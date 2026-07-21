Las apuestas del PP

El PP presentó la pasada semana sus candidatos a las alcaldías de las capitales canarias, con Alberto Níñez Feijoo como maestro de ceremonias y medio millar de fotos de sonrisas de clínica odontológica y gestos de esperanza. Poli Suárez, actual consejero de Educación del Gobierno autónomo, candidato al ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria; Carmen Pérez, hoy responsable de la Sociedad de Desarrollo, candidata al ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Como la menos experimentada de la pareja, la joven Pérez soltó que estaba muy orgullosa de haber sido elegida por Núñez Feijoo para tan alto honor. Cabe suponer, por tanto, que los militantes del PP no pronunciaron siquiera una palabra al respeto. Supongo que en el caso de Poli Suárez ocurre lo mismo, pero el máximo líder se refirió a él como a «Poli Diaz», así que uno no sabe qué pensar. En realidad, por supuesto, a estos candidatos los ha elegido Manuel Domínguez después de hablar y escuchar a figuras prominentes de la organización, una selección que fue bendecida por Génova. Ni siquiera se les somete a votación en los órganos de dirección. Es un gesto versallesco que nadie osa cuestionar en los despachos. Domínguez ejerce un control casi total del PP canario, y es así porque gracias a su pacto con CC ha conseguido recuperar para su partido un montón de cargos públicos y plazas de libre designación, y no únicamente en el Ejecutivo regional. El poder político fortalece (y legitima) tu poder en el partido.

Las dos apuestas son distintas. Suárez es un político veterano, astuto, adaptativo, que obtiene un rápido diagnósticos de una situación a partir de pocos datos e indicios, que sabe pactar para conseguir lo fundamental de lo que quiere. En una conversación de cinco minutos no parece un militante habitual del PP pero si se le dan otros cinco minutos no puede parecer de otro partido que no sea el PP. Y viceversa. Domínguez y sus compañeros creen que existe una oportunidad real para ser la fuerza política más votada en la capital en mayo de 2027. Están convencidos del hundimiento del tripartito que desgobierna la ciudad desde hace doce años y que en este naufragio el PSOE sufrirá una bofetada electoral tremebunda. No les asusta el crecimiento de Vox. Domínguez et alii creen que ha tocado techo: «como mucho sacarán uno o dos concejales más». La mayoría absoluta se antoja imposible, pero apuntan que «podemos estar entre los doce o trece concejales», con los que le bastarían con los que pudiera conseguir la confluencia de Primero Canarias - su candidato es Marcial Morales - con Coalición. Y sobre esa hipótesis diseñarán su estrategia político-electoral. La apuesta a favor de Carmen Pérez no se dirige a una victoria, sino a la consolidación de los resultados de 2023 para reeditar el pacto con José Manuel Bermúdez, que será por enésima vez el candidato de los coalicioneros, como quizás ocurra en lo que resta de siglo o del milenio. Si la señora Pérez se consolida podría repetir como candidata en 2031. Ciertamente ni CC ni PP parecen preocuparse demasiado por sus candidatos en la capital tinerfeña. El mundo exterior a sus propias organizaciones les es indiferente, cuando no hostil, y prefieren repetir sus cartas o confiar en medianías obedientes y aproblemáticas.

A la dirección del PP le quedan dos espacios de decisión complejos. En La Palma, concluir si Mariano Hernández Zapata encabeza la lista al Cabildo Insular, como ya ocurrió en 2019. Se chismorrea que a Hernández Zapata habría que llevarlo al Cabildo palmero con una bayoneta clavada entre los omoplatos: anhela revalidar su escaño en la Cámara regional y seguir en el Gobierno autónomo. Y luego está Fuerteventura. Jessica de León, consejera de Turismo y Empleo, ha conseguido ser una de las consejeras con mayor proyección y credibilidad del Gobierno. Sería una magnifica candidata al Cabildo de Fuerteventura, pero ni CC ni el PSOE pactarán jamás con ella, por desconfianzas históricas y recelos por su potencial. Y a De León no le gusta a hacer doblete.