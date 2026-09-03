La última bala de Torres

La única seguridad que se desprende del mandato de Ángel Víctor Torres como responsable del mando único en la crisis de Ceuta es que seguirá siendo ministro hasta las vísperas de las elecciones autonómicas del próximo mayo. Pedro Sánchez no lo destituirá porque debe mantenerse a todo trance que a) el Gobierno es ajeno a cualquier responsabilidad en el asalto a Ceuta, en realidad, es casi tan inocente como Marruecos; b) El Gobierno ha demostrado una extraordinaria sensibilidad para con los ceutíes, c) el Gobierno lo está haciendo muy bien y lo hará maravillosamente mejor en los próximos meses en la ciudad autónoma. En realidad Torres está haciendo muy poca cosa y, de facto, no ejerce ningún mando único: ejerce como una suerte de showrunner de la intervención del Gobierno, anunciando esto, aquello y lo de más allá. Es un contrasentido designar mando único a un ministro con un bagaje competencial tan modesto y un peso político muy relativo en el gabinete. Lo suyo hubiera sido designar a ministros o ministras como el de Interior, la de Defensa y la de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. O algún vicepresidente. Pero no. El presidente optó por Torres por ese feeling que vende incansablemente el propio ministro, porque transmite tranquilidad con su expresión de panadero honrado, porque, al no formar parte del cogollo presidencial más íntimo, su desgaste y/o destrucción apenas tendría coste. Sin embargo, el expresidente canario, víctima del narcisismo del mal de altura, se lo ha tomado casi como un ascenso. La mayoría de los dirigentes del socialismo canario no comparten su opinión.

La mayoría de los coroneles socialistas tienden a creer, por el contrario, que el nombramiento de Torres supone un verdadero marronazo, entre otros motivos, porque este asunto durará meses, tiene en el mejor de los casos una complejísima rentabilidad política y, como consecuencia, el secretario general quedará aún más aislado de la organización canaria que lo que está –despepitadamente– desde 2023. Torres salió a escape cuando lo nombraron ministro y dejó como delegada plenipotenciaria a Nira Fierro, su secretaria de Organización, que se ha dedicado a casi todo en los últimos tres años, salvo a la Secretaría de Organización: a martillear en los plenos parlamentarios a Manuel Domínguez, a arengar desde la tribuna a la clase obrera canaria anunciando los camellos del apocalipsis coalicionero, a producir cientos de piezas para suministrar a TikTok, a vigilar por el rabillo del ojo a Luis Yeray Gutiérrez, a defender lanza en ristre la honestidad de Torres como Lancelot defendía la virtud de la reina Ginebra, a asumir, en definitiva, un reconcentrado protagonismo político y mediático tradicionalmente ajeno a un secretario de Organización en la cultura interna del PSOE. En cambio, la salud del partido es manifiestamente mejorable y las debilidades, disfunciones y anquilosamientos del PSOE en La Palma, Lanzarote o El Hierro se agravan. En La Gomera siguen con respiración asistida y en Tenerife Tamara Raya continúa brillando como convidada de piedra en la política insular. Fierro no es apreciada en la organización. Una de sus escasas apuestas a cara descubierta fue su empeño en condicionar –bastante ferozmente– la elección del nuevo secretario general de las Juventudes Socialistas el pasado julio. Perdió o, más exactamente, su propuesta fue arrollada, y el palmero Tomás González resultó elegido para liderar las JJSS.

Para Torres las elecciones del próximo mayo representan su última oportunidad para regresar a la Presidencia del Gobierno de Canarias. La última bala en su desordenada cartuchera. Y según las encuestas lo tiene difícil: ahora mismo no existen votos de izquierdas para sumar 36 escaños. Se antoja inverosímil que se quede liderando la oposición en la calle Teobaldo Power; si no es así, su destino será el cementerio de elefantes del Senado, y quienes primero lo olvidarán serán los compañeros que todavía hoy lo ovacionan pensando en las listas, por supuesto, no en las tontas.