El puestito

Cada vez estamos más cerca de las próximas elecciones, tanto locales y autonómicas como estatales, falta solo un año. Ya comienzan los nervios de los profesionales de la política, me gusta llamarlos ‘sueldólogos’ como definición certera, ya que necesitan imperiosamente una remuneración mensual que consiguen si logran estar en puestos de salida en las listas electorales y después gobernar, con el fin de asegurarse cuatro años de entradas económicas seguras y abundantes, tanto para el mantenimiento personal como familiar, ya que fuera de la esfera pública no tienen nada donde acogerse, para simplemente obtener algún salario.

Muchos carecen de la formación académica suficiente para ostentar cargos de responsabilidad que les superan, otros no tienen, previamente, la pericia técnica adquirida en el ejercicio de una profesión y los peores son los expertos de la nada, es decir, los que hay que colocar en el puesto que sobra o se le busca porque es un excelente burócrata, esencialmente fidelísimo del partido, siempre dispuesto a sacrificarse por aparentar lo que no sabe pensar o hacer. Son los que más daño hacen a la gobernanza de la cosa pública.

La gran mayoría de los políticos de este país se han convertido en unos verdaderos amañadores de pagas, dietas y otras prebendas, lo que disminuye su calidad, aumentando proporcionalmente la mediocridad. Son los dirigentes públicos cuya falta de altura intelectual y visión de futuro se traduce en decisiones erráticas, promesas vacías y una alarmante desconexión con la realidad sufrida diariamente por los ciudadanos. Su paso por las instituciones no deja huella constructiva, sino una estela de oportunidades perdidas, proyectos mal gestionados y una creciente desconfianza social. Incapaces de asumir responsabilidades o de rodearse de talento, porque eso los descubre, convierten la política en un ejercicio estéril, donde prima la improvisación sobre la planificación y el interés personal sobre el bien común. El resultado es un daño profundo al progreso.

Dentro del mismo partido político empiezan las miradas atravesadas, las criticas veladas al compañero o compañera que hasta este momento era inseparables, las ansias de estar en todos los saraos, especialmente en el verano, en las procesiones de las fiestas locales, para después colocar infinidad de fotos en sus redes sociales, para aseverar que estuvieron. Los empujones para colocarse lo más cerca del líder o lideresa, con la intención de que no se olviden de que existen, siendo existencialmente la pérdida de la dignidad por un jornal. Bochornoso pero auténtico. Hay que conseguirlo a cualquier precio, olvidándose de que su función es servir y no servirse. Convertidos en peritos del poder, su única prioridad es permanecer en el cargo, cueste lo que cueste, que a ellos les sale muy rentable. No importa el desgaste personal, dando lástima, ni institucional, menos la pérdida de credibilidad, lo esencial es asegurar su presencia en la próxima legislatura, recurriendo a todo tipo de estrategias, incluidas las más infames. Llegan incluso a pactos incoherentes con quienes ayer eran adversarios o enemistades irreconciliables. La coherencia se diluye, la ética se negocia y la política se degrada en un espectáculo donde lo importante no es gobernar bien, sino sobrevivir. Penoso.

Todo pasa por aferrarse al cargo sea cual fuere, ya que perciben la política como un placer retributivo de intereses personales, que lleva a un crecimiento de la desafección, sencillamente, porque se nota a la hora del mal gobierno o, mejor expresado, por su total incapacidad gestora. Nunca hay que olvidar que, sin confianza, la democracia se debilita.

No necesitamos políticos que se agarren al sillón, como verdaderas gotitas de pegamento que no hay manera de separar, sino administradores públicos éticos, capaces de marcharse cuando toca, anteponiendo el bien común a su futuro personal, porque este lo tienen asegurado antes de haber entrado en lo público. Estos últimos son pocos, pero ejemplares.