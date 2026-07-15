Sobre los ladridos que indican que Pedro Sánchez no era ni presidente del Gobierno ni secretario general del PSOE cuando se crea y rápidamente se adjudica la maravillosa plaza en la Diputación de Badajoz más vale no perder la paciencia. Obviamente Sánchez no ocupaba entre 2016 y 2017 la Presidencia del Gobierno español. Lo de secretario general es otra cosa. La creación de la plaza empieza a tramitarse a principios del otoño de 2016. Sánchez era secretario general y lo siguió siendo hasta el 20 de octubre. Curiosamente el proceso se ralentiza. Vuelve del exilio en mayo de 2017 entrando en Ferraz como Jesús en Jerusalem, a lomos de un borriquito llamado Ábalos, leal aunque rijoso. En julio finalmente es contratado David, un artista musical de talla internacional, un compositor consumado y un políglota que habla ocho idiomas, triada de cualidades que le llevaron inevitablemente a opositar en Badajoz. ¿Qué hacía en la Diputación de Badajoz? Les invito a escuchar su declaración judicial – no recuerdo si es la primera o la segunda durante el juicio – y sus respuestas entre dadaístas y descacharrantes. No tenía idea de lo que hacía, salvo cobrar. Me parece muy cansino responder ahora a los que afirman que Sánchez «no tenía ningún poder» para que su hermano fuera agraciado por una plaza que tal y como la utilizó, transformó casi inmediatamente en una sinecura. Por supuesto que tenía poder. Aparte de las fechas apuntadas arriba, contaba a buen seguro con gente sensible en el PSOE extremeño. Los ingenuos postizos simulan que no saben cómo funciona el PSOE. Pues como funciona el PP o Junts (antes la Convergencia del Molt Honorable). Basta con la llamada de un asesor del ministerio de Transportes para comprarle durante la pandemia a una empresa sin experiencia en el sector más de 40 millones en productos sanitarios y no va a bastar aquí con una llamada desde Ferraz. Todo esto es una suposición muy racional, pero no hay pruebas. A David Sánchez, por tanto, no se le condena por tráfico de influencias, sino por prevaricación: los magistrados de la Audiencia sostienen que la plaza se creó como un traje a medida para Sánchez y que luego, incluso, cambió de denominación y se modificaron parte de sus competencias y atribuciones y se creó otra plaza para un ayudante. Lo único que ha puesto en marcha la Oficina de Artes Escénicas es el programa Ópera Joven. Se adjudicaba anualmente a una productora externa por unos 300.000 euros y a correr. Por cierto, fue desconvocado el pasado año. Ni rastro de nada más.

–¿Qué es la Oficina de Artes Escénicas que usted dirige?

–Eeeeh… eeeehh… Entiendo que es la oficina que se encarga de las artes escénicas, ¿no?

–¿Materialmente dónde se encuentra?

–Pues no le podía decir. Imagino… eeeeh… que en el despacho en el que estoy alojado yo ahora…

–¿Y quién la componía? Si usted es el jefe, debe tener subordinados. ¿Me puede decir con quién trabajaba usted habitualmente?

–Yo no tengo subordinados, sino gente con la que colaboro…

–¿Me podría decir qué gente?

–Eeeeeh… Son personas del área de Cultura…

–¿Pero me puede decir nombres?

–Bueno, eeh, trabajo bastante con Ángel Seco…

–¿Quién es este señor?

–Ángel Seco es… Ángel Seco es… eeeh… Pues no sabía decirle qué puesto tiene.

No creo que en los otros siete idiomas que habla el políglota se pueda ser más elocuente. La sentencia no es firme. Cabe recurso al Tribunal Supremo. Y pónganle un bozal a Óscar Puente. Y una bolsa de basura en la cabeza. Igual así provoca menos asco.