Aplatanado

Hace unos cuantos días, este mismo medio de comunicación saltaba una noticia relativa a nuestro campo. Los plátanos canarios tocaban fondo. El precio en origen se desplomaba un 55%. Después del 22 de junio, el kilo se pagó a sólo 41 céntimos, muy por debajo de los 80 céntimos que cuesta de media la producción de un kilo, a pesar de que se exporta a Marruecos y a la España peninsular.

Para evitar el desplome total en los precios y no poner en más aprietos a nuestros agricultores, condujeron excedentes al banco de alimentos y así se retiraba la fruta del mercado. Se trataba de evitar el desplome eliminando oferta. He comprado plátanos en mercados y supermercados de Tenerife a dos euros en adelante el kilo. En ocasiones, se han rozado los tres euros. Si al agricultor se le paga, en el mejor de los casos, los 80 céntimos la pregunta es evidente: ¿cómo es que lo pagamos a más de dos euros el kilo? Y la conclusión que se atisba es tan desconcertante como descorazonadora: alguien se lo está embolsando. Se nos está robando, y a ojos vista. Nos gustaría saber quienes son las personas que están ganando en cada kilo 1,50 euros de media. El doble de lo que cuesta producirlo.

Quienes se enriquecen a nuestra costa dañan particularmente a los más desfavorecidos. Se sabe que, por regla general, las personas que comen peor gozan de salud más endeble. Y con la salud más resentida, las visitas médicas se ven multiplicadas. Al final, el enriquecimiento de unos pocos sobrecarga a todos; porque la sanidad se paga con el dinero de todos.

Estamos ante otro «como siempre» y otro «como nunca». Como siempre, el contribuyente acaba pagando lo que como nunca hace quien puede solucionar al respecto. Ya nos gustaría que el consejero de Agricultura, Narvay Quintero Castañeda, pusiera freno a este desmán a ciencia, paciencia y conocimiento plenos. El saqueo es mayor si consideramos que el POSEI da una ayuda al agricultor canario del 0,34 euros por kilo.

De seguido, la propaganda gubernamental nos incita a que consumamos productos de proximidad. ¡Pero si nuestro plátano no puede ser de producción más próxima, casi al lado de casa, y lo pagamos más caro que la manzana que nos viene de Chile o de la Península! Es evidente que algo no va bien.

De nada nos sirve un consejero que no toma cartas en este asunto; que evidentemente tiene que conocer. Entonces, no puede seguir haciendo dejadez de sus funciones en relación con los abusos de precio de nuestra fruta más señera e identitaria. Y si sigue, proponemos cambio de lema. De «consuma canario» a «canario aguanta, mientras sumo». Nos tomamos unos días de vacaciones, apreciados lectores. Gracias por vuestros comentarios. Feliz descanso para ustedes. Hasta la vuelta.