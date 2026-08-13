Alardes y paños calientes

Una relación fundada en la asimetría. Ningún presidente del Gobierno ha disfrutado de relaciones plácidas con Marruecos. Rabat no contempla a España como contempla a Francia: la considera un vecino vulnerable, necesitado de cooperación y susceptible de presión. La geografía obliga a entenderse; no a arrodillarse. La monarquía alauí conoce bien nuestras dependencias: inmigración, pesca, seguridad, narcotráfico y control de una frontera que también es europea. Cada desacuerdo permite recordarnos que posee una llave. Y cada concesión española acaba encareciendo la siguiente pretensión.

No una avalancha, sino una agresión instrumental. La entrada masiva descarta un fenómeno migratorio espontáneo. La magnitud, la concentración temporal y la permisividad fronteriza marroquí permiten describirla como una instrumentalización de seres humanos para probar la capacidad de reacción española. Un informe de fuentes abiertas reconstruye una campaña digital iniciada semanas antes. La sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones de quienes alcanzaban Ceuta por mar fue deformada hasta convertirla en una consigna elemental: la frontera española estaba abierta.

Después llegaron los mapas, las rutas a nado, los horarios, los puntos de reunión y las recomendaciones sobre material necesario. TikTok amplificaba, Facebook agrupaba y WhatsApp coordinaba. El informe acredita una red transnacional y una lógica distribuida, pero no identifica una dirección única ni atribuye su mando a ningún Estado. Esta cautela no debilita la conclusión principal: la dimensión digital no siguió a los acontecimientos; ayudó a prepararlos.

Marruecos está midiendo a España. Rabat no necesita ocupar Ceuta. Le basta con demostrar que puede alterar la vida de una ciudad española, desbordar sus servicios y convertir a miles de personas en instrumento de presión. No prueba la resistencia de la valla; prueba al Estado: cuánto tarda en reaccionar, qué está dispuesto a reconocer y hasta dónde llega el respaldo de sus aliados.

Ceuta ha quedado a mitad de camino entre la provocación alauí y la ocultación española. Marruecos enseña su capacidad para desestabilizar una ciudad española; el Gobierno rebaja el episodio, administra la información y confía en que el verano termine por disolverlo. Los paños calientes. El presidente calificó lo sucedido como una violación de la integridad territorial y un ataque a la soberanía. Sin embargo, al país que permitió la salida se le agradeció en seguida su colaboración. Faltó una dirección política visible, la información llegó con cuentagotas y el Parlamento volvió a quedar relegado. Una agresión en el sustantivo y una incidencia en la respuesta.

Mientras Ceuta intentaba recuperar la normalidad, continuaron las ocurrencias: los largos veraneos de antes, los hits del verano y una playlist presidencial. La frivolidad no está en las vacaciones ni en las canciones, sino en utilizarlas como decorado cuando una ciudad española acaba de sufrir una acometida contra su frontera. El fracaso de la política exterior. España ha conseguido reunir en una misma crisis la tensión con Marruecos, el distanciamiento con Washington y un serio desencuentro europeo. Veintidós países de la Unión han advertido de que una regularización extraordinaria de semejante magnitud puede actuar como factor de atracción.

¿Son todos ellos derecha reaccionaria? Cuando discrepan veintidós socios, quizá el problema no sea la ideología de quienes advierten, sino la política de quien se niega a escuchar. La política exterior deja de defender intereses nacionales cuando se utiliza para alimentar el relato interior. En diplomacia suele ser preferible un prudente silencioso a un bocazas en inglés. Hablar otro idioma no convierte una ocurrencia en estrategia. Pero, cuando se trata de justificar lo injustificable, da igual que da lo mismo.

La respuesta institucional. España necesita a Marruecos, pero Marruecos también necesita a España. La vecindad exige una política de Estado, sometida a debate en el Congreso, y no una sucesión de secretos, volantazos y hechos consumados. Exige también que la Unión Europea y nuestros aliados reconozcan sin ambigüedad que la seguridad de Ceuta y Melilla afecta a la frontera común. El respaldo europeo resulta imprescindible, pero la credibilidad internacional comienza por la calidad de la respuesta interior. Los alardes no se contienen con aspavientos, pero tampoco con paños calientes. Se contienen con un Estado que sabe dónde están sus fronteras y está dispuesto a defenderlas.