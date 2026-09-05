Abróchense los cinturones

Abrimos temporada y, cuando creíamos que estaba controlada, la inflación ha vuelto a situarse en el centro del debate económico. Después de la intensa escalada de precios registrada entre 2021 y 2022 y de la posterior moderación observada durante los años siguientes, los últimos datos muestran una nueva aceleración, impulsada principalmente por el encarecimiento de la energía y, en particular, de los productos petrolíferos. Este cambio de tendencia ha vuelto a colocar la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) bajo presión y ha reforzado considerablemente la posibilidad de nuevas subidas de los tipos de interés.

La situación actual, sin embargo, presenta diferencias importantes respecto al episodio inflacionista de 2021-2022. Entonces coincidieron las disrupciones en las cadenas internacionales de suministro, la rápida recuperación de la demanda tras la pandemia, unas políticas fiscales y monetarias muy expansivas y un fuerte incremento de los precios energéticos. En 2026, por el contrario, el repunte de la inflación tiene hasta el momento un origen mucho más concentrado en una perturbación de oferta energética. De hecho, el propio BCE estima que el incremento reciente de la inflación se explica prácticamente en su totalidad por este factor.

El punto de referencia continúa siendo, inevitablemente, el episodio de 2021-2022. Aquella escalada inflacionista no respondió exclusivamente ni a un exceso de demanda ni a un problema de oferta, sino a una combinación excepcional de ambos factores. La energía realizó una aportación decisiva al incremento de los precios, especialmente tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pero también existieron fuertes presiones procedentes de los alimentos, los bienes industriales y los servicios. Por ello, la respuesta del BCE fue un intenso proceso de endurecimiento monetario dirigido a evitar que aquella inflación se consolidara y se incorporara de forma permanente a salarios, precios y expectativas. A partir de ahí, la economía europea parecía haber dejado atrás aquel episodio excepcional y aproximarse nuevamente a la estabilidad de precios. Sin embargo, esa trayectoria ha vuelto a cambiar. Los últimos datos publicados por Eurostat sitúan la inflación de la zona euro en el 3,3% en agosto de 2026, frente al 2,9% de julio y el 2,8% de junio. Por otro lado, la inflación que excluye energía, alimentos, alcohol y tabaco se situó, por su parte, en el 2,4%.

A partir de aquí, a las perturbaciones entonces provocadas por la pandemia y posteriormente por la invasión rusa de Ucrania se suma ahora una nueva perturbación de oferta energética vinculada al conflicto en Oriente Próximo donde el problema no procede únicamente de las restricciones al tráfico de crudo a través del estrecho de Ormuz, sino también de las limitaciones existentes en la capacidad mundial de refino.

¿Y qué ocurre con España? Actualmente presenta una evolución más desfavorable que el promedio de la zona euro donde, según el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) en agosto, el indicador adelantado nacional se sitúa en el 4,5%, frente al 3,3% de la zona euro. Este incremento se atribuye principalmente al comportamiento de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, cuyos precios aumentaron frente al descenso observado en agosto de 2025. También influyeron, aunque en menor medida, los alimentos y bebidas no alcohólicas, cuyos precios disminuyeron menos que un año antes.

La inflación subyacente española ofrece, sin embargo, una señal menos negativa. El indicador adelantado la sitúa en el 2,9%, una décima menos que en julio. Es decir, mientras la inflación general aumenta con fuerza, el componente que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos no muestra, por el momento, la misma aceleración. Esta divergencia refuerza la interpretación de que una parte sustancial del repunte actual continúa procediendo de los factores energéticos.

¿Y Canarias? A día de hoy, el último dato regional disponible continúa correspondiendo a julio. La tasa interanual del IPC se situó entonces en el 3,4%, frente al 3,6% registrado en el conjunto de España. Además, el Archipiélago acumulaba ya cinco aumentos consecutivos desde el 2,1% registrado en febrero. Si centramos el análisis en la inflación subyacente, Canarias también se mantiene por debajo de la media nacional con un 2,6% frente al 3,0% de España. Habrá que esperar al 15 de septiembre para disponer de los datos definitivos de agosto y conocer también su distribución territorial.

Ahora bien, una inflación algo menor no significa necesariamente que la economía canaria haya experimentado una mejora diferencial en términos de eficiencia o competitividad. Y menos aún cuando el Archipiélago continúa presentando niveles salariales sensiblemente inferiores a la media española donde, según los últimos datos definitivos de la Encuesta Anual de Estructura Salarial, el salario medio anual fue de 25.120 euros en Canarias en 2024, frente a 29.540 euros en el conjunto nacional. Por tanto, una menor inflación debe interpretarse conjuntamente con la capacidad adquisitiva de los hogares. Porque tan importante como cuánto suben los precios es cuál es la renta disponible para hacerles frente.

Llegados a este punto, la pregunta del millón: ¿puede volver a subir los tipos de interés el BCE? Puede, desde luego, y actualmente todo apunta a que una nueva subida está muy cerca. La próxima reunión de política monetaria tendrá lugar el 10 de septiembre y los mercados vienen descontando con elevada probabilidad un nuevo incremento. Pero conviene distinguir entre una expectativa y una decisión ya adoptada porque el BCE insiste expresamente en que no existe una trayectoria predeterminada para los tipos y que sus decisiones se toman reunión a reunión en función de los datos.

Lo que sí sabemos es que ya reaccionó antes del verano. El 11 de junio elevó sus tres tipos oficiales en 25 puntos básicos, situando la facilidad de depósito en el 2,25%, las operaciones principales de financiación en el 2,40% y la facilidad marginal de crédito en el 2,65%. Posteriormente, el 23 de julio decidió mantenerlos sin cambios mientras evaluaba la evolución de la perturbación energética y sus posibles efectos indirectos y de segunda vuelta.

Las actas de aquella reunión son especialmente reveladoras ante la próxima decisión. El BCE consideraba que los riesgos para la inflación continuaban inclinados al alza, que el impacto completo de la perturbación energética todavía no se había materializado y que los mercados descontaban prácticamente una subida de tipos en septiembre. Algunos miembros del Consejo de Gobierno señalaron incluso que no se habrían opuesto a un nuevo incremento ya en julio. Al mismo tiempo, las expectativas de inflación a largo plazo permanecían ancladas alrededor del 2% y todavía existían pocas evidencias de efectos de segunda vuelta sobre salarios y precios. Por eso el BCE se mueve con más cautela. Pero cautela no significa inacción. Con una inflación de la zona euro creciendo el margen para mantener constantes el precio del dinero se ha acabado. Blanco y en botella. Así que ajustémonos el cinturón. Feliz temporada.