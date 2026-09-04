Productividad y maternidad

No sé si a ustedes les ocurre, pero a veces leo una noticia y al principio no tengo claro si es positiva o negativa. Hace unos días, la Real Federación Española de Fútbol anunció que costearía los tratamientos de congelación de óvulos a las jugadoras de la selección. El acuerdo fue celebrado por las deportistas, que llevaban tiempo denunciando que los años de mayor exigencia deportiva coincidían con los de mayor fertilidad. Con ayuda de la ciencia y del dinero, siempre del dinero, esa coincidencia podría eliminarse.

La vitrificación de óvulos y la fecundación in vitro han cambiado las vidas de miles de mujeres a las que la biología les dificultó la posibilidad de ser madres. También han dado margen de maniobra a las mujeres, que, al igual que ocurrió con los métodos anticonceptivos -que permitieron separar el sexo de la reproducción-, han podido planificar mejor el momento de la maternidad. Sin embargo, una tecnología puede ampliar parte de nuestra libertad y hacernos al mismo tiempo más desiguales.

Las mujeres hacemos casi todo mal. Si tenemos hijos pronto, mal. Si los tenemos a mitad del camino y renunciamos a nuestra carrera, mal. Si decidimos hacerlo sobre los 40, somos viejas, nos quedaremos sin trabajo, nadie querrá contratarnos. Si no queremos tener hijos, debemos explicar por qué. Si los tenemos, también tendremos que explicar cuándo.

Por eso, que se amplíe nuestra capacidad de elección, que no tengamos que tomar decisiones irreversibles, es, a priori, una buena noticia. El problema aparece cuando esas decisiones no las tomamos nosotras con libertad. Cuando lo hace, en realidad, el sistema productivo en el que vivimos, que no nos deja parar. O eso creemos.

Muchas mujeres podríamos aceptar estas medidas en los convenios colectivos de nuestras empresas por muchas razones. Porque los tratamientos de fertilidad son caros. Porque es difícil acceder a ellos. Porque todas queremos un plan b. Porque tener un hijo supone un coste para muchas mujeres que rara vez tiene para los hombres. Porque nunca sabemos cuándo es el mejor momento. Porque no tomar una decisión siempre es tomar una decisión. Pero creo que hemos llegado a un punto en el que ni nosotras mismas somos ya capaces de distinguir cuándo estamos eligiendo y cuándo, simplemente, nos estamos adaptando. Lo que puede ser un seguro a nivel individual puede estar hipotecando más nuestro futuro y nuestra autonomía. ¿Qué mujer tendrá capacidad para decidir tener hijos antes cuando le ofrezcan todas las facilidades posibles para tenerlos más tarde?

Somos afortunadas de vivir en un tiempo en el que los avances científicos en el ámbito de la reproducción son infinitamente superiores a los que vivieron nuestras madres y abuelas. Un tiempo en el que el reloj biológico se ha estirado. En el que la esperanza de vida no ha dejado de crecer. En el que muchas mujeres tienen segundas y terceras oportunidades de ser madres. Pero la vida humana no la puede determinar solo la ciencia. La tiene que decidir la política también. Las medidas de conciliación. Las acciones que favorezcan la desaceleración. Necesitamos que quedarnos embarazadas no penalice nuestro progreso profesional o te deje en el paro.

Hace unos años, en una entrevista de trabajo me preguntaron, con no mucha sutileza, si pensaba tener hijos a corto plazo. En otro empleo, en cambio, me plantearon casi como incentivo que si quería ser madre, allí no sería un problema. Son situaciones diferentes, pero en ambos casos me estaban dejando claro que la maternidad o la no maternidad estarían siempre presentes en mi vida profesional.

La ciencia nos está regalando tiempo. Bienvenido sea. Pero yo no dejo de preguntarme qué estamos haciendo con él. Porque cuando vuelvo a leer la noticia no puedo evitar pensar en la sociedad que estamos construyendo, incapaz de acompasar la biología y el mercado laboral y en la que el sistema productivo rige cada aspecto de nuestras vidas.