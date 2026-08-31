Asa y empujón

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la entrevista para la cadena Ser de este lunes, 31 de agosto / Sociedad Española de Radiodifusión, S.L.U.

Ortega y Gasset lo recuerda en el ensayo que le dedicó a Mirabeau como ejemplo de político moderno. En una carta de su rico epistolario el revolucionario contrarrevolucionario se mostró muy sincero: “En verdad todo me parece bien; los sucesos, los hombres, las cosas, las opiniones…Todo tiene un asa, un agarradero”. Yo sospecho que a Pedro Sánchez le ocurre lo mismo. Por supuesto, debe simular una identidad ideológica, pero para Sánchez no hay circunstancia, agente político, discurso o estrategia que no tenga un asa, un agarradero, sea un pacto con Podemos, sea una amnistía para garantizarse la investidura, sean presiones espúreas para abandonar el Sahara en manos de la corrupta monarquía marroquí. Es lo mismo. Todo tiene un asa. Todo puede blandirse para la defensa, para el ataque, para tomarse un café o un té moruno.

En la miserable entrevista en la SER de ayer –te luciste como inmejorable buen chico, Aimar Bretos, hueles a Nenuco y a nube de algodón– Sánchez mostró su repertorio de asas, es decir, demostró de nuevo que es un sinvergüenza irreprochable. Reconozco que me embelesaron dos momentos sublimes.

El primero, cuando con expresión melancólica espetó que “buena parte de la oposición cree que no tengo derecho a vacaciones, a pasar un tiempo con mi familia”. Estaría bien que alguien menos aimaresco se lo dejara claro: usted no es un jefe de sección en un ministerio al azar, es el presidente del Gobierno, el jefe del poder ejecutivo, y no, no puede irse de vacaciones a las 48 horas de que 80.000 personas se te cuelen por la frontera y están apatrullando las calles de Ceuta. ¿Pillas o no la diferencia, luminaria?

Si Sánchez pretende pasar este gemido por una respuesta es porque ni tiene ninguna ni le importa. Tres semanas de vacaciones nada menos.

Un asunto ahora mismo menor: ¿a cuánta gente invita este sujeto a La Mareta? ¿De dónde extrae este granuja la idea de que puede llevarse a sus padres y a su suegra y a sus hermanos y a invitados a discreción a una residencia oficial a mesa y mantel puesto durante semanas? ¿Tenemos que pagarles las paellas, el buffet, las tumbonas, los equipos de buceo, las toallas y los amenities de los bungalows a toda su tropa de hambrones?

Lo siguiente, por supuesto, es su hediondo análisis de lo que ha ocurrido en Ceuta. Ni una modestísima explicación. Lo que hay es un complot neblinoso y confuso y fatal, que es precisamente lo que se utiliza cuando no interesa encontrar ni difundir explicaciones.

Un amigo lo resume en X. Los responsables del asalto a Ceuta –imaginen una irrupción similar en Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria– son “la internacional reaccionaria” (sic), las redes sociales bajo la batuta de Elon Musk, Donald Trump, los judíos, la extrema derecha, las mafias, sobre cuya naturaleza y estructura operativa no se pronuncia una sílaba y que, por cierto, solo pueden o podrían prosperar con el concurso de Marruecos.

Y con esta miseria política e intelectual en la punta de la lengua y un chaleco jaranero el tipo va tirando. Me recuerdan extraordinariamente las ocurrencias pueriles en las asambleas de las juventudes comunistas y sus hidras fascistas de siete cabezas.

Se pudo observar perfectamente la parálisis de un gobierno sobrepasado por los acontecimientos mientras su presidente cogía burgados, tomaba el sol, se hacía unos kilómetros en la bicicleta estática. En esta crisis no ha bastado con la charlatanería ensoberbecida y mendaz de las catástrofes anteriores, porque su origen es exterior, deliberado, instrumentalizado e incontrolable.

El Gobierno vive instalado en la impotencia como un polluelo temblón en el nido. Incapaz de controlar Ceuta, garantizar el orden y expulsar a los asaltantes –varios miles de los cuales siguen en la ciudad–, lo que más le horroriza es que Rabat se moleste. Eso nunca.

Así que en lugar del ministro de Interior o la ministra de Defensa se elige como jefe del mando único a un bienqueda de manual que agita su bolígrafo como si fuera la varita de Harry Potter.

Con la explosiva crisis de Ceuta Pedro Sánchez y su PSOE le pegan un último empujón electoral a una alianza entre el PP y Vox que podría superar los 200 diputados.