Tapones, chips y dinero

Canarias pertenece a un mundo económico que no puede entenderse como un sistema único, sino como la coexistencia de tres formas distintas de organización institucional que responden a problemas similares con soluciones estructuralmente divergentes. En este caso, utilizando a Estados Unidos, China y la Unión Europea, se puede comprobar cómo estas no representan simplemente geografías o bloques políticos, sino tres arquitecturas institucionales que organizan de manera distinta la relación entre capital, trabajo, Estado y riesgo. Cada una surge de una historia específica, pero sobre todo de una distinta jerarquización de lo que se entiende por eficiencia económica.

En el caso de los Estados Unidos de América, su formación está ligada a la colonización europea de América del Norte a partir del siglo XVII, principalmente por colonos británicos que establecen asentamientos con elevada autonomía local. Estas colonias desarrollaron economías basadas en agricultura, comercio marítimo y, en algunas regiones, trabajo esclavo, mientras otras evolucionaban hacia estructuras más diversificadas. El punto de inflexión político llegó con la independencia en 1776, cuando las trece colonias rompieron con el Imperio británico tras conflictos fiscales y de representación. La Guerra de Independencia culminó con la creación de un Estado federal que equilibra soberanía central y autonomía estatal mediante un marco constitucional flexible. Durante el siglo XIX, la expansión hacia el oeste, la industrialización acelerada y la integración de mercados internos consolidaron una economía de escala continental. La Guerra Civil constituyó un punto de inflexión estructural al establecer la supremacía federal y abolir la esclavitud, unificando el mercado laboral y reforzando la integración económica. A finales del siglo XIX, Estados Unidos se convirtió en potencia industrial global en un contexto de capitalismo competitivo, inmigración masiva y expansión productiva. En el siglo XX, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial, se consolidó como centro del sistema económico occidental en un marco donde coexisten mercados financieros profundos, política industrial vinculada a defensa e innovación tecnológica y una elevada capacidad estatal en sectores estratégicos. Su estructura contemporánea se organiza en torno a la interacción entre capital financiero, innovación tecnológica y poder institucional.

En el extremo opuesto histórico se encuentra China, con una trayectoria marcada por ciclos de centralización y fragmentación imperial. Durante siglos, el sistema imperial chino se organizó como una burocracia centralizada basada en el control territorial, aunque interrumpida por fases de descomposición dinástica. En el siglo XIX, el sistema entró en crisis bajo la presión de conflictos internos y la penetración colonial, evidenciando un desajuste entre estructura institucional y entorno tecnológico global. A comienzos del siglo XX colapsó la última dinastía imperial y se abrió una fase de inestabilidad política. En 1949 se estableció la República Popular China bajo el liderazgo del Partido Comunista, dando lugar a un modelo inicial de planificación centralizada con control estatal de la asignación de recursos. A partir de 1978 se inició una transformación estructural que introdujo mecanismos de mercado dentro de un marco de control político central, generando un sistema híbrido basado en experimentación regional, competencia administrativa y fuerte intervención estatal. Este modelo evoluciona hacia un capitalismo de Estado donde coexisten mercados dinámicos, planificación macroeconómica y dirección política de sectores estratégicos. Su rasgo distintivo es la combinación de descentralización económica y control político con orientación estratégica del desarrollo.

En una posición intermedia se encuentra la Unión Europea, cuyo origen no es estatal, sino un proceso de integración progresiva entre economías previamente enfrentadas, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial, cuando la prioridad fue evitar nuevos conflictos y reconstruir la base industrial del continente. Las primeras comunidades sectoriales, como la Comunidad Europea del Carbón y del Acero en los años cincuenta, respondieron tanto a objetivos de seguridad como de coordinación industrial. Posteriormente, la Comunidad Económica Europea amplió este marco hacia la creación de un mercado común. Durante las décadas siguientes, la integración avanzó hacia la eliminación de barreras comerciales, la libre circulación de factores productivos y la coordinación regulatoria entre Estados miembros. El Tratado de Maastricht en 1993 consolidó la Unión Europea como una arquitectura institucional más profunda, incluyendo unión monetaria parcial y coordinación macroeconómica. Este sistema combina soberanía estatal con instituciones supranacionales, generando una estructura híbrida donde regulación, cohesión social e integración económica actúan como objetivos simultáneos. Su rasgo estructural no es la ausencia de competencia, sino su encuadre dentro de normas comunes que estabilizan el mercado interno.

Cuando estos tres modelos se observan conjuntamente, lo relevante no es su separación funcional, sino su interdependencia dentro de un sistema económico global integrado. Cada región resuelve de forma distinta problemas comunes de coordinación bajo incertidumbre. Estados Unidos articula mercados financieros profundos y capacidades estatales en innovación y defensa, facilitando la asignación de capital hacia actividades de alto riesgo tecnológico. China combina mercados internos, planificación estratégica y coordinación política para movilizar inversión y construir capacidad industrial a gran escala. Europa integra mercados nacionales en un espacio regulado que equilibra competencia con estabilidad social y convergencia institucional.

Por ello, el sistema global contemporáneo puede interpretarse como una estructura tripolar interdependiente donde cada modelo influye sobre los demás sin operar de forma autónoma. La competencia tecnológica, comercial y normativa no enfrenta sistemas aislados, sino formas distintas de organizar problemas comunes dentro de una red global de producción y conocimiento. No existe un equilibrio único entre riesgo, control y redistribución, y esa ausencia de convergencia explica la persistencia de esta pluralidad institucional.

No se trata de decidir qué sistema es mejor, sino de aceptar configuraciones con distintas funciones objetivo. Por ejemplo, la obligación de que los tapones queden unidos a las botellas en la Unión Europea, mientras China desarrolla semiconductores avanzados y Estados Unidos concentra gran parte de la innovación tecnológica y la captura de valor financiero global, no son fenómenos separados ni jerárquicos. Constituyen expresiones de distintos niveles de un mismo sistema económico global. La decisión europea de unir tapones y botellas pertenece a la regulación de externalidades orientada a reducir costes ambientales y mejorar la eficiencia a largo plazo dentro de un sistema industrializado. Es un mecanismo de corrección de efectos sistémicos del modelo de producción y consumo, como expresión de racionalidad regulatoria que opera en lo pequeño para corregir efectos grandes. Es decir, se intenta que la economía no destruya sus propias condiciones de funcionamiento. Entonces, ¿no será que la aparente debilidad es simplemente otra forma de inteligencia económica?