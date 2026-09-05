El Olimpo de toda la humanidad

Cómo ha tardado la Unesco doce años en reconocer al Monte Olimpo su valor patrimonial mundial (26/7/2026), siendo tan importante en el imaginario colectivo, no solo de Occidente sino del resto del planeta.

Una candidatura tan larga parecería innecesaria, dada la unanimidad de su valor cultural, tanto dentro como fuera de Grecia, si la comparamos con otros lugares más desconocidos, donde se tiene que demostrar esos valores en un expediente largo y complejo. Una posible razón estaría en el carácter mixto presentado en la candidatura, sumando el natural al cultural, lo que ha podido demorar su inclusión en el listado definitivo, quedando inscrita como «El Monte Olimpo y su entorno». La zona, ya era parque nacional (1938) y reserva de la biosfera por la Unesco (1981).

Como nos revela el experto helenista y profesor Pedro Olalla Glez. de la Fe en su extraordinaria obra Atlas mitológico de Grecia (2026), en la geografía griega, cada rincón de su paisaje es el escenario de un mito. Como morada de los dioses, el Monte Olimpo (2.918 metros) era ya desde antiguo de toda la humanidad «occidental». Fueron Homero y Hesíodo quienes iniciaron la difusión de esa montaña sagrada en sus obras más conocidas, el primero en La Ilíada y La Odisea y el segundo en la Teogonía. Estas obras tuvieron una transmisión primeramente oral en la Antigua Grecia, hasta su versión posterior manuscrita, y ya en la definitiva de imprenta, llegando a China en el siglo XVII, con los misioneros jesuitas, y al resto de territorios en las últimas centurias.

Los doce dioses que moran en el Monte Olimpo suele ser la parte cultural más asociada al lugar. Hay alguna variación, según qué autores, pero existe un cierto consenso en su composición y funciones. Esa especie de «concilio de los dioses» se parecería a una estructura social y patriarcal moderna con su jefe o presidente (Zeus), asociado al cielo/control macroscópico, frente a otros dominios como el marítimo (Poseidón); después aparecen los oficios o gremios, que representarían, simplificando sus múltiples funciones, a una doble función de la alimentación con la caza (Artemisa) y la agricultura (Deméter), la fragua/industria (Hefesto), los asuntos del hogar (Hestia), la guerra/ejército (Ares), el comercio (Hermes), también algunos aspectos cognitivos y emocionales como la inteligencia pragmática (Atenea), el amor (Afrodita), los celos por infidelidades matrimoniales (Hera, esposa de Zeus) y, también, la creatividad musical y poética (Apolo).

A la pregunta de por qué estos mitos griegos no pasan de moda, como vemos en este momento con el rotundo éxito de un bisnieto de Hermes, el protagonista de la película La Odisea (2026) de Christopher Nolan, y el aumento de las ventas de esa obra original de Homero (70% en UK, 76% en USA…, según Euronews), una posible respuesta general sería que reflejan la condición humana en su gran complejidad, como pocas civilizaciones han hecho. Un muestrario de nuestras fortalezas y nuestras debilidades, pero, además, proyectadas en unas divinidades con forma humana (antropomorfización) para que así, con esa distancia, nos podamos ver mejor reflejados.