¿Cuál es mi trabajo con un candidato político?

Me gusta decir que no soy una estratega política, sencillamente aporto las herramientas y el equilibrio necesario para que el candidato pueda aplicar la estrategia con rigor y constancia.

Desde el coaching político entrenamos en los aspectos de funcionamiento técnico de campaña y, además, nos hemos introducido en el funcionamiento del contexto donde desarrolla su trabajo un cargo público y candidato; su contexto, hábitat natural y ejes de equilibrio fundamentales. Estos ejes representan la base de su éxito y de su Marca Personal; eje personal, profesional o de cargo público y endogámico o de partido político.

El conocimiento de su contexto y de sus dificultades y desafíos nos ayuda muchísimo en la conexión con el candidato, así como en el soporte que necesita para sobrevivir en él; disfrutar y ganar con la mayoría suficiente o apoyos necesarios para gobernar.

Si además, como es mi caso, eres psicóloga, el valor de la confidencialidad y del uso de herramientas de acompañamiento se dispara. El aspecto más valorado es la reducción de la soledad que siente un cargo público o candidato en su día a día; son contextos complicados e inseguros para generar confianza. Mi papel es puntual y totalmente de protección, y eso libera mucho. Básicamente, no pertenecer al aro que rodea a la candidatura le permite contrastar, expresar sus dudas, cambiar perspectivas y especialmente fortalecer sus áreas de mejora sin riesgos y con comodidad. Además, aportamos la visión de venir de otros contextos y de otras siglas, llevándonos a relativizar para la candidatura muchísimas cuestiones. Porque, como me gusta decir, «lo que te está ocurriendo a ti ya le ha ocurrido antes a otra persona, no es nada extraordinario», aunque nos pueda atemorizar o generar un alto grado de inseguridad.

Aconsejamos en Marca Personal y Política, en Imagen Pública y comunicación personal. Analizando cada persona y definiendo valores, que llevaremos a esas acciones que le permitirán proyectar una imagen de liderazgo potente y con identidad. Diseñaremos una Hoja de Ruta factible de comunicación de sus Hitos de Gestión y lo vincularemos con sus valores. Ajustamos a la persona con sus deseos, valores y objetivos; aplicando método, herramientas psicológicas y seguimiento constante.

Analizaremos los perfiles de su equipo y sus procesos de delegación. Porque un liderazgo ganador es fresco y seguro. A veces, nos puede la exigencia de tener que estar en todo, cuando la clave está en estar en menos cosas con más poder y proyección… Y para ello, debemos de diseñar una agenda coherente y bien repartida por temas, valores e hitos.

Diseñar junto con el candidato su Plan A, B y C es un objetivo inicial importante. Eso le liberará para aplicar su estrategia, le reducirá temores, críticas, y le aportará control. Sus discursos necesitan ser entrenados emocionalmente. Para ello, los escribimos conjuntamente o bien los contrastamos…

Su entorno personal es muy importante para mí como psicóloga en la campaña; porque la persona no funciona con unidades aisladas, el ser humano es un todo. Por ello, mantenemos soporte a la familia de la candidatura, e incluso, estratégicamente, la involucramos en campaña.

La fotografía política es un eje fundamental en mi trabajo con el candidato. En España todavía sigue siendo una asignatura pendiente… Me chirría que se sigan utilizando los móviles constantemente para captar todo tipo de imágenes, olvidando que una buena foto transmite tanto o más que un gran discurso. Cuidemos las fotos, porque no es solo una imagen, es captar la esencia del candidato.

Vivir para una persona ‘por un tiempo’ es el trabajo de una psicóloga en campaña. Ofrecer soporte, permitir que descanse, que disfrute del proceso, y que interiorice que está escalando una montaña, que llegará a la meta, y que eso será un tiempo corto de emoción y satisfacción… porque enseguida comenzará el descenso.

Me gusta la calma que les aporta aplicar el concepto de la relatividad (ni todo es tan bueno, ni todo es tan malo). Asumir que no estar equilibrado no significa caer, sino que realmente todos estamos en búsqueda constante de equilibrio, nos hace ser coherentes, felices y ganadores.

«Porque todos, en algún momento, necesitamos una pausa, una mirada que nos recuerde quiénes somos y hacia dónde queremos seguir caminando. A veces, solo buscamos inspiración y compañía» …, recuerda Jordi Rodríguez Virgili, profesor de Comunicación Política de la Universidad de Navarra.