Un avestrucismo patético

«Esto es algo que no había ocurrido en el Parlamento de Canarias desde hace décadas». Así se refería Sebastián Franquis al abandono del pleno parlamentario, el pasado miércoles, por el PSOE y Nueva Canarias, a los que se sumó la Agrupación Socialista Gomera. Franquis quería presentar así como una suerte de catástrofe democrática la salida. Lo que ocurre es que –obviamente– nadie sacó a los socialistas y canaristas a empujones. Se fueron voluntariamente y, además, sin explicar previamente las razones por las que decidían hacerlo, quizás para impregnar la escena de mayor dramatismo. Eso que «no ha ocurrido en el Parlamento canario desde hace décadas» ha ocurrido, en resumen, porque así lo ha querido el PSOE y su socio menor, no porque se haya fracturado ninguna norma o institución democráticas.

Los socialistas formaron parte de la comisión de investigación sobre la compra de material sanitario durante la pandemia de 2020. Uno de los dos vicepresidentes de la misma fue un diputado socialista, Gustavo Santana. El PSOE –por supuesto– participó en el reglamento de funcionamiento de la comisión y en el diseño de su hoja de ruta y del calendario de reuniones y declaraciones de los comparecientes. Como ocurrió con NC y los demás grupos presentes, pudo solicitar, y así lo hizo, las comparecencias y demandar la documentación que consideró oportuna. Los representantes socialistas en la comisión –y singularmente Nira Fierro– demostraron una gran actividad durante los trabajos, siempre defendiendo –como era su legítimo derecho– la actuación intachable del gobierno presidido por Ángel Víctor Torres durante la pandemia también en materia de contratación. Si los responsables del PSOE estaban convencidos de que la comisión solo funcionaba como una maquinaria para difamación de Torres y sus compañeros, ¿por qué no la abandonaron? ¿Por qué le siguieron prestando su concurso hasta que se imprimió el dictamen final? Se largaron del pleno no porque la comisión fuera «un circo» –rarísima vez se extravió la cortesía parlamentaria y hasta con José Luis Ábalos se mantuvo una actitud respetuosa– sino para rechazar un dictamen que les enerva porque afecta a la ridícula imagen de santo laico y estadista de medianías que se ha construido de Torres. Me corrijo: no para rechazarlo. Para negarlo. Lo primero, el rechazo, implicaba una regla básica en todo debate parlamentario: escuchar las razones de tu adversario, incluso cuando no las consideras razonables. En una cámara legislativa no sales por patas cuando no te gusta lo que escuchas ni renuncias a tu voto en contra a cambio de una fotografía de escaños vacíos. El PSOE optó por la negación de la realidad, y la realidad es que el dictamen salió adelante. Como un niño que cierra los ojos en la oscuridad, como un avestruz que mete la cabeza aturdida en la tierra apelmazada, los socialistas decidieron, simplemente, que el dictamen de la comisión de investigación dejó de existir porque ellos no estaban ahí.

La comisión de investigación no analizaba si la gestión de la crisis sanitaria de 2020 fue exitosa o no. La gestión de la pandemia fue más que correcta, aunque no parece superfluo matizar que Canarias, como todos los territorios insulares, se vio favorecida por su aislamiento geográfico (Baleares fue la otra comunidad autónoma con menor tasa de fallecidos por mil habitantes). La insularidad facilitó el blindaje de fronteras, condujo a una menor saturación hospitalaria inicial, allanó el rastreo de contagiados. La investigación no tenía repercusión judicial ni policial. El PSOE (y NC) han jugado a deformar y manipular el concepto de responsabilidad política para que sea retóricamente imposible adjudicársela a nadie. Un gobernante puede ser responsable políticamente de una irregularidad sin conculcar la ley ni meterse un céntimo en el bolsillo y eso es, exactamente, lo que ocurrió con Torres y Antonio Olivera. Todo lo demás, incluyendo el patético y ruin discurso de Fierro en el pleno, no es sino rabia, estupidez e impotencia.