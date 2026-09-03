Florentino Pérez, el ‘regreso’ del rey Midas

Hubo un tiempo, allá por la segunda mitad del siglo VIII a. C., en el que el rey de Frigia era capaz de convertir en oro todo lo que tocaba. Midas, hijo de la diosa Madre —Cíbele o Cibeles— y de Tmolo, acumuló una riqueza inagotable. Lo llaman la maldición de los ricos y, a veces, es una loza muy difícil de soportar. Solo el que ve mundo desde lo alto de la pirámide distingue los celos que despierta en los demás, la soledad que se siente en medio de la abundancia, las traiciones que hay que eludir para evitar caer al vacío...

En eso Florentino Pérez tiene más de un máster. El presidente del Real Madrid está de vuelta. En realidad, nunca se marchó, pero su reciente pulso electoral se convirtió en un punto de inflexión para rearmar su proyecto deportivo. El empresarial navega con viento a favor y sin contratiempos. Antes de aplastar a Enrique Riquelme en las urnas se oyeron voces que apuntaban a que estaba agotado, que ya no era el mismo que fichó a Luis Figo, que sus días en el club de Concha Espina habían llegado a su fin...

Cierto es que el empresario ejemplar que compareció encolerizado y difuso el 13 de mayo en aquella famosa rueda de prensa en la que se parapetó detrás de «feroces campañas mediáticas, enemigos arbitrales herederos de Negreira y oportunistas varios» no ayudó a despejar las dudas existentes en torno a la salud financiera de una sociedad que muchos se empeñan en ubicar en unas coordenadas de inestabilidad económica similares a la del Barça de Joan Laporta. Y es que los blaugranas ansían tanto como agarrar la sexta Champions League el regreso de los años oscuros del madridismo que anticiparon el desembarco de Florentino Pérez en la casa blanca.

Cuando tomó el mando en el año 2000, el Real Madrid agonizaba, la sombra de Santiago Bernabéu, el pescador de Santa Pola, aún era muy alargada, sus años de gloria en Europa brillaban un poquito más tras la conquista de la séptima después de una espera eterna... Todo parecía estar cogido con alfileres, el pasado seguía devorando un presente que no permitía ver el futuro y no quedaba otra que darle un buen meneo a la sociedad. Una reconstrucción integral que lideró el ingeniero criado en la calle Hortaleza, hijo de un matrimonio que gestionaba una cadena de perfumerías, con antecedentes políticos en la UCD de Adolfo Suárez y el Partido Reformista Democrático... Un empresario de éxito cuyas raíces estaban vinculadas con una aventura editorial de la que nació la revista Guía del Ocio. El pelotazo de ACS S.A. llegó después.

Figo se convirtió en la primera pieza del puzle del Real Madrid de los galácticos. Su sueño de aglutinar a los mejores en torno a un equipo de fútbol que ya latía como una gran multinacional generó algunas dudas deportivas, no financieras. Florentino Pérez vio antes que nadie que el golpe de timón que estaba provocando era necesario para vivir sin la soga al cuello. Empezó a entrar dinero en la cuenta corriente —la venta de los terrenos del Paseo de la Castellana donde hoy se levantan las cuatro torres y la mudanza a la nueva Ciudad Deportiva fue crucial— y en la parte deportiva la cosa no iba del todo mal: se ganaron dos Champions antes de un sonado fracaso deportivo que pilló a Camacho en medio y no quedó más remedio que empezar desde cero. El presidente tiró de chequera y firmó de golpe a Cristiano Ronaldo, Benzema y Kaká, pero las recompensas continuaban entrando a cuentagotas en la sala de trofeos del Bernabéu.

Un par de ligas con Capello, una con Bernardo Schuster, dos más con Ancelotti y, por supuesto, la de todos los récords de José Mourinho en plena catarsis del FC Barcelona de Guardiola. Sus enemigos lo tildan de conservador por repetir las jugadas que en el pasado lo sacaron de un apuro (Fabio Capello, Carlo Ancelotti y, más recientemente, Mou), pero como escribió en cierta ocasión el estadounidense Chuck Palahniuk, «la repetición es la madre de todos los talentos».

Con más Copas de Europa ganadas que cuando desembarcó en la zona presidencial y con un lavado de cara de la plantilla (Konaté, Dumfries, Cucurella, Bernado Silva, Diomande y Espí), la sensación que existe hoy en la parroquia de Chamartín es que el dios Midas ha vuelto. Florentino Pérez ha colocado al Real Madrid entre los más ricos del mundo, los más valiosos y los contratos millonarios entran y salen de la gerencia de un club que ahora tiene la asignatura de volver a ganar tras dos años de sequía. Esa misión es para los Mbappé, Vinicius, Bellingham y compañía.