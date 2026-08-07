En esencia, un eclipse es la ocultación de un objeto celeste por otro. Es lo que dicen que va a ocurrir el próximo día 12, cuando la Luna oculte el Sol, al atardecer. Si bajamos a la Tierra, sería la ocultación de un objeto que nos es familiar por algo que se interpone entre él y nosotros. Es curioso que haya tanta expectativa por lo que va a ocurrir el próximo miércoles y tan poca por los eclipses que sufrimos a diario. En particular los eclipses políticos, aquellos en los que ante un tema opaco u otro, un político hace invisible a su rival, una agenda fabricada se superpone a aquella que importa.

Máxime cuando estos fenómenos suelen tener más consecuencias sobre nuestra salud física y mental. Hay ejemplos a diario. El último, la invasión de Ceuta por miles de marroquíes que ha vuelto ciegos a la mitad de los europeos. En un visto y no visto. Casi como si fuera un eclipse de Sol. Con las imágenes de los migrantes (y otros que no lo eran) opacando, no una, sino tres estrellas a la vez: Donald Trump, Binyamín Netanyahu y Gianni Infantino.

El trío de la bencina conchabado con Marruecos para precipitar la caída del Gobierno de Pedro Sánchez. Tales de Mileto fue el primero en predecir los eclipses y tranquilizar algo los ánimos de sus conciudadanos, agobiados por los mensajes apocalípticos de unos dioses dispuestos a quitarles la luz. Necesitaríamos un filósofo que predijera los eclipses políticos y de esta suerte, quizá viviríamos más tranquilos. El problema es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. O peor sordo que el que no quiere oír.

En este caso, bastaba con escuchar la camada republicana del Capitolio cuestionar la soberanía española sobre Ceuta y Melilla. Mejor dicho, echándole un cable a Mohamed VI a cambio de ponerle el nombre de Trump a la autopista del sur, comprar más armas a Estados Unidos y dejar de fastidiar con Palestina. Otro eclipse tampoco permitió recordar que el embajador israelí ante Naciones Unidas instó a España, hace unos meses, a explicar por qué mantiene enclaves coloniales en África. Lo podía haber recordado cualquier programa de humor, porque tiene bemoles escuchar a Israel hablar de soberanía.

Hasta Tales, todos pensaban que los eclipses eran provocados. Por lobos que perseguían el sol, dragones celestiales o la serpiente Apofis que pretendía zamparse al dios Ra. ¿Y si tuvieran razón? En lo que se refiera a los eclipses que sufrimos en la Tierra, no cabe duda. Tan cierto es, que algunos gobiernos cuentan con ministerios encargados de desencadenarlos. Giorgia Meloni es una experta. Con una habilidad que nadie puede negarle, ha aprovechado la crisis de Ceuta para arremeter contra la política de regularización decretada por el Gobierno de España. Bastaba con abrir bien los ojos y con quitarse la cera de las orejas para comprobar que se trata de una soberana tontería.

Provechosa, eso sí, a la vista del seguidismo que ha encontrado Meloni en muchos gobiernos europeos. En este caso, bastaba con escuchar a algunos de los que hicieron el viaje de ida a vuelta a Ceuta, dejando por el camino a más de cien muertos. Ninguno habla de la regularización. Muchos cuentan cómo llegaron con camiones fletados por el Majzen.

El populismo vive de los eclipses. De esconder la realidad detrás de objetos opacos que pueden provocar ceguera política a quienes los miran desprevenidos. Si antes eran los dioses quienes nos quitaban la luz, ahora son algunos políticos. Trump los emula mejor que nadie. Cada tuit suyo constituye un objeto lanzado al debate público para opacar algo. Su relación con Epstein, el escándalo de sus negocios, o la relación de su hijo predilecto con los hermanos Tate, que puede ser el otro gran fenómeno celestial de este verano. Los hacedores de eclipses políticos nos quieren en la oscuridad para que no veamos sus barrabasadas. ¿Qué hacer para no sucumbir al miedo de los antiguos? Parece que la venta de gafas para el día 12 va viento en popa. Propongo que alguien fabrique unas para ver la política sin quedar cegados. Sería una inversión de primera. Unas que permitieran mirar lo que ocurre cuando la Tierra se oscurece de tanto maltratarla. Que sirvieran para ver y, sobre todo, para entender. La inteligencia artificial nos puede echar una mano.