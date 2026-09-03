Chiquita inventada

Una cosa es fabricar un relato sobre una interpretación parcial o sesgada de la realidad. Otra es mentir. Al Gobierno de Aznar le costó caro lo que se consideró por la sociedad un intento de engaño: decir que los atentados de Atocha eran obra de ETA y no de los terroristas islámicos. El PP lo pagó en las urnas perdiendo unas elecciones en las que todas las encuestas les daban por ganadores. Todo cambió en tres días.

A estas alturas es incontestable que el actual Gobierno ha mentido a los españoles. No es que se haya equivocado, es que ha fabricado una falsedad que no se sostiene. A los errores de gestión cometidos en la crisis de Ceuta se ha sumado la constatación de que el ministro del interior, Grande Marlaska, ha falseado la realidad. Y que el presidente Sánchez, exculpando a Marruecos, ha hecho lo mismo.

El día 28 de julio, con dos días de antelación, el CENIF de la Policía Nacional elevó un informe hablando del «riesgo extremo» de un previsible asalto a las fronteras españolas en Ceuta y Melilla a cargo de miles de personas. Al día siguiente, el 29 de julio, el informe se elevó al Ministerio del Interior advirtiendo de que el asalto se iba a producir en unas pocas horas. La incomprensible respuesta de Grande Marlaska fue enviar un refuerzo de cinco Geas de la Guardia Civil, una patrulla con dos agentes y un furgón con cinco policías nacionales, de los cuales tres estaban en prácticas. En total doce efectivos.

Pero hay más. Informes de la inteligencia de la Policía Nacional, que han sido presentados a una magistrada de la Audiencia Nacional, aseguran tener evidencias de la presencia de miembros de la gendarmería de Marruecos, unos de uniforme y otros de paisano, que coordinaron el asalto a Ceuta.

El sentido común hizo pensar que ochenta mil personas no se pudieron movilizar en Marruecos sin la aprobación o el consentimiento de ese país. Pero ya no es una deducción, sino una certeza. Que el presidente Sánchez haya exculpado a Marruecos y le haya agradecido su colaboración no es una fantasía, ni un cinismo diplomático: es simplemente una vergüenza. El presidente que se enfrentó a Trump y a Israel ahora no tiene el menor escrúpulo en defender a un país que es aliado singular de esos dos países. Chiquita inventada. ¿Qué tiene Marruecos para tener de rodillas a Pedro Sánchez?

Resulta que cuando Margarita Robles, ministra de Defensa, admitió que había informes de inteligencia advirtiendo de la invasión, no estaba defendiendo a los suyos. Estaba diciendo la verdad. Su compañero, Grande Marlaska, no. Y lo que cabe preguntarse es por qué se ha mentido a los españoles. Y si mentir va a tener algún coste o se ha convertido en algo que en España sale gratis.

Todo lo que ha hecho Sánchez en esta crisis, desde sus incomprensibles vacaciones, es un cúmulo de errores, despropósitos y falsedades. El Gobierno consideró las multitudinarias protestas de ayer como un ataque de la derecha. Están ciegos. No fue solo eso. Han sido una advertencia que manda el pueblo español a Marruecos. Lo que no hizo un Gobierno, prisionero nadie sabe de qué, lo hace la ciudadanía. Esa que el 15M demostró que la indignación puede tomar las calles. Es triste que quienes sí se manifestaron en defensa de Irak ayer, con Ceuta estuvieran de vacaciones. Como Sánchez.