El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en el Congreso este jueves. / José Luis Roca / EPC

Pues sí: yo quiero que esto acabe. Para un montón de jalabolas, cínicos polimorfos y muertos de hambre —con los que el Gobierno ha trufado las parrillas de las cadenas públicas de televisión, igualito que la BBC— manifestarse en apoyo a los ceutíes y criticando la desastrosa gestión de Sánchez y sus ministros es, como mínimo, sospechoso.

No les gusta la palabra invasión, no les gusta la expresión vulneración de la integridad territorial, no pueden impedir las náuseas al escuchar esas fascistadas de la nación y la patria, conceptos que siguen regalando a la extrema derecha real e imaginaria.

Uno de los muertos de hambre a los que aludí, por ejemplo, pálido como el gufo que es, criticó a los dirigentes y militantes de CC por sumarse a la manifestación de Santa Cruz de Tenerife, denominándolos «el sector ultra» del nacionalismo. ¿Por qué el sector ultra? Porque le place.

Una de las patologías del periodismo más recientes comenzó en la pleamar de las protestas juveniles de 2011, cuando la vieja retórica contestataria sesentayochista, apenas remozada, se encaramó de nuevo a los espacios públicos, y fue mimetizada grotescamente por periodistas de izquierdas.

Un periodista debe evitar como la peste las jergas tribales, pero se les olvidó uno de los mandatos fundamentales del oficio. Ahora parlotean y escriben como los adolescentes del 15M, que muy probablemente no los leen ni por casualidad, y ese quebranto a la vez deontológico y estilístico se ha visto favorecido por la deriva política de un sujeto como Pedro Sánchez, capaz de anunciar que se toma tres días para decidir si dimite por amor a su esposa o de marcharse de vacaciones cuando le entran por la frontera 80.000 marroquíes.

Así que cuando el gufo dice «el sector ultra» no debe explicitar más ni explicar nada. No es un lenguaje informativo el de su ralea, sino estrictamente un sociolecto que pretende derogar a un adversario. Este nuevo periodismo no describe ni narra los hechos: construye relatos de complicidad ideológica y los cobra mejor que nunca.

Querer que esto termine es querer que el presidente del Gobierno español dimita y convoque unas elecciones generales que podrían celebrarse antes de diciembre. Por muchísimo menos de lo ocurrido en Ceuta tienen la decencia democrática de dimitir en el resto de Europa.

Si los nuevos gobernantes incurren en tentaciones autoritarias o en destripar derechos cívicos disponemos de instituciones, leyes y mecanismos —y de toda una sociedad civil— para pararles los pies. Pero ya basta de esta broma macabra a la que ha derivado el sanchismo.

La supervivencia de ningún gobierno puede comprometer la legitimidad institucional del Estado ni poner en peligro su territorio, sus fronteras y la seguridad de sus ciudadanos.

A este propósito, una nota: las fronteras no son fantasías jurídicas, no son chistes, no son huellas macabras de un pasado mitológico. Las fronteras deben ser defendidas si no quieres que tu país —y sus valores políticos consensuados y su estructura de representación democrática— desaparezca.

Otro periodista del régimen apunta a que la policía marroquí se cruzó de brazos, como la española, y le replica así a un contertulio: «Y es natural que lo hicieran, ¿o pretendes que disparasen?».

Antes de disparar cabe una amplia panoplia de medidas disuasorias para evitar la generalización de un asalto. Pero, en efecto, agotadas todas las medidas persuasivas, todas las reiteradas advertencias, todas las paciencias con nervios de acero, todos los tiros al aire o los vuelos rasantes por helicópteros militares, se dispara.

E inevitablemente se producen heridos y muertos. Cuando llega un momento crítico —decenas de miles de personas forzando su entrada ilegal en un país— el uso de la fuerza armada no es una opción. Y lo irresponsable no es recordarlo.

Lo irresponsable consiste en actuar como si las fuerzas armadas, las máquinas de guerra, los tratados internacionales o el mismo derecho a la defensa de la nación que invierte miles de millones de euros en su vecino fueran decorados teatrales y la única realidad brillara en tu buenismo progre y confortable, bostezante, siempre sonriente y solidario: esa bondad inatacable porque no hace nada salvo refocilarse en lo buena que es.