Tormentas de verano

Recogemos algunas tormentas de este verano de desconcierto. Sobrevaloradas por falta de noticias o abordadas sin resultados visibles a corto plazo. De fondo el anuncio de un final de etapa nacional, con cambio de ciclo político en Ceuta. Aumenta la desconfianza de las fuerzas políticas y de los ciudadanos, que ven cómo se levantan muros al interno, mientras se deja abierto el muro de la soberanía de España y de la UE, frontera sur ante África.

Es curiosa la distorsión noticiosa de los «tiempos geológicos» de los volcanes. Que sitúan a nuestro Teide, conforme al estudio publicado en Scientific Reports, con participación de Involcan, la UCM, el ITER y el IVAR portugués, que mediante tomografía sísmica describen el gran almacén de magma, de varios KM cúbicos, bajo el «Pico Viejo» del Teide. Una zona de alta probabilidad de sismicidad y volcanismo, cuyos tiempos geológicos son largos e imprevisibles. Pero nos hacen temblar.

Otra tormenta veraniega desde el Ayuntamiento de Adeje, para eliminar el mayor asentamiento ilegal de la isla, en coordinación con el Gobierno de Canarias y las cuatro policías. En el Puertito de Adeje, colindante con la urbanización de lujo «Cuna del Alma», poblado ilegal donde viven unas 500 personas, sobre suelos protegidos y rústicos, incluso sobre la franja marítimo-terrestre. Actuación compleja, donde asumen atender la vulnerabilidad habitacional y suprimir el fenómeno de segundas residencias y formas de vida alternativa. Fenómeno extendido entre Granadilla y Adeje con no menos de 4.000 okupas, muchos de origen italiano y alemán, donde en sus países serían puestos en frontera. Se agrupan en tribus nacionales y ofrecen por internet el alquiler de cueva o caseta, a 10-12 euros cama día. Pretender mantener Adeje, una de las mejores marcas turísticas de Canarias, «Costa Adeje», implica recuperar la legalidad y seguridad jurídica y en este caso también la física.

Nos anuncian que los «barrancos se desbordan», colocando a Santa Cruz como punto negro de las inundaciones de la isla. Todos estos fenómenos deben ser atendidos desde la prevención, conocido el nuevo mapa de riesgos de Tenerife, con medios económicos que se anticipen al conflicto. Al igual que con las políticas forestales y con las redes integrales de saneamiento y del ciclo del agua. Prevenir no curar.

Otra tormenta de verano con el Tenerife en la «liga nacional de segunda división», que empezó líder y en la tercera jornada va el sexto con seis puntos. Razón y pasión futbolera, en uno de los escasos escenarios donde ésta es «políticamente correcta». Como pudimos ver en el Mundial 2026, ganando bajo una única bandera sin complejos, pero con himno acomplejado sin letra.

Y de aquí a la tormenta de Ceuta, que ha abierto las distancias entre el ciudadano que detenta la soberanía y el gobierno que se ausenta de ella. En encuesta de Sigma Dos, el 82% opina que el presidente no hace lo suficiente por Ceuta. El 90% piensa que Marruecos está implicado, organizó la marcha y abrió las puertas. El 73% apoya la devolución de los MENAS y de la totalidad de invasores ilegales. La mayoría opina que España no es solidaria con Ceuta y en el Mundial de Fútbol 2030, con España, Portugal y Marruecos, el 84,4% propone dejarlo fuera. De manera que la inmigración ha pasado a ser el primer problema país. Violación de soberanía de Ceuta, que lo es de España, de la UE y de la historia. Donde 22 países están en contra de la ilegal «Ley de Nietos» y del caos de Ceuta, que dejan abierto el espacio común «Schengen». Distopía gubernativa, con una política de apaciguamiento exculpatoria del socio desleal marroquí. Dos monarquías en conflicto, la de Mohamed VI, «constitucionalista» donde nada se mueve sin su consentimiento y la «parlamentaria» de Felipe VI, atrapado por un gobierno desleal que niega a su Jefe de Estado, símbolo de unidad e independencia, a personarse en Ceuta donde le reclaman sus ciudadanos. La frontera militar del sur de la UE la protege el mando funcional de Canarias, desde la Capitanía de Santa Cruz de Tenerife, MCANA al mando del teniente general Julio Salom Herrera (2022), desde Menorca a El Hierro, mando operativo territorial de Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares, un frente de 3500 km, casi tan largo como el Mediterráneo, con 3700 km. Canarias además ocupa una Zona Exclusiva Económica, que en su despliegue ocuparía en torno al millón de km cuadrados. La solidez de la frontera militar Sur, que lo es de la UE, equilibra nuestra posición con Marruecos y en África. Ceuta desequilibra Canarias, enfrentada a la inmigración de un Sahel descontrolado.