Las mujeres asesinadas por un machismo sin vacaciones

A medio camino del verano, las cifras ya hacen mucho más que pinchar. Nueve mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en los últimos dos meses, sumando un total de 31 víctimas en lo que va de año, sin contar a los menores asesinados o que han quedado huérfanos. Muchos análisis hablan de los picos de calor, el incremento de la convivencia en periodos vacacionales o el repunte aparejado al Mundial, que en pocas horas dejó la terrorífica noticia de tres mujeres asesinadas. Todos esos análisis son ciertos, pero apenas ocupan una pequeña parte de la fotografía. Algo así como señalar a la Luna y quedarse mirando el dedo.

Los estudios empíricos están ahí y demuestran una realidad que se debe analizar con cuidado. Hay factores externos que están muy relacionados con el aumento de la violencia machista, entre los que destacan los grandes eventos deportivos. Gane o pierda el equipo del agresor, la violencia se dispara: en las horas posteriores a que España ganase el Mundial de fútbol masculino, las llamadas al 016 crecieron un 120,8% respecto al mismo periodo de la semana anterior.

El cauce está claro, pero es necesario seguirlo hasta el final. Que el machismo impregna todas nuestras relaciones es algo que ya deberíamos saber más que de sobra. Ese machismo acusa a las mujeres de ser irracionales y perder el control de sus emociones, pero eso es justamente lo que les pasa a los hombres cuando toman el camino de la violencia. El machismo, una vez más, ha dado la vuelta a la tortilla para apoderarse del relato. ¿Quién no ha visto a un señor, un chaval o un chiquillo que canaliza sus frustraciones con un puñetazo?

Esto, insisto, no va solo de las relaciones de pareja, sino de cómo los hombres afrontan sus emociones. Si un hombre es capaz de matar a su pareja porque pasa más tiempo con ella, porque acaba de ver un partido deportivo o porque le incomoda el sudor por las noches, podría haberla matado cualquier otro día en que se le cruzasen los cables. La chispa de la rabia contenida siempre termina encontrando la excusa, y los datos están ahí para demostrarlo: España registra 1.372 víctimas por violencia de género desde que comenzaron los registros en 2003.

El error está en creer que la violencia machista nace en el seno de las parejas cuando, en realidad, anida en las entrañas de cada agresor. El respaldo estructural, social e histórico de este sistema patriarcal alimenta ese bicho, lo hace crecer y lo legitima hasta hacerse palpable, materializando su semilla de tantas formas como casos y casuísticas existen.

La prevención, por tanto, no puede limitarse a los casos extremos, ni tampoco fijar el foco en el amor y el bien querer. Un asesinato es lo más grave, dramático y doloroso, pero solo es posible llegar a ese extremo cuando existe una base que lo permite. Esa base se construye de actitudes paternalistas, fotos de desnudos sin consentimiento o insultos vejatorios que crean sedimento.

Nosotras también pasamos calor, también nos emocionamos viendo los partidos, también reprimimos las emociones desagradables. Nosotras sufrimos mucho más las impertinencias de los hombres que, a menudo, son más niños chicos que hombres. Pero nosotras, a diferencia de ellos, hemos socializado con una gestión emocional enfocada al habla mientras nos educaban para agradar y no molestar. Más importante aún: nosotras no gozamos de un complejísimo sistema social y cultural que nos otorgue privilegios en todas las esferas. Y nosotras no asesinamos a nuestras parejas como si sus vidas nos perteneciesen.