Me parece sorprendente que la luna, el sol y la tierra se alineen… Básicamente, así sucede en ese fenómeno astronómico que llamamos eclipse, esa fantasía que nos acaba de maravillar. Me gusta curiosear en el origen etimológico de las palabras, nos aporta respuestas y otras perspectivas; así, eclipse nos lleva al griego «ékleipsis» que, curiosamente, significa desaparición o abandono.

Me sigue sorprendiendo el efecto del fenómeno del eclipse en la sociedad, y cómo desde la política también se ha seguido como si de eso dependiera parte de la candidatura. En el trabajo de una psicóloga en campaña está también recogido el efecto de esa política del espectáculo en exceso… Algo así como si la gestión de un gestor público se valorase por las veces que lleva a la ciudadanía a las calles y al espectáculo… y eso, pareciera que se correlaciona con los votos que recoge, cuando no es así. El eclipse de un gobierno es lento, el eclipse gubernamental se produce desde la larga espera, desde la inacción, desde el deseo de querer permanecer, desde la no decisión, desde la desaparición… A veces, aparece por el detalle menos relevante.

En esta época, me gusta repetir que los cargos públicos no se van de vacaciones como cualquier ciudadano al uso; más bien, modifican o ajustan una agenda, porque de la responsabilidad nunca puedes estar ausente. El eclipse es Adamuz, el eclipse es el apagón eléctrico, el eclipse es Ceuta, el eclipse es una campaña de comunicación política de un presidente que eclipsa totalmente la empatía y la compasión hacia la ciudadanía que sufre, que se siente insegura, y que tiene que dejar su vida normalizada para pasar a otra que coarta su libertad. Los profesionales conectados al ámbito político sabemos que esta última «mini campaña» del presidente ha sido un error, por su falta de sensibilidad, compasión y contexto real. Me refiero a las apariciones del presidente del gobierno Pedro Sánchez en Redes Sociales recomendando para este verano varios libros y su playlist de música… Aunque conocemos que todos estos tips comunicativos están programados, también sabemos que se pueden reprogramar. A veces, nos sorprenden a nivel profesional estos fallos de ABC de las reglas de la comunicación política; un reducido sentido común y mínimo sentido de conexión con las personas y sus circunstancias…

Deberíamos de hacer mucha más didáctica, especialmente desde los partidos políticos que no gobiernan en la actualidad; una didáctica que nos permitiera hablar de identidad, migración, trabajadores, vulnerabilidad, delincuencia, deseos de someter, libertad o conformismo… Contrarrestar el valor de la palabra y su significado frente a otras.

Psicológicamente, no deberíamos de sorprendernos por el cansancio que sienten las personas sobre la gestión política; básicamente, porque toda persona, en todos los ámbitos, necesita sentirse protegida. Si eres un presidente que desarrollas una incapacidad para proteger a tu país, ya no eres el presidente que este país necesita. Si juegas a mezclar el sentido de las palabras para provocar que las personas se confundan y puedan ser subrayadas como poco solidarias, es injusto, porque creas un país con unos niveles de autoestima prácticamente diluidos. Si realmente no sabes cómo tratar a España, o no sabes cómo abordar un país eclipsado, entonces, ¿cuál es la hoja de ruta de un presidente?…, ¿salir fuera del gobierno, para salir después fuera de España?…

Me entristece muchísimo el fanatismo en el que podamos caer al centralizar a una figura o líder, e identificarlo con el sentir de una ideología; por favor, no caigamos en eso. Porque quizás volemos a comportamientos sectarios, donde perdemos el control de nuestras emociones y de nuestros deseos.

Si eres socialista, tu valor está en tu identidad, en tu poder, en tu apertura, en tu cercanía, en tu gestión… Y quizás en la honestidad para unirte desde tu valor y luchar por encontrar el sentido y lo que te llevó a identificarte con estos principios. Si seguimos a un líder, exclusivamente, porque se autoproclama y te pide que tú cedas, que tú pierdas y que tú te sacrifiques por su causa, psicológicamente, eso representa una pérdida de identidad y equilibrio personal impagable. Me entristece la lucha de esos buenos gestores identitarios que se enfrentan a unas elecciones locales próximas, y sufridores de un gobierno y una maquinaria partidista eclipsada… Quizás, su elección va de ganar primero dentro esa batalla partidista, para después ser creíbles y ganadores fuera…

Un eclipse es la prueba de que las pausas oscuras solo preparan un nuevo renacer…