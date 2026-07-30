Por dignidad democrática

Aunque me prometí no volver a escribir sobre el vergonzoso asunto del Monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife el hartazgo me lo impide. En una nueva treta para que no le quiten su querida fascistada, el alcalde José Manuel Bermúdez ha anunciado que incluirá la obra de Juan de Ávalos en no sé cuál prodigioso catálogo municipal para evitar que los rojos consigan retirar o destruir el monumento. Para mi estupefacción uno encuentra a gente que le ríe las gracias al alcalde y discursetes que buscan justificar la penosa deriva que ha tomando este asunto en manos del gobierno municipal. Habría que puntualizar algunas cosas.

1.- El gobierno municipal no está sufriendo ninguna arremetida por parte del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Quien ha elevado el Monumento a Franco a trinchera política es José Manuel Bermúdez, no Ángel Víctor Torres. El alcalde y el teniente de alcalde (Carlos Tarife, del PP) se han negado a reconocer el conjunto escultórico como un evidente vestigio de la dictadura –creo incluso que jamás les he escuchado citar la expresión dictadura, probablemente por pura ecuanimidad, o por simpatía por estadistas de su altura– y su resistencia se resume en excusas normativas y reglamentarias cada vez más inverosímiles y ya ridículas. Bermúdez y Tarife –políticos conservadores y ligeramente pijos– son alérgicos a la Historia y, muy particularmente, a la historia de su ciudad. Simplemente por respeto a las decenas de chicharreros asesinados durante la guerra civil, a los cientos de detenidos y torturados, a los miles que vivieron con miedo, humillación y hambre durante años, deberían alegrarse por desmontar un monumento dedicado al dictador. Es vergonzoso que Bermúdez critique «las prisas» del Ministerio. Franco está muerto y enterrado hace más de medio siglo.

2.- Franco no gobernó este país durante casi cuarenta años sin apenas oposición interna. Franco montó una dictadura para reprimir cualquier oposición interna, no aprovechó la carencia de oposición interna para montar una dictadura. Está disponible una amplísima bibliografía historiográfica sobre los perfiles, las dinámicas, las estrategias, los sacrificios y los fracasos de la oposición al franquismo, reprimida con una fiereza brutal y una crueldad inaudita. Es realmente miserable –y sobre todo muy idiota– ignorarlo y presentar a Franco como un gobernante que encarcelaba, mataba, torturaba y exiliaba sin apenas quejas en el país, porque Franco empleaba todas sus macabras energías en esas actividades, precisamente, para que no prosperasen quejas, críticas o resistencias a su autoridad omnímoda. Me parece, sobre todo, que diluir la extraordinaria dureza del franquismo, que jamás abdicó de su victoria a sangre y fuego en la guerra civil como fuente de legitimidad, oculta una estratagema taimada para restar relevancia a sus vestigios físicos y simbólicos en el espacio público. Si no tuvo apenas oposición vivo, ¿por qué vamos a oponernos a exaltar su memoria ya remuerto?

3.- Defender la memoria política del país no es incompatible con la investigación y la divulgación historiográficas. ¿Por qué habría de serlo? Contraponerlas no deja de ser otra artimaña más bien patética. Sin duda la legislación sobre memoria histórica y después memoria democrática puede contener errores, alentar confusiones, servir como plataforma de una versión parcial con una voluntad de revanchismo. Pero lo pertinente entonces es mejor la normativa, no escarnecer la propia memoria de lo ocurrido, con todas sus ambigüedades y claroscuros, con todas sus víctimas y atrocidades. Porque conviene no olvidar una lección básica: lo que fue el franquismo, cómo se desarrolló y quiénes fueron sus cómplices activos, qué precio pagó la sociedad española –y la canaria– durante décadas de dictadura. El Monumento a Franco debe ser retirado de una vez por todas de la avenida Anaga. Que lo metan donde quieran, pero que salga de inmediato del espacio público de la capital tinerfeña. Por vergüenza. Por respeto a las víctimas. Por dignidad democrática. n