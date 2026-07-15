La necesaria espiritualidad

Vivimos en una sociedad que ha aprendido a medir casi todo aquello que considera valioso. Cuantificamos la productividad, la inteligencia, la salud, la riqueza e incluso la felicidad mediante indicadores cada vez más sofisticados. Sin embargo, existe una dimensión de la experiencia humana que se resiste a cualquier estadística porque pertenece al ámbito del significado antes que al de la medición. Esa dimensión es la espiritualidad.

Con frecuencia se identifica la espiritualidad con la religiosidad, como si ambas fueran conceptos equivalentes, pero, aunque pueden encontrarse y enriquecerse mutuamente, no son necesariamente lo mismo. La religiosidad suele expresarse a través de creencias, tradiciones, rituales o comunidades concretas; la espiritualidad, en cambio, constituye una experiencia mucho más amplia y universal: la capacidad de sentirse conectado con algo que trasciende el propio yo. Ese ‘algo’ puede ser Dios para quien tiene fe, pero también la naturaleza, la belleza, el arte, la verdad, la humanidad, el amor, la justicia o incluso el profundo silencio de la propia conciencia. La espiritualidad no depende tanto del objeto de esa conexión como de la experiencia de apertura que produce.

Quizá una de las mayores carencias de nuestro tiempo sea precisamente la pérdida de esa experiencia de conexión, vivimos rodeados de personas y, curiosamente, cada vez son más frecuentes la sensación de aislamiento, el vacío y la fragmentación interior. Nos comunicamos de manera permanente, pero a menudo nos cuesta sentir que realmente pertenecemos a algo. Hemos perfeccionado los medios para estar conectados digitalmente, mientras disminuyen las oportunidades de experimentar una conexión auténtica con nosotros mismos, con los demás y con aquello que otorga sentido a nuestra existencia.

La espiritualidad nace precisamente como respuesta a esa necesidad profundamente humana de unidad, no se trata de escapar del mundo ni de refugiarse en explicaciones sobrenaturales, se trata de descubrir que la vida adquiere una profundidad distinta cuando dejamos de contemplarnos como individuos completamente separados y empezamos a percibir las múltiples relaciones que nos constituyen. Ninguna persona existe aislada. Somos el resultado de vínculos familiares, culturales, biológicos, afectivos y sociales que nos preceden y nos sostienen. La espiritualidad nos invita a tomar conciencia de esa realidad y a vivirla de manera deliberada.

Existe además una diferencia importante entre vivir únicamente desde el hacer y vivir también desde el ser. Nuestra cultura premia la acción constante, la eficiencia y el rendimiento, pero dedica muy poco espacio a la contemplación. Hemos aprendido a producir, aunque no siempre a habitar plenamente nuestra propia vida. La espiritualidad recuerda que el valor de una existencia no depende exclusivamente de lo que consigue, sino también de la calidad de la presencia con la que se vive. Hay momentos en los que dejar de correr resulta mucho más transformador que avanzar unos metros más deprisa.

Esta experiencia de conexión posee además un efecto profundamente humanizador, quien desarrolla una auténtica vida espiritual suele descubrir con mayor facilidad la vulnerabilidad compartida entre todos los seres humanos. Cuando dejamos de contemplarnos como entidades aisladas, resulta más sencillo comprender el sufrimiento ajeno, practicar la compasión y reconocer que la dignidad del otro también forma parte de la nuestra. La espiritualidad bien entendida no separa a las personas, las aproxima; no genera superioridad moral, sino humildad; no alimenta el fanatismo, sino el respeto hacia la diversidad de caminos mediante los cuales cada individuo busca sentido.

También por eso la espiritualidad tampoco exige respuestas definitivas, puede convivir perfectamente con la duda, con la incertidumbre e incluso con la ausencia de creencias religiosas. Más que un conjunto de certezas, constituye una disposición interior: la capacidad de maravillarse, de formular preguntas profundas y de aceptar que no todo aquello que importa puede reducirse a una explicación científica o a un cálculo racional. La ciencia nos ayuda a comprender cómo funciona el universo; la espiritualidad nos impulsa a preguntarnos qué significado tiene nuestra presencia en él. Ambas perspectivas no compiten entre sí porque responden a preguntas diferentes.

Numerosas investigaciones en psicología y neurociencia muestran, además, que las personas que cultivan alguna forma de vida espiritual –independientemente de sus creencias religiosas– suelen presentar mayor resiliencia frente a la adversidad, una percepción más sólida de propósito vital y una mejor capacidad para afrontar el sufrimiento. No porque la espiritualidad elimine el dolor, sino porque ofrece un marco de significado desde el que interpretarlo. El sufrimiento cambia cuando deja de vivirse únicamente como una desgracia y empieza a integrarse dentro de una historia personal con sentido.

Tal vez la espiritualidad sea, en el fondo, una forma de recordar que el ser humano necesita algo más que bienestar material para sentirse plenamente vivo, necesita sentirse parte de una realidad que lo trasciende, experimentar que su existencia mantiene vínculos con algo mayor que sus propios intereses inmediatos y descubrir que vivir no consiste únicamente en sobrevivir, sino también en encontrar razones para agradecer, admirar, cuidar y amar. Conectar con nosotros mismos, con quienes nos rodean y con aquello que cada persona, desde su propia libertad, reconoce como fuente de significado.