Ninguno supo nada

Los primeros días de noviembre del 25, un tipo llamado Carlos Mazón apareció ante los medios de comunicación que llevaban atizándole casi un año. «No puedo más», dijo. Y anunció su renuncia a la presidencia de la Comunidad Valenciana.

Su culpa fue que estaba comiendo en un restaurante llamado El Ventorro cuando se produjo una brutal e inesperada riada que causó más de doscientas muertes. No contestó a las llamadas telefónicas de su equipo y no se enteró de lo que estaba pasando hasta que entró, ya muy tarde, en el centro de emergencias.

A partir de ahí se organizó una demoledora cacería. La periodista con la que estaba comiendo, a quien quería fichar para la televisión autonómica, fue interrogada, porque el caso se judicializó. Se pretendía probar que mientras centenares de personas se ahogaban en el barranco de El Poyo, el presidente Mazón y su invitada fueron conscientes de ello pero que siguieron quitándole las cabezas a las gambas como si nada. Gente ardorosamente progre llegó a sugerir que si Mazón no contestó fue porque estaba ocupado en una placentera sobremesa, una venenosa alusión sexual que no dejaba muy bien a la mujer periodista. Feministas, ma non troppo.

Carlos Mazón no estuvo donde debía estar. Alegó que nadie le había avisado. Que no hubo información meteorológica previa del desastre. Y que aunque hubiera estado no habría cambiado nada. Todo fue inútil. La trituradora política y mediática se dedicó a hacerle picadillo hasta el punto de que las familias de las víctimas llegaron a gritarle «asesino» y «cobarde». Como si él mismo hubiera ahogado a los fallecidos con sus propias manos.

Cuando el presidente Pedro Sánchez se fue de vacaciones a La Mareta, en Lanzarote, no desconocía el asalto de miles de personas a Ceuta, que hasta el momento contabiliza más de ciento cuarenta víctimas. Lo sabía perfectamente. Dijo que se trataba de un grave atentado a la integridad territorial de España, pero fue a ponerse el bañador y las chancletas. Es posible que no hubiera cambiado nada si se hubiera encerrado en La Moncloa, para hacer como que hacía algo. O si hubiese decidido ponerse al frente de la crisis, en la delegación del Gobierno de Ceuta. Lo mismo que si Mazón en vez de estar comiendo gambas hubiese estado mirando el desastre desde las pantallas del centro de emergencias valenciano.

La jauría mediática y política que lanzaba dentelladas contra el presidente valenciano por no haber estado donde tenía que estar lame hoy, desesperada, la inconcreción de los informes que alertaban del riesgo de avalancha humana. Mazón dijo que nadie le avisó de la dana. Marlaska y Sánchez afirman que nadie les avisó de que había un ejército civil de ochenta mil asaltantes. ¿Qué se puede hacer ante la fuerza de una riada de miles de metros cúbicos por segundo que lo arrasa todo?, decía Mazón. ¿Qué podíamos hacer ante una avalancha de miles de asaltantes civiles?, se preguntaba Sánchez. Y más importante ¿qué se puede hacer cuando la verdad importa menos que los votos?

Sánchez va camino de ser un cadáver político. Lleva en la espalda el barro que le tiraron en Paiporta cuando salió huyendo, porque cada uno cosecha lo que siembra. Ha creado un país desquiciado, irracional y sectario. Ahora lo disfrutará.