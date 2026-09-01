Un país de chiste

Sánchez y yo veraneamos en Lanzarote, aunque a él le salió la casa gratis total, tenía playa privada y una zona de exclusión marítima en donde no entraban ni los pejeverdes: esos accedieron en coche oficial por la puerta de La Mareta. Tampoco salió a comer, a ver a la gente de la isla y a pasear por una de las costas más bonitas de Canarias, porque tenemos un presidente del Gobierno que vive como en una burbuja andorrana.

Las cosas que está haciendo Pedro Sánchez desafían la lógica. Parece que le está asesorando un tipo pagado por su oposición: siempre decide hacer lo que más parece perjudicarle. No tiene mucho sentido declarar solemnemente que España ha sufrido un gravísimo atentado a su integridad territorial para luego marcharse de vacaciones como si no hubiera pasado nada. No tiene un pase dejarse ver relajado, en bañador y chancletas, con la que estaba cayendo en Ceuta. Ni planear unas vacaciones en Andorra para luego cargárselas porque se han filtrado a la prensa. Como un pollo sin cabeza.

Mirando hacia Ceuta pensé en la crisis del Hondius. ¿Recuerdan? El famoso barco con un brote de hantavirus que estaba en Cabo Verde. Madrid tomó el mando. Decidió unilateralmente que atracase en el puerto de Granadilla sin consultar a nadie en las islas. Impuso sus decisiones contra viento y marea. Y no solo eso, mandó a tres ministros, tres, para hacerse cargo de la dirección de las operaciones, dándoles una patada en el cielo de la boca a las autoridades locales. Lo justificaron diciendo que la sanidad exterior se trataba de una competencia estatal y que por eso el Gobierno de España tenía «toda» la responsabilidad.

Ceuta nos permite ver la inmensidad del cinismo argumental del Gobierno. Las fronteras son competencia del Estado. Tanto como la defensa de la integridad territorial. Pero nadie se hizo cargo de la crisis. Nadie quiso saber nada. Los migrantes ilegales se amontonaron en las calles, la vida de la ciudad se vio colapsada y los ministros solo aparecían de visita.

Ha tenido que pasar casi un mes para que, a la vuelta de vacaciones, un Gobierno cataléptico e incompetente haya reaccionado poniendo un mando único y convocando un consejo de seguridad nacional.

La olla a presión social de Ceuta ha terminado estallando. Las escenas de violencia callejera son el resultado del inexplicable absentismo del Estado español. Casi tanto como el enfrentamiento entre dos ministros, Marlaska y Margarita Robles, porque el Gobierno ya no solo fabrica relatos que se contradicen con la realidad sino que ahora genera algunos que se contradicen entre sí.

España lleva ya demasiados años enviando un mensaje erróneo que ahora choca frontalmente contra la Unión Europea, inflexible con la entrada ilegal en territorio europeo y el uso torticero de las peticiones de asilo. Se acabó la barra libre. Por eso desde Italia o Dinamarca, desde la derecha y la izquierda, se miran con la misma alarma los bandazos de Sánchez ante Marruecos.

Nadie podría haber impedido el asalto de decenas de miles de personas a Ceuta. Eso es obvio. El desastre es lo que ha ocurrido después. Un país que multa a sus ciudadanos por aparcar una autocaravana en la playa y permite levantar un poblado de chabolas a miles de ilegales es un chiste.