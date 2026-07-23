Reticencias casimiriles

Como se recordará la Agrupación Socialista Gomera es consecuencia directa de la inaudita torpeza con el que la dirección nacional del PSOE manejó un pequeño escándalo protagonizado por Casimiro Curbelo, el hombre que construyó una de las estructuras de extracción de votos más eficientes de Canarias y de España, Curbelo llevaba tiempo pensando en independizarse y el incidente policial de la sauna madrileña –y el castigo de Ferraz, que vivió como un insulto personal y una traición– le ofreció en 2014 una magnífica oportunidad. Tres años ante había inscrito en el registro de partidos políticos la ASG (Felipe González, en un comentario lateral, la llamó la Azerejé). Se dio de baja antes de que lo echaran, mandándole una carta a su archienemigo y excompañero Julio Cruz, y ya en 2015 se presentó al Cabildo de la Gomera, el ayuntamiento de San Sebastián y el Parlamento de Canarias. Precisamente Julio Cruz profetizó con singular lucidez que la ASG duraría un suspiro, «porque los proyectos personalistas tienen poco recorrido frente a una gran organización política como el PSOE». Lo que ocurrió es que Curbelo bautizó con nuevas siglas su estructura, dispositivos y metodologías de poder y redujo al PSOE de La Gomera casi a una anécdota. Ahora mismo concentra en sus manos el control de la isla sin interferencias foráneas y es el celoso interlocutor institucional con los intereses económicos instalados o que se desean instalar en La Gomera. La impresionante red de poder e influencia de Curbelo y su potencia electoral solo tiene un problema estructural: la biología Curbelo no puede retirarse sin que de desmorone su artefacto político, pero pese a su determinación y energía la inmortalidad no es urbanizable.

Tanto en el primer gobierno de Clavijo como en el gobierno de Ángel Víctor Torres la ASG fue imprescindible para apuntalar una mayoría parlamentaria. En esta legislatura es un socio muy relevante, pero no absolutamente imprescindible, y sin embargo ha reclamado un estatus similar al del pasado. Pero las cosas no funcionan exactamente igual que antes. El mayor adversario en el equipo de Torres fue siempre Román Rodríguez, a la sazón vicepresidente y consejero de Hacienda y señor de escaletas y programas en la RTVC. Nunca se tragaron. Actualmente ocurre algo muy parecido con la consejera de Hacienda, Matilde Asián. En general Curbelo no considera al sector gubernamental del PP lo suficientemente deferente y atento a sus solicitudes. En cambio, Torres se ha sentado más de una vez con el líder ASG para «estudiar» las bonificaciones fiscales en La Gomera y El Hierro. El ministro mima a Curbelo y, por supuesto, el PSOE seguirá siendo materia inerte mientras el presidente del Cabildo respire.

Casimiro Curbelo está tomando discretísimas distancias respecto al Gobierno de Clavijo. No está dispuesto a que otros definan su funcionalidad ni que le pidan directa o indirectamente que olvide dónde estuvo entre 2019 y 2023. Por eso votó contra el dictamen de la comisión de investigación de compras de material sanitario durante la pandemia e incluso los diputados de ASG acompañaron a los del PSOE y NC al abandonar el pleno. Es un recordatorio de que ASG es leal, pero no es servil. Las señales se han repetido. La diputada socialista Nira Fierro agradeció a Curbelo su apoyo a enmiendas del PSOE a la nueva ley que regula la RTVC. Asimismo, gracias a la oposición, la ASG pudo meter en comisión una enmienda a la ley para agilizar y simplificar las licencias urbanísticas finalmente aprobada ayer. Parece que CC había olvidado que si los casimiristas votaron en su día la ley de vivienda vacacional fue a cambio de una protección especifica de los propietarios en La Palma, La Gomera y El Hierro. Tuvo que intervenir Clavijo personalmente para asegurar que el Gobierno negociará con la Fecam un marco regulativo propio para los ayuntamientos de las tres islas. Coalición no debería despistarse con ASG. El próximo año se celebran elecciones y Curbelo –pregúntele a Vox– volverá a ser imprescindible y más Casimiro que nunca.