –o sea, nosotros– pensó ingenuamente que la invasión de ochenta mil personas provenientes de Marruecos había sido pergeñada en ese país. Pero nada más lejos de la realidad. Fue una conspiración internacional alentada y dirigida por Trump y Netanyahu, a quienes Sánchez se enfrentó valientemente denunciando sus atrocidades. Trump eligió Albacete y Netanyahu Ceuta y al final lo hicieron en esa última.

Ya lo sabemos. Los agentes de la gendarmería de Marruecos que salen en vídeos y fotos jaleando el sarao son, en realidad, agentes del Mosad y de la Cía disfrazados. Dentro de nada se probará incluso que los asaltantes, que apenas estuvieron unas horas en Ceuta antes de regresar a Marruecos, son en realidad turistas judíos y norteamericanos que fueron llevados como figurantes para aparentar que eran marroquíes.

Pero la conspiración no solo alcanza la violación de las fronteras españolas. Es más profunda. La internacional sionista y los neocapitalistas yankis han extendido su malévola influencia hasta la imagen reputacional de nuestro país. El último informe PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes) de la OCDE, organización que agrupa a los principales países del planeta, considera que los estudiantes españoles educados en la Lomloe, el sistema implantado hace seis años por el actual Gobierno súpermegaultra progre, son unas verdaderas acémilas incompetentes.

El ataque es inmisericorde. Los alumnos españoles de quince años han obtenido el peor resultado de la serie histórica en las pruebas de lectura, matemáticas y ciencias. Están medio curso escolar por detrás de la media de la OCDE en comprensión lectora, la competencia donde más sufren. El manipulado e inaceptable estudio revela que España ha sacado 23 puntos menos que en la edición anterior (2022), una bajada de nivel equivalente a un curso escolar que empeora en diez puntos el récord histórico del peor resultado, registrado en 2006.

Vale, los pibes no saben leer. ¿Pero de números qué tal? Pues por lo que respecta a las matemáticas, los estudiantes de nuestro país ya obtuvieron su peor resultado histórico en el anterior informe PISA, el de 2022, en el que la puntuación fue de 473. En el nuevo estudio rompen el suelo con un nuevo desplome, una caída de 16 puntos, hasta los 457, de nuevo casi equivalente a los conocimientos que se obtienen en un año de escolarización.

¿Creen ustedes que la conjura internacional acaba ahí? Pues no. También afecta a las Ciencias y competencias científicas donde nos sitúan, al país de Ramón Cajal, a la altura de un albañal. Completamente injusto. ¿Por qué en PISA no se miden otros parámetros más modernos como comprensión de identidades autopercibidas, la perspectiva de género en la mitosis celular o las matemáticas socioemocionales? Nadie lo sabe. Tal vez porque solo se trata de desacreditar a España.

Todo esto no es un fracaso de este Gobierno supermegaultra progre. Ni del profesorado que educa a los chicos. Ni de la sociedad española en su penoso conjunto. Es una conspiración del eje del mal. Que nadie nos arrebate el orgullo que se respira en la cuadra.