La herencia

Archivo - La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, durante la clausura del 41º Congreso Federal del PSOE en el Palacio de Congresos y Exposiciones, a 1 de diciembre de 2024, en Sevilla, Andalucía (España). / Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

La noticia de que la Audiencia de Madrid confirma el juicio contra Begoña Gómez habría sido hace años una bomba termonuclear. Habría caído el Gobierno, se habrían rasgado los velos del templo y los leones del Congreso se habrían comido las bolas que tienen bajo las patas. Ahora parece que es parte del paisaje de todos los días. Así estamos, Zabalita.

A Alberto Núñez, a quien todo el mundo llama Feijóo, le cogió la noticia en Canarias presentando a los candidatos de las dos capitales. A los demás candidatos del PP los lanzará a las fauces de la actualidad en un acto que se celebrará mañana en Santiago de Compostela: no lo hizo en Ferrol porque rimaría dos veces. Pidió la dimisión de Sánchez, porque es un pesado: no se ha enterado que el presidente ya dimitió cinco días por su mujer. Es lo máximo que va a estar lejos de una poltrona de la que solo saldrá con los pies por delante.

Salvo que ocurra un evento catastrófico, el pescado ya está vendido. No van a ganar las derechas; van a perder las izquierdas. Pedro Sánchez ha conseguido situarlas al borde mismo de un abismo electoral y Núñez Feijóo, a estas alturas, sabe que conseguirá el Gobierno. Claro que el sino de los presidentes de este tiempo es una dieta de sapos. Sánchez se tragó, con una servil sonrisa, a Bildu y a las derechas independentistas y el líder del PP tendrá que digerir el enorme sapo de Vox.

Pero ese no va a ser su principal problema. Después de tres años sin presupuestos, dopada con fondos europeos y metida en el tobogán de un gasto público imparable, España está hecha unos zorros. No hemos aprovechado el tiempo para modernizar la administración y mejorar los sectores productivos. Hemos usado la mayor emisión de crédito de la historia de Europa para engordar a un obsoleto e ineficiente sector público e instalar la mayor red de riego por goteo de subvenciones y ayudas de estructuras parasitarias del Estado.

Rajoy heredó de Zapatero un país al borde de la intervención por la Unión Europea. Tuvo que echar mano de la caja de la Seguridad Social, subir más de veinte mil millones en impuestos y recortar el gasto público. «Que España caiga que ya la levantaremos», dicen que dijo Montoro. Y lo hicieron. Solo que la cargaron a lomos de todos los ciudadanos.

La historia, como el cartero, siempre llama dos veces a la misma puerta. A Núñez Feijóo le va a tocar enfrentarse otra vez a una situación catastrófica, porque, de aquí a que convoque elecciones, Pedro Sánchez se va a pulir hasta el último céntimo disponible, para dejarle a su odiado sucesor una España arruinada. Un país endeudado hasta las trancas, con un gasto público desbordado y una presión fiscal al límite del bolsillo de la gente. Y lo que es peor, con dos territorios dispuestos a la sublevación –Cataluña y País Vasco– si se toca su botín de estos años de expolio y las calles incendiadas por una izquierda que solo es democrática cuando gobierna.

A Pedro Sánchez se le ha puesto un rostro cadavérico por la corrupción y los escándalos, pero cuando Núñez Feijóo llegue a Moncloa y eche un vistazo a las tripas del estado del Estado, cuando vea la mierda bajo las alfombras y comprenda cabalmente la que se le viene encima, se le van a poner blancos hasta el pelos de los sobacos.