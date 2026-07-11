Siempre será mejor un texto feo

El otro día estaba scrolleando en Substack (una red social que parece ir un poco en contra de la rapidez de las otras y da un espacio para escribir y leer) y me encontré con una foto de un tuit de hace dos años que decía en inglés: «hay veces que no me apetece escribir porque todo está conectado y no estoy en el mood de profundizar en eso ahora mismo».

Me dio curiosidad así que busqué la publicación en Google y encontré que alguien, además, le respondía: «un contexto abrumador puede suponer un bloqueo creativo» y me dejó pensando en algo que escuché en un podcast hace poco en el que la entrevistada decía que no se puede entender el arte sin su contexto, como argumento para explicar por qué no estaba de acuerdo con separar el arte del artista.

Yo no sé nada de arte, y por lo tanto no creo que tenga un hueco en ese discurso, pero sí me sentí un poco identificado con la reflexión general de lo abrumante que puede ser el contexto en el proceso de creación. En mi caso en el proceso de escritura.

Creo que estas líneas, además, se desdibujan cuando no se parte de una contextualización tan obvia. Es decir, tengo la completa suerte de contar con un techo sobre mi cabeza, comida todos los días, tener un trabajo, tener salud y el tiempo para poder escribir y explorar mis inquietudes. Entonces la idea del «contexto abrumante» queda un poco ridícula.

Pero también pienso, y me aburre un poco caer en redundancias y decir lo mismo de siempre, que la violencia que experimentamos a diario, bien sea consumida a través de plataformas, leyendo el periódico o simplemente saliendo a la calle, nos está dejando a todos inciertos y caminando de puntillas entre cristales.

El acto de sentarse a escribir se convierte entonces en el exorcismo de una cantidad de pensamientos y experiencias violentas que al final drena. Enfrentamos la pantalla en blanco como un trigger de todo lo que está pasando en nuestro entorno, todo lo que nos ha pasado en algún momento, todo lo que le ha pasado a quienes queremos o conocemos, y el sentimiento de egoísmo y culpa por intentar enfocarlo desde nuestra perspectiva.

Hay veces que duele tener que describir una realidad que no debería ser descrita porque no debería estar pasando. Hay veces que no hace falta imaginarse en qué lugar tan malo puede convertirse el mundo porque ya lo estamos viendo. Y claro que se puede poner peor, claro que siempre habrá peores realidades que describir.

Así que espero que por supervivencia siempre haya palabras. Especialmente para los momentos donde solo nos quede eso. Da igual si cuesta el doble, si nos bloquea creativamente, si no sale algo ‘bonito’. No sé mucho de arte, pero sí me han explicado que lo ‘feo’ puede ser un acercamiento artístico. Entonces siempre será mejor un texto feo, vomitado y poco inspirado que refleje algo que nos afecta o que está pasando, que nada. Siempre va a ser mejor elegir la palabra, incluso si es para poner un tuit (aunque mejor tuits ya no, que agüita con el Musk).