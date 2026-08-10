Comprender, aceptar, querer

Escribir sobre las migraciones humanas es muy desafiante, porque estamos tratando de personas que por motivos diversos cambian territorialmente de residencia, con todo lo que conlleva en el conjunto existencial de cada una de ellas. También, porque, aunque es una constante globalmente histórica de todos los tiempos pasados, en cualquier lugar del planeta Tierra, en la actualidad, recalcamos este hecho con énfasis porque ha sucedido siempre, crea controversia tanto política, económica, social, cultural y en general, antropológica.

Los canarios hemos sido un pueblo, que principalmente por necesidades de subsistencia familiar o vital, hemos tenido que salir de nuestras islas buscando destinos que aseguraran un futuro estable que garantizara un progreso económico, para sustentar una vivencia confortable y segura para el porvenir. Nos atrevemos a afirmar que no hay familia del Archipiélago, que no haya o tenga en la actualidad parentela, en sitios más cercanos o lejanos. Asimismo, por estar enclavados estratégicamente en el Atlántico medio, tradicionalmente, hemos sido un emplazamiento receptor de múltiples ciudadanos de variadísimas zonas culturales, que han servido para enriquecer y conformar nuestra forma de ser, existir y precisar nuestra identidad común como pueblo diferenciado.

En las últimas semanas hemos asistido perplejos, con mucho dolor, viéndolo al instante a través de los medios de comunicación o redes sociales, lo que ha pasado en Ceuta. Terrible e inhumano. No vamos a centrarnos en este caso concreto, pero si nos puede servir para hacer algunas anotaciones al respecto. Tanto la emigración, entendida como abandonar el propio país para establecerse en otro o abandonar la residencia habitual en busca de mejores medios de vida, como la inmigración, a saber, llegar a un país extranjero para radicarse en él o instalarse en un lugar distinto de donde se vivía también para mejorar, exige un debate sereno, alejado de posturas extremistas, que por sí mismas son fundamentalistas. Hay que poner objetividad, bastante solidaridad y mucho entendimiento explicitado como razón humana, es decir, con sosiego.

No cabe duda de que el efecto migratorio tiene consecuencias, unas positivas que aportan valor y otras negativas que suponen problemas de convivencia. Hay que conseguir unir, más que destruir, puentes de comunicación entre las distintas sensibilidades que se producen al respecto, para afrontar el desafío que supone, acogiendo al que lo demanda imperiosamente queriendo trabajar y aportar donde llega y devolviendo legalmente con todas las garantías, al que no quiere añadir nada o incumple gravemente el ordenamiento establecido en el lugar de destino.

Desear trabajar en paz para tener una vida digna es un derecho humano fundamental que hay que proteger y alentar. Prosperar es una ambición noble de cualquier ser humano y si encima contribuye al bien común de la sociedad ganamos todos. Los inmigrantes ciertamente aportan mucho cuando quieren integrarse plena y conscientemente a donde llegan. Es verdad que tiene que haber una serie de legislación jurídica adecuada, en cantidad y calidad, para garantizar los derechos y obligaciones tanto de los residentes habituales como de los que vienen, buscando estrategias inteligentes, dignas, con finura humana, para equilibrar lo que puede aparentar en un primer momento una distorsión social.

Muchos flujos migratorios están alentados por organizaciones malhechoras dedicadas al tráfico de personas que están enriqueciéndose con la explotación y desesperación de miles de seres humanos, poniéndolos en un abismo de verdadero riesgo para sus vidas, como desgraciadamente sucede continuamente cerca de nuestras costas, bañadas con la sangre de hombres y mujeres, adultos o niños, que en su día se embarcaron buscando un soñado mundo mejor al que nunca llegaron. No podemos obviar que muchos Estados y gobiernos, sin escrúpulos, utilizan la migración con fines deleznables, buscando réditos políticos o económicos.

Las propuestas de solución, que son un verdadero desafío, tienen que hacerse desde la comprensión, colmada de acogida generosa cuando sea el caso. Los remedios, inaplazables, de las condiciones económicas y sociales en los países de origen, que obligan e impulsan las migraciones, hay que afrontarlos con eficiencia gestora y eficacia resolutiva desde los países más desarrollados. Nunca desaparecerá, porque migrar no es una excepción, sino una constante histórica inherente a la condición humana.