España supera ya los 84 años de esperanza de vida y se sitúa entre los países más longevos del planeta. Es un logro histórico de la ciencia, la salud pública y el desarrollo social. Sin embargo, el verdadero desafío ya no consiste únicamente en vivir más años, sino en aprender qué hacer con ellos: conservar la capacidad de aprender, de jugar, de moverse, de emocionarse, de crear, de relacionarse y de seguir encontrando sentido a cada etapa de la vida. Quizás por ello el médico Diego Bernardini afirma que necesitamos una «pedagogía de la longevidad». Antes de diseñar estrategias públicas, crear infraestructuras o impulsar nuevas herramientas tecnológicas, resulta imprescindible que la sociedad comprenda qué significa realmente la longevidad y cómo vivir una vida larga de forma saludable más allá de la dependencia.

Hay palabras que utilizamos todos los días sin detenernos a pensar qué significan. Una de ellas es envejecimiento, que solemos asociar a jubilación, enfermedades, dependencia o cuidados. Pero hoy vivimos más años que las generaciones anteriores y ha llegado el momento de incorporar una palabra diferente: longevidad. La pregunta que emerge es sencilla, pero decisiva: ¿estamos preparados para vivir una vida cada vez más larga? Sabemos que debemos estudiar, trabajar y cuidar nuestra salud, pero nadie nos ha enseñado realmente a preparar una vida que puede durar muchas décadas. El reto ya no consiste únicamente en aumentar la esperanza de vida, sino en construir una cultura capaz de transformar esos años en salud, propósito y bienestar.

Mientras el mundo debate sobre inteligencia artificial, cambio climático, transición energética o robótica, la transformación de la longevidad está modificando silenciosamente la historia de la humanidad sin ocupar todavía el lugar que merece en el debate público. El envejecimiento nos recuerda que el tiempo pasa; la longevidad nos invita a preguntarnos qué hacemos con ese tiempo. No se trata únicamente de añadir años a la vida, sino de añadir vida a los años. Es fundamental diferenciar entre lifespan, la duración total de la vida, y healthspan, el tiempo vivido con autonomía, bienestar y capacidad funcional. El envejecimiento puede traer dificultades, sería absurdo negarlo: el cuerpo cambia, pueden aparecer enfermedades y algunas capacidades disminuyen. Pero el verdadero riesgo no son las arrugas de la piel, sino las arrugas interiores que nos hacen perder vitalidad. Michel de Montaigne lo expresó con claridad: «Las arrugas del espíritu nos hacen más viejos que las de la cara».

La longevidad se entiende bien con un ejemplo deportivo. Un deportista de élite no empieza a cuidarse cuando cumple 35 o 40 años para poder seguir compitiendo; construye durante décadas las condiciones que le permiten llegar a esa edad en forma (Messi, Ronaldo, LeBron James). Novak Djokovic lo resume así: «No lucho contra mi edad. Intento trabajar con ella». A la longevidad no puede responder únicamente la medicina: necesita educación, cultura, nuevas políticas sociales y una nueva mirada sobre la vida. No es una asignatura para personas mayores, es una cultura para toda la sociedad. Enseñamos matemáticas, inteligencia artificial, robótica, idiomas, historia… pero ¿dónde aprendemos la longevidad? La Pedagogía de la Longevidad es aprender a prepararnos para vivir una vida más larga, activa y con sentido. Merece ser pensada como un campo de conocimiento y acción transversal.

Si el gran desafío del Homo Sapiens fue sobrevivir, aprender a dominar el fuego, cultivar, construir ciudades, desarrollar la ciencia e inventar tecnologías capaces de transformar el planeta, hoy nos enfrentamos a un desafío diferente. Ya no basta con sobrevivir: tenemos que aprender a vivir una vida mucho más larga. Podemos hablar de una nueva condición humana, el Homo Longaevus, no como una nueva especie biológica sino como una nueva forma de entender una existencia longeva. Esta transformación obligará a reinventar la educación, el empleo, las ciudades, las viviendas, el turismo, la economía, el deporte, el juego, las políticas públicas y las relaciones entre generaciones. Veremos crecer sectores enteros: el turismo evolucionará hacia experiencias adaptadas al bienestar (turismo de longevidad), la arquitectura diseñará viviendas más saludables y flexibles (neuro arquitectura), el urbanismo incorporará calles caminables y jugables, y la tecnología desarrollará inteligencia artificial, robótica, vida digital activa y asistentes digitales orientados a mejorar la autonomía personal. Canarias reúne condiciones naturales excepcionales para liderar esta nueva cultura vital e incluso desarrollar un entorno construido intencionalmente para favorecer la salud, el bienestar y la longevidad de sus habitantes.

La longevidad no debería ser considerada únicamente un asunto de personas mayores. El objetivo no es crear programas para ellos, sino algo más profundo: una cultura de la longevidad que empiece cuando somos jóvenes, que reconozca el valor de la experiencia, que favorezca las relaciones entre generaciones y que combata el edadismo, la soledad. Una sociedad longeva debe aprender a aprovechar su enorme patrimonio humano. El talento no tiene edad. Además, la longevidad ha dejado de ser un asunto exclusivo de médicos o gerontólogos: participan economistas, neurocientíficos, psicólogos, arquitectos, tecnólogos, diseñadores, biohackers y educadores. Vivir más años ya no es solo un desafío biológico, sino un nuevo paradigma que transformará la sociedad. Pero no debe confundirse con el negocio de la eterna juventud que promete vivir más y parecer más joven mediante terapias de moda o tratamientos pseudocientíficos. No se trata de parecer joven, sino de vivir con sentido.

Las políticas públicas deben transformarse. No se trata únicamente de gestionar el envejecimiento biológico de la población, sino de facilitar herramientas que proporcionen una longevidad activa y vital creando ecosistemas sostenibles y saludables. Sócrates lo expresó hace siglos: «No debemos considerar lo más importante vivir, sino vivir bien».

La longevidad es una conquista histórica, pero también una responsabilidad colectiva. No basta con celebrar que vivimos más: debemos aprender a vivir mejor. La pedagogía de la longevidad propone un marco educativo, cultural y social para una nueva era de vidas más largas. El desafío ya está aquí: convertir esa longevidad en bienestar, autonomía y propósito. Esa será una de las grandes tareas del siglo XXI.