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Opinión | El Trasluz

Juan José Millás

Juan José Millás

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Trampantojos

La imagen de un vagón de metr

La imagen de un vagón de metr

Mientras voy por debajo, en el metro, observo al joven que fui por arriba. Yo recorro la ciudad por los túneles; él, a través de las calles que se encuentran por encima de esos túneles. Dos versiones de mí: la actual, oculta; la otra, al aire libre. Él no sabe que lo miro desde el futuro. Camina con la ligereza de quien no piensa en lo que ocurre por debajo del suelo que pisan sus zapatos. Yo, en cambio, avanzo con la obediencia de los objetos acarreados. El metro no es solo un medio de transporte, es una frase hecha: nos conduce de un sitio a otro sin permitirnos modificar la sintaxis. En los túneles no hay distracciones, excepto la voz que anuncia la estación a la que llegas como si enumerara capítulos de una novela que alguien ha escrito por nosotros. Él, arriba, se equivoca de calle, se detiene ante un escaparate sin motivo, entra en un portal que no es el suyo y sale de él como si hubiera atravesado, indemne, una idea explosiva. Yo no puedo equivocarme: bajo tierra, el itinerario es el previsto. Me pregunto si en alguna ocasión me imagina él a mí atrapado en este cuento oscuro, repitiendo el nombre de las estaciones como una letanía.

Su extravío es una forma de respiración. Ignora que camina por un territorio que más tarde reconocerá como tenebroso, aunque de momento le parezca simplemente ancho. Yo sé, en cambio, que algunas de esas esquinas desembocan en habitaciones sin ventanas, en conversaciones que no llevarán a ninguna parte, en decisiones tomadas con una claridad que se revelará más tarde como equivocada. Trampantojos, juegos de luces, artificios. Desconoce aún que ciertos lugares, una vez visitados, continúan dentro de uno como estaciones fantasmas en las que el tren ya no se detiene. Desde aquí abajo comprendo cosas que entonces no estaban a mi alcance, pero ese conocimiento ya no sirve de nada. No puedo avisarle de que las puertas que parecen abrirse hacia adentro se abren hacia afuera, o al revés. En una de esas equivocaciones, algo se rompe sin hacer ruido. Ahí es donde la existencia, sin dejar de parecer la misma, empieza a volverse ligeramente inhabitable. Y uno solo lo advierte cuando ya está, como yo ahora, viajando por debajo de la vida.

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