Un nuevo curso para avanzar en inclusión, equidad y participación

Como cada septiembre, el inicio del curso escolar vuelve a situar la educación en el centro de la atención pública. Es, sin duda, una buena noticia que la sociedad canaria la reconozca como una de sus principales prioridades. El reto consiste ahora en traducir esa prioridad en compromisos concretos que nos permitan avanzar hacia un sistema educativo más justo, inclusivo y de mayor calidad.

El Consejo Escolar de Canarias considera que el primer compromiso debe seguir siendo la inclusión, entendida en su sentido más amplio. Se trata de profundizar en la organización de un sistema que tiene que facilitar a todas las personas aprender, independientemente de sus circunstancias. La inclusión precisa centros seguros y acogedores, en los que las diferencias no se conviertan en barreras para el aprendizaje y debe constituir uno de los principales indicadores de la calidad del sistema.

El crecimiento de la demanda de atención a la diversidad requiere plantillas suficientes y estables, más profesionales de orientación, profundización en la mejora de ratios, accesibilidad universal y una mejor coordinación entre los ámbitos educativo, sanitario y social. La inclusión precisa apoyos efectivos, recursos adecuados y una participación plena del alumnado en la vida escolar.

Inclusión y convivencia son, además, dimensiones inseparables. Para aprender es necesario sentirse seguro, respetado y parte de la comunidad. Por ello, el Consejo Escolar de Canarias considera fundamental la aprobación del nuevo decreto de convivencia y bienestar en el ámbito educativo prevista para este curso y la creación del Observatorio Canario de la Convivencia Escolar.

La escuela, en cualquier caso, no está aislada de la realidad social. En 2024, el 31,2% de la población canaria se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 25,8% del conjunto del Estado. Esta vulnerabilidad, especialmente elevada en los hogares con menores, condiciona las oportunidades educativas desde los primeros años. En este contexto son especialmente relevantes medidas como la cuota 0 de comedor, la gratuidad del transporte escolar o el préstamo de libros de textos, generalizado este curso para algunos niveles.

Responder a estas necesidades exige una financiación suficiente. El Consejo Escolar de Canarias debe insistir un año más en el cumplimiento de la Ley Canaria de Educación no Universitaria como punto de partida para garantizar los recursos adecuados. La inversión prevista para 2026, situada en torno al 4,07% del producto interior bruto, continúa lejos del mínimo legal del 5% del PIB, que debía haberse alcanzado en 2022.

Dos niñas, en la vuelta al cole. / S. García, Jorge Valiente, Cedidas

La demanda del 5% del PIB no es una cuestión abstracta. Significa mejorar las ratios, ampliar la Educación Infantil de 0 a 3 años, reforzar la atención a la diversidad y la orientación, estabilizar las plantillas, agilizar la gestión docente, mejorar la dotación tecnológica de los centros y garantizar los servicios complementarios. Al mismo tiempo, no se trata solo de gastar más, sino de planificar y ejecutar adecuadamente los presupuestos y evaluar el efecto real de las inversiones.

Las infraestructuras educativas constituyen otro de los ámbitos que requieren una actuación decidida, especialmente en zonas tensionadas demográficamente como el sur de Tenerife y Gran Canaria y determinadas áreas turísticas de Lanzarote y Fuerteventura. El actual contexto de crecimiento económico debe aprovecharse para acometer actuaciones que se han ido postergando.

Otro de los desafíos es reducir la carga administrativa que soportan los centros. El profesorado señala reiteradamente la necesidad de reducir las tareas de gestión para dedicar más tiempo a la enseñanza. Esta demanda resulta especialmente significativa ante las dificultades administrativas asociadas a la implantación de la Formación Profesional Dual.

La Educación Infantil de 0 a 3 años y la Formación Profesional son dos de las políticas con mayor capacidad para transformar nuestro sistema educativo y la sociedad en su conjunto. Se espera que la extensión de la Educación Infantil mejore los resultados educativos, compense desigualdades desde edades tempranas y facilite la conciliación familiar.

Por su parte, una Formación Profesional inclusiva, flexible y conectada con el tejido productivo puede ampliar las oportunidades de cualificación, reducir el abandono educativo y favorecer la inserción laboral. Para ello, es necesario planificar la oferta con criterios de equilibrio territorial, reforzar la orientación y mejorar la coordinación entre los centros educativos, las empresas y las administraciones. Asimismo, la implantación de la Formación Profesional Dual debe permitir aprender de las dificultades detectadas, introducir las mejoras necesarias y prestar una atención específica a las necesidades de las islas no capitalinas.

Varios alumnos se dirigen a su centro educativo para iniciar el curso. / Carlos Gil

Este curso en el que el Consejo Escolar de Canarias cumple 40 años como órgano de participación socioeducativa tenemos una oportunidad para recordar que la educación no solo prepara para la democracia: debe practicarla. Nuestros estudios muestran que las familias canarias tienen una alta implicación en la educación de sus hijos e hijas, pero tienen una escasa predisposición a incorporarse a los consejos escolares de los centros. Uno de los objetivos para el 2026-2027 debe ser explicar mejor la utilidad de estos órganos, facilitar el ejercicio del voto y escuchar a todos los sectores, especialmente al alumnado, que reclama que su voz sea escuchada en las decisiones que les afectan.

Con frecuencia se atribuyen a la escuela responsabilidades que no puede asumir por sí sola. La pobreza, la desigualdad, las dificultades de conciliación y los obstáculos a la movilidad social no pueden resolverse exclusivamente desde las aulas. La educación es esencial, pero necesita políticas públicas coordinadas y una sociedad corresponsable.

La educación, por tanto, tiene que ser una verdadera tarea colectiva y el principal instrumento para construir una Canarias más justa y cohesionada.

El Consejo Escolar de Canarias seguirá abierto a la sociedad, promoviendo un diálogo sereno, analizando los datos disponibles, reconociendo los avances y formulando propuestas para superar las dificultades, para avanzar en la construcción del sistema educativo que Canarias necesita.