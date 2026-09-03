El canciller federal alemán, Friedrich Merz, se dispone a pasar a la acción tras días de incertidumbre sobre el autor del frustrado atentado con dron contra aviones de transporte ucranianos aparcados en el aeropuerto de Leipzig-Halle.

El jefe de Gobierno más impopular de la posguerra alemana –sólo un 13 por ciento de los ciudadanos aprueban su labor– parece estar ya seguro de quién está detrás de ese y otros episodios de «guerra hibrida» sucedidos de un tiempo a esta parte en Alemania y otros países europeos.

Según medios estadounidenses, el político cristianodemócrata, a quien algunos llaman despectivamente «el canciller de hojalata», anunciará acciones de represalia contra Rusia, a la que ya se señala como responsable de la colocación de un dron, que no llegó a estallar, junto a un avión de los que transportan regularmente armas a Ucrania para su guerra con Rusia.

Mientras tanto, la prensa alemana prepara el ambiente, entrevistando a expertos militares, profesores de academias de las Fuerzas Armadas, y diputados cristianodemócratas, socialdemócratas o de los Verdes que se han destacado siempre por su fobia antirrusa.

Entre las medidas propuestas está la expulsión de diplomáticos del Kremlin, el cierre de la Casa Rusa de Berlín, institución cultural a la que acusan de encubrir actividades de espionaje, e incluso ataques a la llamada «flota fantasma» rusa, es decir, los buques que transportan el petróleo de ese país y alimentan así, según dicen, su maquinaria de guerra.

Algún medio como el diario derechista y sensacionalista Bild ha publicado detalles sobre el incidente con el dron supuestamente ruso: si no estalló es porque no pudo incorporársele el explosivo que apareció a su lado.

Los agentes rusos o quienes fueran resultaron bastante chapuceros. Tal vez porque, como escribe en tono sarcástico en un comentario editorial el diario Junge Welt, el único que critica la militarización alemana, los profesionales están todos ocupados en el frente y Rusia tuvo que recurrir a algún aprendiz.

Nada de eso importa. Y así la eurodiputada del Partido Liberal Alemán Marie-Agnes Strack-Zimmermann, cuyos favores a Kiev recompensó el presidente Volodímir Zelenski con la Medalla de la Libertad de Ucrania, acusó al Kremlin de intentar con su guerra híbrida sembrar inseguridad entre los ciudadanos alemanes.

Otro rabioso rusófobo –y esos calificativos no son en su caso una exageración–, el cristianodemócrata Roderich Kiesewetter, hijo de militares y militar él mismo, ha instado a su Gobierno a no esperar más y cerrar sin contemplaciones la Casa de Rusia.

Los más moderados creen que los rusos podrían cerrar a su vez en represalia los tres institutos Goethe que hay en Rusia, pero el propio jefe de la diplomacia alemana, Johann Wadephul, de cuyo ministerio dependen esos centros culturales, reconoce que hay que estar dispuestos a ese sacrificio.

En cuanto a la idea de interceptar algún petrolero de la flota fantasma rusa, ¿qué hará Alemania si un buque de guerra ruso interviene para evitarlo como ya ha amenazado con hacer Moscú? ¿Está preparada su Armada para semejante enfrentamiento? Este juego es cada vez más peligroso, y quienes lo practican deberían saberlo.