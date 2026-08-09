Al Teide subí, caray…

Me acuerdo de los primeros años de la vida en mi casa, cuando mi madre mandaba a mis hermanas a cuidarme en las noches en que ella temía que el asma pudiera serme más dañino. Ellas hacían de su encuentro nocturno un momento de risas y de fiestas, porque siempre encontraban que mi madre era una exagerada.

«¡Al chico no le pasa nada, má!» le gritaban a mi madre, que les decía, por tanto: «¡Vénganse pa la cocina!» Luego, en la noche cerrada, venían los gritos de las chicas, de mi hermano, de mis padres, cuando me tenían que sacar al patio despavoridos porque Juanillo, que era yo, se estaba ahogando de muerte.

Después del ahogo, que duraba para ellos más que la noche misma, me llevaban de nuevo al cuarto y me ponían a dormir como si no hubiera pasado nada. Viví esos tiempos con una enorme angustia por parte de ellos, y con una incertidumbre propia aliviada tan solo por los cuidados que me regalaban mi madre y las chicas cada vez que sentían que cualquier cosa podía pasar.

Desde entonces ese recuerdo está adormecido. Ellos lo adormecieron cuando el asma estaba latente y luego, cuando ya pasó aquel tiempo tan borroso, porque ellas no querían por nada del mundo que alguien me lo recordara. La razón de ese silencio fue en principio una noticia que nunca quisieron darme tal como ocurrió: la muerte de mi prima Juanilla, que murió una de aquellas noches en las que ella, asmática como yo, ya no pudo resistir aquellos ataques que nos marcaron las noches.

Fueron a avisar a mi madre, que en seguida cerró el pestillo porque por nada del mundo el chico, este chico, tenía que saber ni de la naturaleza de la muerte ni de la muerte misma. Este hecho marcó la vida de mi madre, la de Antonia, su hermana, la de sus sobrinos y las de sus hijos… También mi propia vida, naturalmente, porque jamás he sido capaz de contarlo de veras, ni de decirlo por escrito, ni de preguntarle a mi madre de las circunstancias que marcaron mi vida como asmático cuando ser asmático era parte de lo más grave de las enfermedades infantiles.

Me duró mucho tiempo esta relación terrible con el asma. Me persiguió como escolar, porque perdí escuela meses y meses, y también como chico del barrio, porque no podía jugar en el campito, ni podía vivir descalzo, como los demás muchachos. Al cabo del tiempo mi madre me fue dejando más suelto. Jamás me olvidé, en estos tiempos, del nombre de Juanilla, ni de su presencia en mi vida, ni en las consecuencias que tuvo para todos ellos, mis primos, mis hermanos, mis tíos, las circunstancias en las que fuimos viviendo, lo que teníamos y lo que perdimos.

No es una confesión, claro, sino una especie de recuerdo que no quiero que se me escape de mi vida ni de la vida de los chicos del barrio, gracias a los cuales fui capaz de jugar al fútbol, sin que lo supieran mis padres, de ir a la escuela, sin que mi madre se diera cuenta de que me escapaba de casa, y sin que se diera cuenta nadie de casa de que, además, me puse a trabajar en los Hernández para comprarme a plazos una máquina de escribir que fue la primera que hubo en casa y que, pasados los años, heredó mi sobrino Juan Antonio.

Esa vida de niño que estaba siempre al borde del abismo me marcó aquellos tiempos, hasta que un día decidí, sin saber qué decisión estaba tomando, dejar los aparatos del asma. El aldo asma dejó de estar en mi vida de la noche a la mañana; mis hermanas lo llamaban el fuchi fuchi y yo lo llamaba el aparato…

La última vez que tuve un verdadero ataque de asma fue en la Plaza del Charco de mi pueblo; había un chico enfrente de mi que mostraba con descaro su suciedad y yo sentí que poco a poco aquella suciedad me estaba llegando al pecho como una enfermedad súbita.

Me dio allí el último ataque de asma, el último de mi vida. Un entrenador de fútbol que estaba en los alrededores me aplicó el boca a boca, me salvó el aire que me quedaba y salí de aquel momento como el muchacho que había sido y que luego sería. Mi madre lo supo, mi padre lo supo, lo supo el barrio… «Juanillo casi se muere…» Aquel Juanillo fue llevado a la casa, reprendido como entonces («¡Usted no sale más de la casa!», gritaba mi padre) hasta que, naturalmente, mi madre me puso otra vez a hacer lo que me diera la gana.

Cuando ya pude hacer lo que me diera la gana fue a los trece años, que fue cuando empecé a escribir para el periódico Aire Libre, y luego en otros periódicos (La Tarde, El Día, LA PROVINCIA, El País, El Periódico de Cataluña, Triunfo…) hasta ahora mismo en que escribir y viajar y sentir que la vida no es solo mi vida sino la literatura o la pasión por este oficio del que jamás me he podido, ni me podré, escapar…

Cuando mi padre me conminó a no ser el periodista que iba a ser, mi madre se puso a leer periódicos, como para decirle que el chico sería el periodista que ya se estaba haciendo, y ahora mismo todo esto que digo y que cuento es consecuencia de que ella, lejos de sentir que el asma iba a acabar conmigo, siempre pensó que solo haciendo periodismo iba a ser el muchacho que ya era.

Ahora escribo estos recuerdos mientras estoy sentado junto al Teide, exactamente bajo la sombra aireada del Teide, un día soleado, recordando todo lo que me trae a la memoria, y a la vida, este lugar tan hermoso en el que fui también periodista y escritor. Un ser humano que venía de vez en cuando a encontrarse aquí con estos pinochos en los que vivía el sueño del futuro, cuando éste todavía era tan solo el aire de los pensamientos.

Recuerdo, porque el recuerdo es lo que me trae a este lugar inolvidable, la primera vez que leí aquí un libro de Samuel Becket, la primera vez que me enamoré o que me enamoraron, la primera vez que sentí el sol y la naturaleza de la vida, la cercanía de la amistad y de los libros, y de la noche.

Ahora, delante de mí, mientras recuerdo, tengo libros que fueron míos en otro tiempo y que ahora vienen a acompañarme para decirme lo que ahora quieran decirme. Están Los elementos del periodismo, de Bill Kovach y de Tom Rosenstiel, La lengua de las mariposas, de Manuel Rivas, el primer libro que le publiqué como editor en Alfaguara, y La utilidad de lo inútil, de Nuccio Ordine, el primer libro que leí del inolvidable amigo italiano que murió antes de tiempo, como mueren antes de tiempo todas las personas que, habiendo vivido para superar las noches, merecen siempre estar aquí aunque no se les vea.

Aquí arriba, lejos del mar, rodeado de libros y de extrañeza, rememoro. Y me viene ahora a la memoria chica de la vida algo que le leí al inmortal Nijota un día en que éste celebraba un viaje de una pareja a este impresionante lugar y decía, para celebrar la boda de esos amigos peninsulares: «Al Teide subí, caray/ con Lumi, de madrugada./ Yo tomé una fotografía/ y Lumi, nada».

En el Teide, pues, recuerdo ahora lo que me resulta para siempre inolvidable. La amistad, el amor, la extrañeza de morir, el pasado de todo y de mis padres.