Nada que pactar con el PP

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Política Territorial designado al frente del mando único en Ceuta, Ángel Víctor Torres, tras el último pleno del Congreso. / José Luis Roca / EPC

Ángel Víctor Torres se distrajo ayer unos instantes de sus pesadumbres ceutíes para asegurar que el PSOE ganará las elecciones autonómicas del próximo mayo pero, sobre todo, para advertir solemnemente que no piensa pactar con el PP ni con Vox. La gente debe haberse quedado estupefacta. Seguro que cientos de miles de canarios esperaban a partir del próximo verano un tripartido integrado por el PSOE, el Partido Popular y Vox, con Manuel Domíguez de vicepresidente y consejero de Economía y Nicasio Galván como consejero de Orcos, Gárgolas y Enanos de Jardín. Sin embargo, Torres lo tiene muy claro.

–No, Chano, no. No pienso pactar con el PP y nadie me va a convencer de lo contrario.

–¿Pero quién te está diciendo lo contrario?

–Aunque insistan. Aunque me cierren cualquier camino. Aunque no le den el Nobel a Murakami.

–¿A quién? Miguel Ángel, ¿sabes de lo que habla?

–No lo sé. ¿Es del partido? ¿Tenemos chinos en el partido?

–Hernández Cerezo juega a los chinos y casi siempre gana –informó Gustavo Santana, quien tiene información precisa y preciosa sobre cualquier asunto trascendental.

–Con el PP jamás de los jamases –insistió Torres apretando los puños casi con desesperación–. Con el PP nunca.

–No hagas caso a las presiones, Ángel Víctor, luz de nuestros días y faro de nuestras noches –Ramón Morales le tomó fuertemente el brazo al ministro–.

–Mira, cuando yo era un maestro hambriento y menesteroso me tomaba una agüita de toronjil y me calmaba enseguida.

–¿Tú fuiste maestro? –se extrañó Sebastián Franquis.

–Ay, Chano, en mi vida anterior, cuando era un simple mortal.

–Y con Vox menos aún –barboteaba Torres–. Aunque el PP y Vox son lo mismo.

–Por supuesto, por supuesto –tosieron todos

–¡La internacional fascista dirigida por Donald Trump y Díaz Ayuso! –chilló Morales subiéndose a una silla, como si hubiera visto ratas a su alrededor. ¿Saben a quién le van a vender por dos duros el ático que quería Ayuso? ¡A Trump!

–No me jodas. ¿Seguro?

–Lo leí en El Plural, así que claro que es seguro.

En ese momento, con paso decidido, entró en la estancia Nira Fierro, llevando pantalones morados, camisa amarilla, pañuelo fucsia y chaqueta bermellón. Se parecía mucho al Robin de la serie televisiva Batman de los años sesenta. Tenía el ceño fruncido, como en las grandes ocasiones históricas.

–Tranquilo, Ángel Víctor. Todo ha quedado debidamente aclarado. Hemos conseguido desmontar la conspiración y ya nada ni nadie nos puede obligar a pactar con el PP.

–¿Quién fue el traidor? –rugió el secretario general.

–Sé que no te lo creerás. Gustavo Matos. Creyó que solo un pacto con el PP lo llevaría de vuelta a la Presidencia del Parlamento. Lo descubrimos en Güímar bailando una polka con Luisi Castro…

–Aaaah, qué amarga decepción. Habrá que mandarlo al Congreso de los Diputados. Óscar Puente me ha dicho que le gusta su estilo para llevarle la maleta los días impares…

Se escucharon risitas maliciosas. Todos felicitaron al líder estrechándole enérgicamente la mano, salvo Morales, que se la besó con fruición.

–¿Y ahora con quién pactamos? –preguntó Gustavo Santana.

–¿Pues con quien va a hacer? –expuso Franquis con los ojitos achinados–. Con Coalición.

–Claro –sentenció Torres–. No es agradable pero lo hacemos para no alimentar el fascismo en Canarias. Evitaremos que pase aquí como en Sajonia y lleguen los nazis al poder. Qué alivio.