Ciencia para construir futuro

Canarias no debe renunciar a explorar el espacio y observar a las estrellas cuando parte de su futuro puede que esté allí. La candidatura de La Palma para albergar el Telescopio de Treinta Metros (TMT) ha entrado este verano en fase decisiva. En septiembre sabremos más. El Archipiélago precisa ahora más que nunca mantenerse firme en su determinación de conseguir ese instrumento para La Palma. No se trata solo de obtener una infraestructura científica de primer nivel. Supone también avanzar en la diversificación del modelo de desarrollo de las Islas. La región necesita ampliar horizontes y aprovechar todas y cada una de sus capacidades.

El TMT representa una oportunidad. Si se instala en el Observatorio del Roque de los Muchachos, La Palma acogerá una de las herramientas científicas más importantes que habrá en el planeta en las próximas décadas. Canarias reforzará así su posición como territorio útil para la astrofísica mundial. No obstante, el alcance de la apuesta va más allá de la astronomía. La ciencia genera conocimiento, empleo de calidad, innovación, actividad empresarial y cooperación internacional. Contribuye a diversificar economías como la del Archipiélago, que no debe depender de unos pocos sectores.

Una región alejada de los grandes centros europeos no tiene porqué aceptar que esa distancia la relegue a la periferia científica. La condición ultraperiférica es una ventaja cuando existen condiciones singulares como las que ofrece La Palma para la observación astronómica. Cuando esas circunstancias excepcionales se acompañan de instituciones científicas sólidas, inversión pública y capacidad para establecer alianzas mundiales las aspiraciones se ven reforzadas.

El Instituto de Astrofísica de Canarias, el Gran Telescopio Canarias y las instalaciones del Roque de los Muchachos han convertido a las Islas en enclave científico de relevancia global. El TMT permitiría dar un salto cualitativo. Sería también una señal de que Europa entiende que hacer ciencia en sus territorios alejados constituye una inversión en su futuro.

Hay además razones que trascienden la ciencia y la ultraperificidad. La Palma requiere proyectos capaces de acompañar su recuperación social y económica tras la erupción del volcán Tajogaite. La reconstrucción no ha de limitarse a reparar daños o restablecer lo perdido. Debe aprovecharse para generar oportunidades y mirar hacia delante. Una infraestructura científica de esta magnitud aportaría respaldo al desarrollo de la calidad de vida de la población palmera durante el siglo XXI.

El esfuerzo financiero comprometido por España y las instituciones europeas es imprescindible para lograr el objetivo. Los 400 millones prometidos por el Ministerio de Ciencia, más otros 600 millones que se quieren conseguir a través del Banco Europeo de Inversiones y el Instituto de Crédito Oficial, conforman una oferta relevante. La implicación del Gobierno de Canarias, dispuesto a asumir responsabilidades en el mantenimiento de la infraestructura si al final se sitúa en La Palma, completa el armazón.

Disponer de una oferta financiera sólida no equivale a contar con el telescopio. La decisión corresponde a un consorcio internacional (Japón, India, Estados Unidos y Canadá) y hay riesgos que deben sortearse. El proyecto arrastra retrasos, sobrecostes y dificultades entre los socios, principalmente Canadá Y Estados Unidos, que se cansa de esperar, uno, y pretende retirar su aportación, el otro. Esta situación podría provocar que no saliera adelante. Ni aquí, ni en ningún lugar.

Canarias debe seguir tejiendo apoyos. Dentro y fuera de España y de Europa. Precisa mantener viva la interlocución diplomática, institucional y científica y utilizar todos los instrumentos a su alcance para demostrar que La Palma es una alternativa viable y la mejor opción para que el TMT sea una realidad.

No es el momento de desfallecer. Hay que seguir. Con prudencia y tesón. Con realismo y ambición. La Palma, y con ella el conjunto del Archipiélago, ha llegado más lejos que nunca en esta carrera de fondo. Corresponde a todas las administraciones públicas -municipales, insulares, regionales, estatales y europeas- y a todos los actores implicados -centros científicos y de investigación y universidades- hacer cuanto esté en su mano. Siempre vale la pena pelear el futuro.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas