Inteligencia para ayudar (IxA)

La Inteligencia Artificial es ya una realidad de la que nadie se puede sustraer. Todos la utilizamos y todos nos beneficiamos. Y a la vez, todos reconocemos que supone una entrada hacia un mundo desconocido, con una preocupante incertidumbre por el desconocimiento sobre el poder y la capacidad que tendrán las grandes tecnológicas.

Cuesta prever cómo esto impactará en nuestro día a día y en nuestro entorno. Somos conscientes de que está transformando nuestra manera de relacionarnos y de enfrentarnos al conocimiento y a las formas de aprendizaje. Pero reconocemos una clara ignorancia sobre hasta dónde son capaces de hacernos llegar las grandes tecnológicas. Y ante esta incertidumbre y la sensación de fragilidad que esta provoca, nos refugiamos en las ventajas que nos aporta y con la comodidad que lo hace. Con un formato intuitivo, nos dejamos llevar por la facilidad de uso y nos atrae la enorme capacidad que ofrece de complementarnos (ya no hay que recordar los teléfonos de los amigos, ya no hay que recordar el nombre de algún ministro de hace unos años o la fecha exacta de un acontecimiento pasado).

No había que esperar mucho a que se trasladaran estas virtudes al mundo empresarial y se instaurara sin discusión el convencimiento sobre la enorme capacidad de ganar productividad, a base de conseguir mayor rapidez y fiabilidad en las tareas en que se puede recurrir a la Inteligencia Artificial. El salto ha estado inmediato para pasar a afirmar sin tapujos que esta nueva herramienta convierte en redundantes a tantos «Inteligentes Naturales» que llevan años trabajando en una tarea (porque su experiencia acumulada siempre será menor que la que pueda atesorar la IA), o que –según confirmen las grandes multinacionales– hace innecesaria la incorporación de la gente más joven (porque su empujón e ilusión no sustituye la solidez del sistema computacional). Más que pensar cómo la IA puede sustituirnos, tendríamos que trabajar en cómo nos puede complementar. Llega la Inteligencia Artificial en un mundo en el que hay demasiadas cosas que no funcionan, en servicios que los ciudadanos sufrimos con desolación y altos niveles de frustración. Servicios públicos o servicios privados. Porque tan frustrante es intentar dirigirse al mostrador de Rodalies, como hablar con objetos perdidos de una compañía aérea, o llamar a una compañía telefónica para que te den de baja una línea. Igual de frustrante que obtener información sobre horarios de atención al público en una clínica, hospital o CAP. Causa, no solo frustración sino indignación e incluso rabia, cuando intentas pagar la matrícula de un curso en la universidad o en una escuela privada, sea un curso para gente mayor o sea un curso de verano para un joven que quiere complementar sus estudios: ya no se puede pagar desde el mostrador porque solo se ofrece el pago a través de la web.

Hemos alejado a la gente del trato directo, de la relación humana que hace posible la ayuda y la sensación de que aquel servicio está pensado para los otros, para gente interesada en ello. Hay demasiadas cosas que no funcionan, que han abandonado el trato personalizado para caer en las ventajas de la automatización. Ante esta situación, sí estamos todos de acuerdo que la tecnología ha llegado a una nueva fase que permite ganar rapidez y eficiencia, ¿por qué no pensamos en cómo humanizar el trato en el servicio y, en lugar de hablar continuamente de despidos, pensemos en cómo facilitar la atención al público para que sea más humana a partir de una utilización de esta Inteligencia Artificial que todo lo acerca y todo lo agiliza? Pensemos en cómo convertir esta herramienta tan artificial en un instrumento que nos humanice en la relación y permita ayudar a los otros, para garantizar que los servicios se presten con calidad, rapidez y concreción: cambiemos las herramientas y saquemos provecho de la Inteligencia Artificial para conseguir un servicio más humanizado. Sustituyamos la «IA» por la «IxA». Hagamos posible que los servicios sean prestados por una «Inteligencia para Ayudar», con los cimientos que permitan las nuevas tecnologías, pero con el trato humano y la relación directa de siempre.