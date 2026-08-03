Canarias ante la gran cita del 12 de agosto: el inicio de una histórica "trilogía" de eclipses en España

Imagen de un eclipse total de Sol observado por el grupo Shelios desde Novosibirsk, Rusia, en 2008. Crédito: J. C. Casado y D. López, starryearth.com. / J. C. Casado y D. López, starryearth.com

El próximo 12 de agosto el cielo nos regalará un espectáculo que siempre consigue detener el ritmo diario recordándonos que vivimos en un pequeño planeta inmerso en una compleja danza cósmica: un eclipse de Sol. Un eclipse solar ocurre cuando la Luna, en su órbita alrededor de la Tierra, se interpone exactamente entre nuestro planeta y el Sol, proyectando su sombra sobre la superficie terrestre y ocultando el disco solar de forma parcial o total.

Para España, la cita del próximo mes es solo el disparo de salida de un hecho histórico sin precedentes. En apenas un año y medio nuestro país se convertirá en el epicentro astronómico mundial al registrar una "trilogía" de grandes eclipses seguidos: el eclipse total del 12 de agosto de 2026, el espectacular eclipse total de 2027 (bautizado por la comunidad científica como "el eclipse del siglo" debido a su larguísima duración) y, finalmente, el impresionante eclipse anular de 2028. Una concentración de fenómenos así en un mismo territorio es algo extremadamente inusual.

El máximo del eclipse solar (y por tanto todo el comienzo hasta ese momento) del próximo 12 de agosto será visible desde las zonas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife que no aparecen sombreadas en esta simulación. / Alfred Rosenberg (IAC) mediante la aplicación ShadeMap.

¿Cómo se vivirá en Canarias el eclipse de este 12 de agosto?

Aunque la franja de totalidad de este eclipse (donde la Luna tapará el Sol al 100% convirtiendo el día en noche) cruzará de lleno una gran parte de la Península Ibérica y Baleares, en el archipiélago canario lo viviremos como un espectacular eclipse parcial de muy alta magnitud, llegando a cubrirse alrededor del 70% al 80% del disco solar según la isla.

En nuestras islas el fenómeno comenzará a última hora de la tarde, con el máximo del eclipse teniendo lugar en torno a las 19:53 horas (más/menos un minuto dependiendo de la isla). Este momento álgido ocurrirá muy cerca del crepúsculo, por lo que para disfrutarlo en todo su esplendor será imprescindible buscar un lugar con el horizonte oeste-noroeste completamente despejado, preferiblemente mirando hacia el mar. Nos espera uno de los atardeceres más fotogénicos y sobrecogedores de las últimas décadas.

Seguridad ante todo: cómo mirar al Sol

Bajo ningún concepto se debe mirar al Sol directamente ni usar inventos caseros como radiografías, cristales ahumados, gafas de sol convencionales o negativos fotográficos.

Para observar el eclipse de forma segura es obligatorio utilizar gafas de eclipse homologadas (con filtro ISO 12312-2). Si no consigues las gafas se puede recurrir a métodos de proyección indirecta. Haciendo pasar la luz del Sol por una espumadera, un escurridor de pasta o cualquier otro objeto con agujeritos verás la silueta del eclipse proyectada en el suelo de forma segura (tantas siluetas como agujeritos). Para observar las imágenes con mayor nitidez y brillo puedes colocar una hoja o cartulina blanca en el lugar en que están siendo proyectadas. Mirar al Sol sin la protección adecuada puede causar daños irreversibles en la retina en cuestión de segundos.

El eclipse que construyó el Observatorio del Teide

Para Canarias, los eclipses de Sol no son eventos nuevos, sino parte fundamental de su historia científica. Pocos saben que el eclipse total de Sol visible desde las islas en 1959 tuvo una importancia trascendental: sirvió de catalizador y justificación científica para la posterior construcción del Observatorio del Teide en Izaña. Aquella expedición científica internacional que llegó a las cumbres tinerfeñas para estudiar la corona solar demostró al mundo que la estabilidad, altitud y pureza de los cielos canarios eran inigualables, abriendo las puertas a la astronomía de vanguardia que hoy lidera el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).

El poder de los cielos: de los emperadores chinos a Cristóbal Colón

Históricamente, la capacidad de predecir o simular el control sobre estos fenómenos otorgaba un poder absoluto e infundía un temor reverencial sobre el pueblo. En la antigua China, el eclipse se interpretaba como un dragón celestial que devoraba al Sol; dado que el Emperador era considerado legítimamente el "Hijo de los Cielos", un eclipse no previsto era señal de que había perdido el favor divino, lo que podía costarle la vida a los astrónomos reales si fallaban en el cálculo. Los astrónomos chinos comenzaron a predecir eclipses hace unos dos mil años.

Unos cuantos siglos antes, en torno al siglo VII a.C., los astrónomos babilonios fueron los primeros en predecir los eclipses. Esta civilización también consideraba el cielo como un lienzo de comunicación entre los dioses y los humanos.

Webs útiles sobre el eclipse Herramientas útiles para planificar el eclipse de Sol: https://www.iac.es/es/blog/vialactea/2026/03/herramientas-utiles-para-planificar-el-eclipse-de-sol-y-otras-observaciones-del-cielo Web sobre el trío de eclipses del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades: https://trioeclipses.es/ Web sobre el trío de eclipses del Instituto Geográfico Nacional del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible: https://eclipses.ign.es/home.html

Un uso del conocimiento de los eclipses mucho más terrenal y estratégico ocurrió en América de la mano de Cristóbal Colón. En 1504, atrapado y sin suministros con su tripulación en Jamaica, los nativos se negaban a seguir dándoles alimentos. Colón, valiéndose de un almanaque astronómico, sabía que un eclipse de Luna estaba a punto de ocurrir. Convocó a los jefes indígenas y les advirtió de que su Dios estaba sumamente enfadado con ellos por negarles la comida y que, como prueba, esa misma noche les arrebataría la Luna teñida en sangre. Cuando el eclipse comenzó y la Luna se oscureció, el pánico cundió entre los nativos, quienes imploraron perdón y restablecieron de inmediato los suministros a los navegantes.

Más de quinientos años después, los eclipses ya no despiertan supersticiones ni legitiman emperadores, pero continúan ejerciendo el mismo magnetismo sobre la humanidad. El próximo 12 de agosto, millones de personas volverán a mirar al cielo y a maravillarse ante uno de los espectáculos más extraordinarios que puede ofrecer el Universo. Preparen sus gafas homologadas, busquen un buen horizonte hacia la puesta de Sol y disfruten de esta danza cósmica que entrelaza a la Luna, el Sol y nuestro hogar, la Tierra.

Biografía Irene Puerto Giménez es una astrofísica tinerfeña con un doctorado en física cuántica. Trabajó varios años en investigación en la Universidad de la Laguna, el Instituto Nacional de Investigación de Canadá y el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). Posteriormente fue profesora de Física en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Volvió a su tierra natal para dar a luz a su niña y allí se dedicó a una de sus pasiones: la divulgación de la ciencia, primero en el Museo de la Ciencia y el Cosmos y actualmente en el IAC. Es fundadora del grupo de monologuistas de ciencia Big Van Ciencia. Instagram @Lapuntastars.

***Sección coordinada por Adriana de Lorenzo-Cáceres Rodríguez