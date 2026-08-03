Agosto: el mes de la madurez

Agosto llega con treinta y un días y con la sensación de que el tiempo cambia de ritmo. Para muchos será el mes de las vacaciones; para otros, el del trabajo más intenso. Pero, para todos, representa una invitación a detenerse un instante y contemplar el camino recorrido. El calendario no solo organiza el tiempo: también nos ayuda a descubrir el sentido con el que lo vivimos.

Su nombre procede del latín Augustus. El antiguo Sextilis pasó a llamarse así en honor del emperador Octavio Augusto, cuyo título significa «venerable», «majestuoso», «digno de respeto». Resulta curioso que un mes nacido para glorificar a un emperador haya terminado convirtiéndose, para millones de personas, en un tiempo dedicado al descanso, al encuentro familiar y a la contemplación de la belleza del verano.

Quizá el descanso sea una de las palabras más malentendidas de nuestro tiempo. Descansar no es simplemente dejar de trabajar. Es recuperar el equilibrio. Es volver a escuchar aquello que el ruido cotidiano silencia. Es descubrir que la vida vale más que la agenda y que una conversación sin reloj puede ser tan necesaria como una reunión bien planificada.

Agosto tiene, además, un profundo aroma de fiesta en nuestros pueblos. Las plazas se llenan, las calles recuperan su bullicio y las comunidades celebran aquello que las une. No son únicamente verbenas o encuentros populares. Son la memoria viva de un pueblo que ha aprendido a construir comunidad alrededor de una mesa, una plaza y una iglesia.

En Canarias, este mes nos conduce de manera especial hacia la Virgen de Candelaria, patrona del Archipiélago. Su fiesta recuerda que la luz siempre encuentra el modo de abrirse paso. En un tiempo en el que abundan las incertidumbres, la imagen de la Candelaria continúa invitándonos a caminar con esperanza y a no perder el horizonte.

Agosto nos trae también la memoria de San Roque, peregrino y servidor de los enfermos, cuya figura adquirió un significado especial en tiempos de epidemias. Su vida recuerda que el verdadero descanso nunca puede convertirse en indiferencia. Siempre habrá alguien que necesite una visita, una llamada o un gesto de cercanía.

Quizá por eso agosto sea mucho más que un paréntesis en el calendario. Es un mes que nos recuerda que la existencia necesita alternar el esfuerzo y la pausa, el trabajo y la fiesta, la acción y el silencio. Solo así el tiempo deja de ser una sucesión de días para convertirse en una oportunidad de crecimiento.

Dentro de unas semanas septiembre volverá a imponernos horarios, reuniones y nuevos comienzos. Antes de que eso ocurra, agosto nos ofrece un regalo discreto: treinta y un días para volver a nosotros mismos, agradecer lo vivido y descubrir que el tiempo no es únicamente algo que pasa. Es, sobre todo, un don que estamos llamados a llenar de sentido.

Agosto tiene también algo de frontera. Es el mes que se encuentra entre lo vivido y lo que está por comenzar. Muchos aprovechan estos días para viajar, visitar a la familia o regresar al pueblo de los abuelos. Hay un deseo casi instintivo de volver a las raíces, de reencontrarse con personas y lugares que nos recuerdan quiénes somos. Tal vez porque solo quien sabe de dónde viene puede caminar con serenidad hacia el futuro. En ese sentido, agosto no es únicamente un mes para descansar; es también un tiempo privilegiado para recuperar la memoria agradecida.