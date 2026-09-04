Ni un paso atrás

Llamar a consultas al embajador de un país extranjero constituye un reproche público y una expresión diplomática de malestar. Y exige, naturalmente, publicidad. Es lo que hizo Pedro Sánchez cuando Italia empezó a aplicar controles de pasaportes a los viajeros provenientes de España. Se convocó al embajador de Italia y se avisó a los medios de comunicación.

Con cinismo estomagante, el presidente de España presumió ayer en el Congreso de que ya se había convocado a la embajadora de Marruecos el pasado 21 de agosto, tras unas declaraciones de ministros marroquíes reivindicando los derechos de soberanía de su país sobre Ceuta y Melilla.

Al parecer fue una convocatoria clandestina. Una que no se anunció a nadie. Para que el reproche público no existiera y no enfadar a Marruecos. Y de eso presume Sánchez.

La comparecencia de ayer en el Congreso se produce más de un mes después del asalto de más de ochenta mil personas a Ceuta. Y a estas alturas aún seguimos sin saber cuánta gente entró en la ciudad. Pero tenemos un presidente tan extraordinario que es capaz de asegurar, sin sufrir un derrame cerebral, que aunque desconoce el número de personas que entraron puede asegurar que regresó un 90% de ellas. No «la mayor parte». No «casi todos». No. Un 90% de X.

Los milagros no existen. Quienes esperaban un Pedro Sánchez capaz de reconocer los errores cometidos se quedaron con las ganas. Habló con su prepotencia de siempre, con tono de perdonavidas, para seguir atacando, que es su manera de defenderse.

Como un gran estadista, que no es, apeló al rigor y a la prudencia para no responsabilizar a Marruecos «sin pruebas» de que miles de sus nacionales violaran la frontera de Ceuta. Rigor y prudencia, afirmó, porque hay pasos que se dan que luego no se pueden deshacer.

Lo dijo el mismo líder que decidió enfrentarse públicamente a Trump, porque le convenía electoralmente, aunque enrareciera las relaciones entre los dos países.

Aprovechó para atacar al PP, recordando a los diputados que España, en la presidencia de Aznar, apoyó el ataque a Irak con pruebas falsas; aquellas supuestas armas de destrucción masiva.

De ahí que sea importante tener «hechos probados» para responsabilizar a Marruecos. Las setenta, ochenta o noventa mil personas que invadieron Ceuta no son un hecho probado. Ni los precedentes de un país vecino que extorsiona con la migración como arma en una guerra híbrida.

Prudencia. Hasta que Mohamed VI no se ponga al frente de los asaltos y tengamos evidencia gráfica no se puede acusar gratuitamente al monarca marroquí.

Reprochó a los servicios de inteligencia españoles no haber dado información. Es falso. Pero si fuera verdad tendría que haber cesado a sus responsables.

La cara de Margarita Robles, ministra de Defensa, lo dijo casi todo. Restó valor a los informes previos de la Policía que alertaban de riesgo extremo de invasión de miles de personas. Y anunció que el Gobierno actuará en Ceuta para devolverla a la normalidad.

Sánchez fue genuinamente Sánchez. El mismo que se fue de vacaciones horas después del asalto a las fronteras del país que preside. El mismo que cree que todos los ciudadanos que se han manifestado protestando son la ultraderecha.

Tiene la credibilidad de todo creador que habla de su obra.