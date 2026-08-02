El cambio climático que convierte el monte en pólvora

31/07/2026 La UME ha participa en las labores de extinción del incendio de Veguellina (León). SOCIEDAD ESPAÑA EUROPA CASTILLA Y LEÓN UME / UME / Europa Press

Para Greenpeace, el cambio climático consiste en una alteración radical de la temperatura y el clima del planeta a una velocidad e intensidad nunca vista en la historia de la Tierra, propiciada por la actividad humana, provocado sobre todo por la quema de combustibles fósiles y el aumento de gases de efecto invernadero, que calientan el planeta, afectando al equilibrio de la vida y los recursos naturales, produciendo huracanes más destructivos, sequías prolongadas, inundaciones graves e incendios forestales que amenazan la seguridad alimentaria, los ecosistemas y la biodiversidad.

La acción humana es el principal motor del calentamiento acelerado de nuestro planeta desde el siglo XIX, el corte de árboles reduce la capacidad de la naturaleza para absorber el dióxido de carbono, y quemando carbón, petróleo y gas se atrapa el calor del sol, todo lo cual hace que la Tierra se vuelva cada vez más cálida, los glaciares y el hielo polar se reduzcan, con lo que sube el nivel del mar, y cada vez hay más sequías, inundaciones y tormentas fuertes.

Que los recientes incendios en la Península sean los mayores de la historia de España nos obliga a una reflexión sobre la relación entre ellos y el cambio climático, ya que constituyen un círculo vicioso: el aumento de la temperatura global crea condiciones perfectas para el fuego, y los incendios liberan grandes cantidades de carbono que empeoran el calentamiento global.

Cuanto más calor, más sequía, cuanta menos lluvia más se seca la vegetación, que se convierte en un combustible fácil de quemar, y, al desaparecer, la Tierra pierde su capacidad natural para limpiar el aire y absorber el carbono.

La realidad nos advierte que en este año 2026 en Europa los incendios devastadores han quemado más hectáreas que en el mismo período de años anteriores, lo que se repetirá en los próximos años si no se toman medidas preventivas, porque la fuerza de los incendios va en aumento y afectará zonas altas que antes no se quemaban al permanecer muy húmedas, según el profesor de Ingeniería Forestal Víctor Resco.

El dinero público hay que gastarlo durante todo el año en prevención para no vernos desbordados por el fuego cuando llega el verano, y para ello los bomberos forestales reclaman mejoras en los salarios y condiciones de trabajo, al tiempo que denuncian que no se desbroza o quema suficiente superficie potencialmente incendiaria. Por supuesto que la prioridad es salvar vidas, pero también árboles.

Son las Comunidades Autónomas a las que inicialmente corresponde la gestión de los incendios, actuando antes de que comience a arder el monte, pero si es necesario pueden recurrir a la Unidad Militar de Emergencias (UME), que actúa en cualquier lugar del territorio español), incluso a otras comunidades y países europeos. Tras más de dos meses de lluvias intensas este año, el exceso de vegetación era un factor de riesgo de incendios del verano y la labor de prevención no ha estado a la altura de las circunstancias. Los incendios ya parecen una normalidad que nos va a acompañar cada verano, y contra eso el arma más eficaz es la prevención, no esperar a ver humo, en ocasiones a tanta altura que será muy difícil apagarlo.

Y justo cuando España sufre estos incendios, PP y VOX, como oposición al gobierno del PSOE, intentan contentar a sus electores posturándose a favor del negacionismo climático y cuestionando el criterio científico de los expertos que alertan que la intensidad de los incendios crecen en las últimas décadas y apuntan al calentamiento global provocado por el cambio climático causado por la actividad humana, acercando su discurso al de VOX, que califica la cuestión como fanatismo climático o lanzando bulos como que la lucha contra el cambio climático no permite limpiar los montes.

Habrá que estar atentos a un reciente invento del aragonés César Sallén llamado ecofire, un producto líquido orgánico biodegradable que en solo 20 segundos es capaz de apagar un neumático rociado de gasolina, de tal manera que un litro hace el mismo efecto que diez litros de agua.

Mientras, el PSOE propone un Pacto de Estado contra el Clima Extremo porque los incendios son desastres evitables.

Las altas temperaturas resultan preocupantes en Canarias, contemplándose este fin de semana altos niveles de radiación ultravioleta, de la que debemos protegernos.